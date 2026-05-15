産地直送通販サイトＪＡタウン『あつめて、兵庫。」ショップで、最大１８％ＯＦＦの「兵庫米ＳＡＬＥ」を開催！毎月１８日限定の″お客様送料負担0円商品″も３商品限定で登場！
最大１８％ＯＦＦの「兵庫米ＳＡＬＥ」をＪＡタウンで初開催！
毎月１８日限定の"お客様送料負担0円商品"も３商品限定で登場！
ＪＡ全農兵庫が運営する、産地直送通販サイト「ＪＡタウン」内のショップ「あつめて、兵庫。」では、２０２６年５月から９月までの期間中、毎月１８日限定で「兵庫米ＳＡＬＥ」を初開催いたします。
本企画は、毎月１８日の「米食の日」に合わせて実施するもので、兵庫県産米を最大１８％ＯＦＦでお買い求めいただけるほか、「お客様送料負担０円」対象商品やクーポン特典など、お得にお楽しみいただける内容となっています。
ぜひこの機会に、兵庫県産米のお買い物をお楽しみください。
■開催概要
（１）開催日 2026年５月～９月の毎月１８日 ００：００～２３：５９
（２）対象商品数 ４０商品以上
（３）兵庫米ＳＡＬＥ 特設ページ https://www.ja-town.com/shop/e/ehgrice/
■ＳＡＬＥ特典内容
（１）対象商品 最大１８％ＯＦＦ
期間中、対象となる兵庫県産米を最大１８％ＯＦＦで販売いたします。
（２）"お客様送料負担０円商品"を３商品登場
セール会場内にて、「お客様送料負担０円商品」が３商品限定で登場します。
数量限定での提供となります。 ※対象商品は月によって異なります。
（３）次回使える３００円クーポンをプレゼント
セール対象の税込2,700円以上の商品をご購入いただいたＪＡタウン会員様に、 次回兵庫県産米購入時に使える３００円クーポンを進呈いたします。
・ＪＡタウン「あつめて、兵庫。」公式X
毎月兵庫の特産品が当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施しています。
https://x.com/JA_zennohhyogo
・ＪＡ全農兵庫公式Instagram
不定期でシークレットSALE実施しています。
https://www.instagram.com/ja_zennohhyogo/
・ＪＡタウン「あつめて、兵庫。」公式メルマガ
https://www.ja-town.com/shop/mail/magappli.aspx?mailmag=80&shop=5401