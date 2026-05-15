OpenHeart、プレシリーズAラウンドの資金調達を実施

株式会社OpenHeart

株式会社OpenHeart（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡邉 晃司）は2026年5月、プレシリーズAラウンドとして、複数のベンチャーキャピタルおよび事業会社を引受先とする第三者割当増資により、総額約2.2億円の資金調達を実施しました。

本調達により、同社が展開する3Dプラットフォーム「TAVIO（タビオ）」の基盤強化に加え、TAVIO STUDIOの運用を一層加速させます。

OpenHeartは、2D画像や動画では伝えきれない空間そのものの記録体験を誰もが扱える世界を目指し、空間AI・3D／4D生成技術を用いた次世代プラットフォームの構築を進めています。

3Dプラットフォーム「TAVIO」について

TAVIOはスマートフォンで撮影した写真や動画をアップロードするだけで、フォトリアリスティックな3Dを自動生成し、Webサイト上で公開できる次世代プラットフォームです。

前回ラウンド以降、OpenHeartはTAVIO Platform APIの整備を進め、3D生成機能を外部サービスからも利用可能な基盤へと拡張しました。

これにより、法人向けダッシュボード「TAVIO BIZ」、VR空間体験アプリ「TAVIO DIVE」、3D撮影サービス「TAVIO STUDIO」など、複数サービス間を横断したプラットフォーム展開を加速しています。

また、少数枚の画像から高品質な3Dを生成するOpenHeart独自の「TAVIO ENGINE」は、生成速度の高速化や少数枚生成時の品質向上を進めており、サービス組み込みやイベント運用など、商用サービスやリアルイベントへの適用領域を拡大しています。さらに、API提供による外部企業との連携も進んでおり、3Dフォトを活用した新たなサービス開発も進行しています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GgZM2ydZFOA ]





3D撮影サービス「TAVIO STUDIO」 について

TAVIO STUDIOは、軽量かつ高速なTAVIO ENGINEと、複数台のカメラによる同期撮影システムを組み合わせた高精度3Dフォトサービスです。

少数枚の画像から高品質な3D生成が可能なため、大規模な撮影設備を必要とせず、イベント会場や商業施設などへの柔軟な展開を実現しています。

現在は浅草の常設スタジオ「TAVIO STUDIO ASAKUSA」に加え、フォトブース形式での商業施設やイベント会場・観光地への出張撮影も進めており、「どこでも3D撮影ができる」新しい体験づくりを推進しています。

また、エンターテインメント領域では、VTuberとのツーショット3Dフォトサービスへの応用も進めており、新しい空間体験型コンテンツとしての展開にも取り組んでいます。

将来的には専任スタッフを必要としないセルフ3D撮影や全国の写真館・スタジオとの連携も見据えており、3D撮影の文化を日常の記録・創造活動へと広げていく取り組みを推進してまいります。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=g6xI3s6z0K0 ]

資金調達の概要

調達金額： 2.17億円

資金調達の種類： 第三者割当増資

ラウンド： プレシリーズA

引受先企業：

・三井住友海上キャピタル株式会社

・DGりそなベンチャーズ

・みずほキャピタル株式会社

・RICOH Innovation Fund

・株式会社GENDA Capital

資金調達月： 2026年5月

資金使途：

・TAVIO STUDIOの開発

・TAVIOの運用、強化

・空間AIを活用した自動生成技術の研究開発

OpenHeartはこれまで、3D生成技術と基盤開発を中心に事業を進めてきました。今回の資金調達を通じて、一般ユーザー向けサービス展開と、企業向けプラットフォーム提供を本格化し、空間体験の社会実装を加速してまいります。

従来、3D生成は専用の撮影機材や高性能なPC、複雑なソフトウェア操作を前提とするものであり、限られた専門職や制作現場でしか扱えない技術でした。TAVIOでは、こうした3D生成に必要な高度な処理をクラウド側に集約することで、撮影機材のコンパクト化など、より手軽に利用できる環境を実現しています。今後は消費者向けSNSサービスの提供を開始し、ユーザーが日常の思い出を空間ごと記録して共有する新しい文化の創出を目指します。

また、3D生成の高速化・リアルタイム化を進め、操作性とUXをさらに向上させます。加えて、空間AIによる自動タグ生成やキャプション付与など、空間認識技術を活用した新機能の開発も推進し、プラットフォームとしての価値拡張を進めてまいります。

さらに企業向けには、外部APIの提供強化を進め、既存システムとの連携や業界特化型ソリューションの構築にも対応していきます。加えて、海外展開に向けたアプリ基盤の整備も進め、グローバル市場での展開を視野に入れています。





投資家からのコメント



前回ラウンドに引き続きご支援の機会を頂けて、光栄です。

創業時期から、彼らの一番近くで経営を共にしてきました。OpenHeartの最大の魅力は、チャーミングなチームの「遠心力」の強さです。コア技術のユニークさが人の心を揺れ動かし、力強いメンバーを自然と引き寄せられる。そんな魅力を持ったスタートアップです。

その根源的な魅力が、今現在様々な「世界初」の事例創出に繋がりつつあります。真に誰でも運用できる簡易性がありながら、世界トップクラスの生成品質を両立させるテクノロジーの強み。テクノロジーに安住せず、エンドユーザーの体験価値までこだわった事業開発。この両輪が回りだしてエンジンに成り出しています。

「ハートをゆさぶるテクノロジーをすべての人に届ける」という創業以来のPurposeを、必ず一緒に成し遂げましょう。

三井住友海上キャピタル株式会社

投資部 マネージャー

島崎卓也

この度、OpenHeartへの出資の機会をいただき、大変嬉しく思います。

OpenHeartが提供する「TAVIO」は、これまで専門的な技術を必要としていた3Dシーンの生成を、誰もが手軽に日常の写真や動画を用いて行える点や、生成から編集・共有までを一気通貫で行える点に特徴があります。初めて同社の空間表現に触れた際、その高い没入感と臨場感に驚くとともに、これまでにない新しい体験の可能性を感じました。

