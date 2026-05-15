株式会社オーバーラップ(代表取締役社長：原田 直樹、所在地：東京都品川区)は、1996年から2026年までの『ポケットモンスター』シリーズに登場する、1025匹のポケモンを掲載した書籍『ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026』を、8月7日（金）に発売することを発表しました。

◆1025匹のポケモンを完全網羅した、まさに“決定版”！

本書は、1996年のシリーズ誕生から2026年までの30年間で登場した、1025匹全てのポケモンを完全収録した、まさに“決定版”といえる一冊です。長年のファンはもちろん、これからポケモンの世界にふれる方にも最適な、網羅性と保存性を兼ね備えた公式図鑑の誕生です！

◆見やすく、探しやすい構成、そして迫力のイラストに注目！

注目ポイントは、ポケモンの進化の流れがよくわかる誌面構成となっています。さらに、ぜんこく図鑑ナンバー順で目当てのポケモンを探しやすいリストや50音順索引など、便利で使いやすい機能が充実している点も見逃せません。また、B5判型を活かして、ポケモンのイラストを迫力のあるサイズで掲載しており、各ページのイラストを眺めるだけでも大満足な1冊です。

◆最新データ（2026年3月末時点）に基づいた基本情報や解説コラムも必見！

タイプ・分類・高さ・重さ・特性・隠れ特性・図鑑の説明文など、ポケモンの基本情報を最新のデータにもとづき掲載しています。1025匹のポケモンの英語名も掲載しており、知的好奇心を満たしたり、海外のポケモンファンと交流したりと、様々な場面で活用できちゃいます。また、「メガシンカ」や「ダイマックス」「リージョンフォーム」など、ポケモンの世界の言葉を丁寧に解説しており、ポケモン初心者にもおススメの1冊です。

【 書籍概要 】 書名：ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026 発売日：2026年8月7日（金） 発売：株式会社オーバーラップ 編著：元宮秀介＆ワンナップ 監修：株式会社ポケモン 協力：株式会社ゲームフリーク 判型：B5判 ISBN：978-4-8240-1717-8 C0076 ページ数：448ページ・オールカラー 価格：2,500円（税抜） ※本誌に掲載しているポケモンの情報は、2026年3月末日時点のものです。

https://over-lap.co.jp/book/pzz2026/

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