【Kengo Kuma + MA,YU】5月13日（水）より、人気シリーズの新作が登場。

株式会社ヴァンドームヤマダネックレス（各色）：\39,600（SV925,淡水パール）/ ピアス（各色）：\33,000（SV925,淡水パール）

ドイツ・フランクフルトの美術館に作られた移動式茶室「Teehaus」をモチーフにした人気シリーズに新型が登場。

新作は、そら豆のようなハートのような有機的なフォルムに、照りの美しい淡水パールをあしらったデザイン。

日常に馴染む心地よいサイズ感と、シリーズ初となる横向きのシルエットにより、ラインナップに新たな魅力が加わりました。

夏の装いを軽やかに仕上げてくれるシルバージュエリー。どんなスタイルにも合わせやすい程よいボリューム感が魅力。



《NEW ITEM》

ネックレス\39,600ピアス\33,000イヤリング\41,800

ネックレス\39,600ピアス\33,000イヤリング\41,800

■Kengo Kuma ＋ MA,YU 特集ぺージ

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