今後、同社の3D技術が広がることで、エンターテインメントに限らず幅広い領域で新たな顧客体験が創出され、体験共有やコミュニケーションのあり方が進化していくことを期待しています。

当社としても、グループのリソースを活用し、同社の成長に貢献してまいります。

DGりそなベンチャーズ1号投資事業有限責任組合

投資部

北村 佳奈

日常の空間をそのまま切り取ったような、空気感のある３Dフォトには、鑑賞用としての位置づけだけではなくエンターテイメントや空間コンピューティングへの応用など、３Ｄ空間情報としてのポテンシャルを感じています。

昨今のＡＩやＸＲ技術の発展とともに、現実空間をきりとった空間情報の価値は日々高まってきています。OpenHeart社の独自技術で実現した「空気感」は空間情報にリアリティを与えるものです。消費者の心に訴求するとともに空間情報としての付加価値も高め、今後、様々な分野で応用範囲が広がっていくものと期待しています。

みずほキャピタルは同社の事業化やエコシステム形成を全力でサポートしてまいります。

みずほキャピタル株式会社

インベストメントマネージャー

北川祐介



近年、最先端のAIおよび画像処理技術の進展により、写真や動画から手軽かつ低コストで3Dコンテンツを生成できるようになり、さまざまな業種で3Dの活用が拡がっています。

リコーはこれを成長機会と捉え、推論ではなく現実ベースの独自空間分析アルゴリズムにより、写真・動画等から3D/4Dコンテンツを生成・活用できるプラットフォーム「TAVIO」を開発・提供するOpenHeart社と連携することで、空間データ活用による業務効率化や生産性向上に取り組みます。

空間や現場の「体験・共有・記録」を通じて、場所にとらわれない円滑なコミュニケーション、質の高いコラボレーションを可能にし、お客様の働く場（ワークプレイス）の価値向上を目指します。

株式会社リコー

事業開発室長

伴野 仁治

前回ラウンドに続き、プレシリーズAラウンドでも追加出資の機会を得られたことを大変嬉しく思います。

私たちが注目するのは、エンタメ体験をより深く・豊かにするテクノロジーです。TAVIOが実現するスマートフォンでのフォトリアリスティックな3D生成は、「誰もが心に残る体験を記録・共有できる世界」の扉を開くものだと確信しています。

前回ラウンド以降、TAVIO STUDIO浅草常設スタジオの開設や各業界での導入実績など、OpenHeartチームが着実に成果を積み上げてきた姿を間近で見てきました。技術力と実行力の高さは、次のステージへの力強い土台となっています。

今後展開される消費者向けSNSサービスやグローバル展開を通じて、3D・空間コンピューティングの民主化という大きな挑戦に、引き続き全力でご支援してまいります。

株式会社GENDA Capital

インベストメントマネージャー

淵江 大道

代表・渡邉 晃司からのコメント

このたび、プレシリーズAラウンドにおいて、既存株主である三井住友海上キャピタル様、GENDA Capital様に加え、DGりそなベンチャーズ様、みずほキャピタル様、RICOH Innovation Fund様を新たな株主としてお迎えし、資金調達を実施できたことを大変嬉しく思います。日頃よりご支援いただいている皆様に、心より感謝申し上げます。

創業初期からOpenHeartを支えてくださっている株主の皆様、そして今回新たにご参画いただいた皆様が、私たちの技術だけでなく、「ハートをゆさぶるテクノジーをすべての人に届ける」という会社の理念や、チームの想いに共感してくださっていることを、大変心強く感じています。

私たちOpenHeartは、空間AI・3D／4D技術を通じて、「誰もが心に残る体験を記録・共有できる世界」の実現を目指しています。これまで、3D技術は専門的な機材や高度な知識を必要とする領域でした。しかしTAVIOでは、スマートフォンで撮影した写真や動画をアップロードするだけで、高品質な3D空間を自動生成し、誰もが簡単に扱える体験を実現しています。

今回の資金調達を通じて、空間AIを活用した生成技術の研究開発、TAVIOプラットフォームの強化、TAVIO STUDIOの展開をさらに加速してまいります。また今後は、一般ユーザー向けSNSサービスやグローバル展開も視野に入れながら、3D/空間コンピューティングの民主化”を推進していきます。

OpenHeartはこれからも、テクノロジーによって人々の体験や記憶をより豊かにし、デジタルと現実が自然につながる未来を創造してまいります。株主・パートナーの皆様とともに、新しい文化と体験価値を社会に広げていけるよう、引き続き挑戦を続けてまいります。

株式会社OpenHeart

代表取締役社長

渡邉 晃司





お問い合わせ

TAVIO BIZ 導入・利用に関するお問い合わせは、以下よりご連絡ください。

法人・個人を問わず、3Dデータ活用のご相談を受け付けております。

お問い合わせフォーム：https://openheart.co.jp/contact

最新情報は以下よりご確認ください。

3Dプラットフォーム「TAVIO」公式サイト：https://tavio.ai/

TAVIO公式Instagram：https://www.instagram.com/tavio.ai/

株式会社OpenHeartコーポレートサイト：https://openheart.co.jp/

代表・渡邉 X：https://x.com/_kojimold

【運営会社】

会社名：株式会社OpenHeart

所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門１丁目２－１４H¹O浜松町 3階

3Dフォトスタジオ: 〒111-0033 東京都台東区花川戸2丁目20-3クインメゾン浅草 1階

代表取締役社長：渡邉 晃司



