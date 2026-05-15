『ガールズバンドクライ』のトレーディング ちびとこ アクリルマスコット、トレーディング ちびとこ アクリルネームプレートなどの受注を開始！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ガールズバンドクライ』の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ガールズバンドクライ』の商品の受注を5月11日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1291?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ちびとこ アクリルマスコット

井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルマスコットに仕上げました。

厚さ8mmのアクリルとなっており、台座無しで自立するため、そのまま飾ったり、並べることもできます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「ちびとこ」は、キャラクターの「動き」にスポットをあて、歩いているところを描き起こしたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（最大約）58×31mm以内 厚み：8mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ アクリルネームプレート

井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ダイヤモンドダスト ちびとこ アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \5,940(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ 缶バッジ

井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「トゲナシトゲアリ ちびとこ 缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,455(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ちびとこ マルチデスクマット

井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、マルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全2種（トゲナシトゲアリ、ダイヤモンドダスト）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼ちびとこ A5アクリルパネル

井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、A5サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,278(税込)

種類 ：全2種（トゲナシトゲアリ、ダイヤモンドダスト）

サイズ：（約）21×14.8cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼ちびとこ 1ポケットパスケース

井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、1ポケットパスケースに仕上げました。

社員証や名刺を入れるのに最適なクリア窓付き1ポケットタイプで、便利なリールストラップ付きです。

通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \2,178(税込)

種類 ：全2種（トゲナシトゲアリ、ダイヤモンドダスト）

サイズ：（約）10.3×7.1cm

素材 ：合成皮革

▼ちびとこ クリアダイカットステッカー

※画像は「井芹 仁菜 ちびとこ クリアダイカットステッカー」を使用しております。

井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、ダイカットのクリアステッカーに仕上げました。

クリア素材のため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全9種（井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイ）

サイズ：（約）76×66mm ※種類により異なる

素材 ：PET、PP

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1291?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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