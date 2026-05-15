【大阪・6/16開催】会場規模は、去年の1.5倍！「現場主義」を掲げるグランマルシェが、飲食店のための酒と食の祭典「第3回 外食展示会 GRAND MARCHE 2026」を開催！

グランマルシェ株式会社

「酒」と「食」のプロフェッショナル、グランマルシェ株式会社（本社：大阪市中央区）は、2026年6月16日（火）、大阪マーチャンダイズ・マート（OMMビル）にて、飲食店様限定の大型展示会「第3回 外食展示会 GRAND MARCHE 2026」を開催いたします。 今回の展示会は会場規模を前回の1.5倍に拡大。「現場主義」を掲げ、200社以上の出展社とともに、来場の皆様へ「情報」と「商材」の両面から新たな価値を提案します。

「食の大商店街」で、新たな発見と出会いを

圧倒的な「現場主義」: 飲食店様の「美味しい」を支えるため、現場で本当に役立つ商材を厳選。

会場規模を1.5倍に拡大: 大阪・天満橋のOMMビル 2階 A・B・Cホールを貸し切り、過去最大級のボリュームで実施。

注目カテゴリの充実: トレンドのクラフトジン、地ウイスキー、地酒の蔵元が多数出展し、その場で試飲・商談が可能。

2025年の開催の様子

■日本ソムリエ協会 名誉顧問 岡 昌治氏 特別イベント

日本を代表するソムリエであり、業界の第一人者である岡 昌治氏を迎え、プロの視点からワインの魅力と業界の深淵に触れる特別プログラムを実施します。

登壇者： 一般社団法人 日本ソムリエ協会 名誉顧問 岡 昌治（おか まさはる）氏

主な内容：

大阪ワインの変遷： 地元・大阪のワインが辿った歴史と現在の立ち位置。

ソムリエ協会 裏話・面白話： 長年の経験から語られる、ここでしか聞けない業界のエピソード。

【プロ向け】ワインの楽しみ方： 飲食店での提供価値を高める、プロが実践すべきワインの向き合い方。

場所： 展示会場内 特設ステージ

補助金活用セミナー

■飲食店オーナー様必聴「補助金活用セミナー」

補助金受給「0円」の飲食店を救う 多くの飲食店が「補助金は経済産業省のもの（IT導入補助金や事業再構築補助金など）だけ」という認識を持っています。しかし、実際には農林水産省、厚生労働省、国税庁、観光庁など、6省庁以上にわたり飲食店が活用できる多種多様な支援策が存在します 。

本セミナーでは、「昨年、補助金をいくらもらいましたか？」という問いに対し、「0円」と回答したオーナー様を対象に、知っているだけで経営が劇的に変わる「公的支援の最新活用術」を60分で濃縮解説します 。

多様なニーズに応える出展社： 飲料、食品だけでなく、テイクアウト資材、店舗デザイン、ITソリューション、財務に関するコンサルティングなど、飲食店運営に関わるあらゆる分野の企業が集結。新規開店時の物件選びから、日々の生鮮産品の仕入れ、珈琲豆の選定、そして経営改善まで、様々な課題解決をサポートします。

前回は1,500人以上の飲食店関係者にご来場いただき、大変ご好評をいただきました。今回もより多くの出会いと、ワイン・酒類、食品、店舗運営に関する深い知識、そして明日からの経営に役立つビジネスチャンスを提供します。

■ご来場特典

・オリジナルエコバッグ



▼ イベント公式HP: https://gm-expo.jp/

■ 開催概要

名称： 第3回 外食展示会 GRAND MARCHE 2026

日時： 2026年6月16日（火）10:00～17:00（受付終了 16:30）

会場： 大阪マーチャンダイズ・マート（OMMビル）2階 A・B・Cホール

対象： 飲食店関係者様（入場無料）

事前登録フォーム： https://forms.gle/gjLxX4BxPteiNoEj9

※当日会場での受付も可能です。

■グランマルシェ株式会社について

グランマルシェ株式会社は、業務用酒類食品卸として、地域に密着し、飲食店様の繁盛を総合的にサポート しています。展示会開催を通じ、メーカー様と一丸となって、 業界全体の活性化に貢献することを目指します。

グランマルシェ株式会社

代表取締役 CEO 清水 浩夫

〒541-0053

大阪市中央区本町4-5番16 本町スクウェアビルII 3F

URL：https://g-marche.jp/

約200社の出展者と共に、皆様のご来場を心よりお待ちしております。