【新潟発着】夏休みもOK!７～9月発着！家族で船旅！【新日本海フェリー利用 ファミリーパック】発売開始！

株式会社ＳＨＫライン

この度、ヴィーナストラベルでは、夏の盛り、涼しい風が吹きベストシーズンとなる７～9月の北海道へご家族で行く「新日本海フェリー利用 ファミリーパック」を発売いたしました。

大人２名+小学生１名以上のご参加で、ファミリーに人気の北海道体験がついたお得なプランとなります。船室は、お得な相部屋（ツーリストＡ）またはプライベート重視の個室（ステート）をお選びいただけます。道内の移動は、マイカーで小さなお子様も安心です。

この夏はお子様と一緒に、船旅で特別な思い出を作りませんか。

新日本海フェリー利用 ファミリーパック 新潟発着

設定日 2026年7月1日(水)出発～9月30日(水)帰着

※乗船不可日 7/31～8/2・8/7～8/16・9/18～23

※行程は最大20日間まで延長可能！

旅行代金

７月発着 ツーリストＡ利用 120,000円 ステート利用 160,000円

８月発着 ツーリストＡ利用 156,000円 ステート利用 220,000円

９月発着 ツーリストＡ利用 115,000円 ステート利用 155,000円

旅行代金に含まれるもの

・新日本海フェリー往復 大人２名+小学生１名乗船代

・新日本海フェリー往復乗用車航送代（1台5ｍ未満まで）

・オーセントホテル小樽宿泊代（1泊・朝食付）

特典1 小樽天狗山ロープウェイ往復乗車券

特典2 選べる家族で楽しむ北海道体験

・おたる水族館 入場券 または ・にきや フルーツ狩り体験

特典3 船内レストラン等で使えるマルチクーポン ３名様で12,000円分

・消費税等諸税

添乗員は同行しません。

最少催行人員/3名様 (3名様以上でも追加料金でご参加可能です。)

♦新日本海フェリー

新日本海フェリー ※イメージ

船室はご希望の部屋タイプをお選びください。

お得な相部屋（ツーリストＡ）または プライベート重視の個室（ステート）

♦オーセントホテル小樽

船室・ツーリストＡ ※イメージ船室・ステート ※イメージ船内・レストラン（有料）船内・フォワードサロン船内・大浴場

ノスタルジックな建物や運河クルーズで人気の観光スポット小樽市の中心にあるシティホテルです。

人気の朝食は、ブッフェか和定食をお選びいただけます。※写真はすべてイメージです。

♦特典1 小樽天狗山ロープウェイ往復乗車券

オーセントホテル小樽客室（ツイン+エキストラ）朝食 和定食

小樽のシンボルとも言える絶景スポット「天狗山」は、市内中心部から車で約20分の場所に位置し、標高532.4メートル、美しい自然と絶景が広がる観光スポットです。ロープウエイからはノスタルジックな小樽の街並みを一望しながら空中散歩を楽しむことができます。 夜になると宝石を散りばめたような美しい夜景が広がり、札幌の藻岩山、函館の函館山とともに「北海道三大夜景」に数えられ、多くの人々を魅了しています。

♦特典2 選べる家族で楽しむ北海道体験

天狗山ロープウェイ ※イメージ

ファミリーに人気の北海道の体験をいずれかご予約時にお選びください。

「おたる水族館 入場券」または「にきや フルーツ狩り体験」

・おたる水族館 入場券

北海道の大自然にある水族館

アザラシの飼育頭数は日本一の約40頭！かわいい海獣や魚たちをお楽しみください。

おたる水族館 ※イメージおたる水族館 ※イメージ・にきや フルーツ狩り体験

小樽市から車で約35分 ７ヘクタールの果樹園で季節のフルーツ狩りをお楽しみください。

７月下旬「さくらんぼ」

８月上旬～８月下旬「ブルーベリー」or「フルーツミニトマト」

８月下旬～９月末「ぶどう」

※収穫果物は状況により変わることがございます。

イメージイメージ

お申込みは、お電話でご出発日の10日前まで

ヴィーナストラベルホームページ https://www.venus-t.jp/

同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。

ホームページアドレス https://www.snf.jp/