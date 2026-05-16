中京テレビ放送株式会社(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：黒崎 太郎)は、2026年5月18日(月)～6月28日(日)までの期間、中京テレビをみるとカード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分を合計100名様にプレゼントする「たびたビンゴキャンペーン」を実施します。









キャンペーンロゴ





■実施期間

・5月18日(月)～24日(日)

・6月8日(月)～14日(日)

・6月22日(月)～28日(日)









■期間中、対象番組をみて応募しよう！

キャンペーン期間中にリモコンのdボタンを押して、データ放送をチェック！対象番組をみればみるほど、視聴ポイントがたまりビンゴに挑戦できます。対象番組を10分みると1回抽選ができるようになります。たくさんみてビンゴを目指そう！





キャンペーンイメージ





■対象番組

6:00～24:00の番組

※一部対象外番組がございます。









■プレゼント内容

カード型旅行券JTBトラベルギフト 5万円分

※期間中、抽選で合計100名様にプレゼント





プレゼント画像





※週によって対象番組はことなります。

※システム等のトラブル発生時や放送内容の変更等により予告無く本企画を中断、終了する場合がございます。

※一部対象外番組がございます。

※詳しくはデータ放送画面、中京テレビホームページをご確認ください。









■中京テレビ「たびたビンゴキャンペーン」

https://www.ctv.co.jp/chu_cp/