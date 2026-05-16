提出日 (2026年05月06)、SDKI Analytics（本社：渋谷区、東京都）は、2026年と2035年の予測期間を対象とした「Thyristor Power Device Market(サイリスタ電力デバイス市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、次の場所で入手できます： https://www.sdki.jp/reports/thyristor-power-device-market/590642266 調査結果発表日： 2026年05月06 調査者: SDKI Analytics 調査範囲： 当社のアナリストは 500市場プレーヤーを対象に調査を実施しました。調査対象となったプレーヤーの規模はさまざまでしました。 調査場所: 北米 (米国およびカナダ)、ラテンアメリカ (メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、アジア太平洋地域 (日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域)、ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ノルディック、その他のヨーロッパ)、および中東とアフリカ (イスラエル、GCC 、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ) 調査方法： 現地調査 250 件、インターネット調査 250 件 調査期間： 2026年2月 - 2026年3月 重要なポイント： この調査には、成長要因、課題、機会、最近の市場傾向を含む、Thyristor Power Device Market(サイリスタ電力デバイス市場)の市場動態調査が含まれています。さらに、この調査では、市場の主要なプレーヤーの詳細な競争分析が分析されました。市場調査には、市場の分割と地域分析（日本とグローバル）も含まれます。 市場スナップショット SDKI Analyticsの分析調査分析によると、Thyristor Power Device Market(サイリスタ電力デバイス市場)規模は2025年に約41.2億米ドルと記録され、2035年までに市場の収益は約72.2億米ドルに達すると予測されています。 さらに、市場は予測期間中に約5.9% の CAGR で成長する態勢が整っています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるThyristor Power Device Market(サイリスタ電力デバイス市場)に関する調査分析によると、電力網インフラを伴う低排出型発電への投資拡大を背景に、同市場は大幅な成長が見込まれています。これらのデバイスは、安定した電力供給を実現するため、主に高電圧送電や電力制御システムにおいて活用されています。国際エネルギー機関（IEA）の調査報告書によれば、2023年における発電分野への総投資額のうち、低排出型発電が占める割合は90%に達すると予測されています。こうしたクリーンエネルギーシステムへの力強い移行に伴い、電力網（グリッド）関連のアプリケーションにおいて、信頼性の高いサイリスタデバイスへの需要が高まっています。 しかし、当社のThyristor Power Device Market(サイリスタ電力デバイス市場)に関する現状分析および将来予測によれば、同市場は現在、IGBTやSiCデバイスといった先進的な代替半導体への移行が進んでいることにより、成長の抑制要因に直面しています。これらの代替デバイスは、多くのアプリケーションにおいて飛躍的に高速なスイッチング動作と高い電力効率を実現しており、その結果、従来のサイリスタへの依存度が低下しつつあります。さらに、サイリスタはスイッチング制御の柔軟性に限界があるほか、小型化が進む現代のシステムへの適合性が低いという側面もあり、こうした要因が市場全体の成長ペースを鈍化させる可能性があります。

最新ニュース

当社の調査によると、Thyristor Power Device Market(サイリスタ電力デバイス市場)の企業では最近ほとんど開発が行われていないことがわかりました。 これらは: • 2026年3月 - RIR Power Electronics Ltdは、国産の25kV高電圧サイリスタスイッチを発表しました。本デバイスは最大120kAの電流に対応し、高度なパルスパワーアプリケーション向けに設計されています。これは、インドの高出力エレクトロニクス能力の強化に向けた、極めて重要な一歩となります。 • 2025年4月 - Hitachi Energyは、インドにおける全長950kmのHVDC（高圧直流）送電システムの供給事業者に選定されました。本プロジェクトでは、ラジャスタン州バドラからウッタルプラデーシュ州ファテープルまでの間で、6GWの再生可能エネルギーを送電します。これにより、約60百万世帯への電力供給が可能となります。

市場セグメンテーション

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当社のThyristor Power Device Market(サイリスタ電力デバイス市場)調査では、市場を定格電圧別に基づいて、低電圧（1kV未満）、中電圧（1―6kV）、高電圧（>6 kVSCR（シリコン制御整流器））に分割されています。当社の市場予測によれば、高電圧（6 kV超）セグメントは、送電システムにおける需要の高さに支えられ、予測期間を通じて40%の市場シェアを占め、市場を牽引していくと見込まれます。また、国際エネルギー機関（IEA）による最新の調査報告によると、2023年の世界の電力需要は約2.2%増加しており、これに伴い高電圧用電力制御デバイスへの需要も高まっています。

地域概要

当社のThyristor Power Device Market(サイリスタ電力デバイス市場)に関する分析によると、アジア太平洋地域市場は世界を牽引する存在となり、市場シェア44%を占めるとともに、年平均成長率（CAGR）7.8%を記録すると予測されています。この成長を牽引しているのは、電力送電および産業インフラ分野における力強い拡大です。インド政府の広報局（PIB）による調査報告書によれば、インドの総発電設備容量は452.69GWに達しており、これは同国のエネルギーインフラが急速に発展していることを如実に示しています。 日本のThyristor Power Device Market(サイリスタ電力デバイス市場)においても、電力系統の安定化やエネルギーシステムの効率化に対する注力が強まっていることを背景に、急速な成長が見込まれています。日本国内では現在、最新鋭の電力インフラへの投資に重点が置かれています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、2023年における日本の総発電量は約981,993TWhに達しました。この数値は、電力需要が堅調に推移していることを示すものであり、同時にサイリスタの導入拡大を後押しする要因ともなっています。

Thyristor Power Device Market(サイリスタ電力デバイス市場)の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界のThyristor Power Device Market(サイリスタ電力デバイス市場)で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • Infineon Technologies AG • STMicroelectronics N.V. • Vishay Intertechnology Inc. • ABB Ltd. • Littelfuse Inc. これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Tokyo Rikosha Co., Ltd. • Hitachi Energy Japan • Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd. • Fuji Electric Co., Ltd. • Toshiba Electronic Devices & Storage Corp.

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