ガラスのような艶感、ぷくっとかわいいシール『ぷくぺた』シリーズより、チョコボール 我が町キョロちゃんが登場！

株式会社アニメイトホールディングス

「チョコボール」ブランドでおなじみのキャラクター「キョロちゃん」より、47 都道府県の「我が町キョロちゃん」のデザインを使用した、ぷくっとかわいいシール『ぷくぺた』が登場！

お住いの地域は勿論のこと、全国各地を楽しむキョロちゃんの可愛らしい姿を、是非お手元でお楽しみください★

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/pages/pukupeta.aspx

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】チョコボール ぷくぺた A 北海道地方～中部地方

【価格】660円（税込）

A 北海道地方～中部地方掲載デザイン：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県

【商品名】チョコボール ぷくぺた B 近畿地方～九州地方

【価格】660円（税込）

B 近畿地方～九州地方掲載デザイン：三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

【発売日】2026年9月6日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：Certificated by MORINAGA & CO., LTD.

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。