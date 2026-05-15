【Kengo Kuma + MA,YU】5月13日（水）より、人気シリーズの新作が登場。
株式会社ヴァンドームヤマダ
ネックレス（各色）：\39,600（SV925,淡水パール）/ ピアス（各色）：\33,000（SV925,淡水パール）
夏の装いを軽やかに仕上げてくれるシルバージュエリー。どんなスタイルにも合わせやすい程よいボリューム感が魅力。
ネックレス\39,600
ピアス\33,000
イヤリング\41,800
ネックレス\39,600
ピアス\33,000
イヤリング\41,800
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ネックレス（各色）：\39,600（SV925,淡水パール）/ ピアス（各色）：\33,000（SV925,淡水パール）
ドイツ・フランクフルトの美術館に作られた移動式茶室「Teehaus」をモチーフにした人気シリーズに新型が登場。
新作は、そら豆のようなハートのような有機的なフォルムに、照りの美しい淡水パールをあしらったデザイン。
日常に馴染む心地よいサイズ感と、シリーズ初となる横向きのシルエットにより、ラインナップに新たな魅力が加わりました。
夏の装いを軽やかに仕上げてくれるシルバージュエリー。どんなスタイルにも合わせやすい程よいボリューム感が魅力。
《NEW ITEM》
ネックレス\39,600
ピアス\33,000
イヤリング\41,800
ネックレス\39,600
ピアス\33,000
イヤリング\41,800
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