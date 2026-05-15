最大１８％ＯＦＦの「兵庫米ＳＡＬＥ」をＪＡタウンで初開催！

毎月１８日限定の"お客様送料負担0円商品"も３商品限定で登場！

ＪＡ全農兵庫が運営する、産地直送通販サイト「ＪＡタウン」内のショップ「あつめて、兵庫。」では、２０２６年５月から９月までの期間中、毎月１８日限定で「兵庫米ＳＡＬＥ」を初開催いたします。

本企画は、毎月１８日の「米食の日」に合わせて実施するもので、兵庫県産米を最大１８％ＯＦＦでお買い求めいただけるほか、「お客様送料負担０円」対象商品やクーポン特典など、お得にお楽しみいただける内容となっています。

ぜひこの機会に、兵庫県産米のお買い物をお楽しみください。

■開催概要

（１）開催日 2026年５月～９月の毎月１８日 ００：００～２３：５９

（２）対象商品数 ４０商品以上

（３）兵庫米ＳＡＬＥ 特設ページ https://www.ja-town.com/shop/e/ehgrice/

■ＳＡＬＥ特典内容

（１）対象商品 最大１８％ＯＦＦ

期間中、対象となる兵庫県産米を最大１８％ＯＦＦで販売いたします。

（２）"お客様送料負担０円商品"を３商品登場

セール会場内にて、「お客様送料負担０円商品」が３商品限定で登場します。

数量限定での提供となります。 ※対象商品は月によって異なります。

（３）次回使える３００円クーポンをプレゼント

セール対象の税込2,700円以上の商品をご購入いただいたＪＡタウン会員様に、 次回兵庫県産米購入時に使える３００円クーポンを進呈いたします。

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