【トークイベント】大人もこどものように楽しく英語を学ぶための、オンラインコミュニティを設立

株式会社だからこそ

■ 概要

株式会社だからこそ（奈良県北葛城郡王寺町、代表：松谷 愛）は、これまで "HAYA English Academy（ハヤイングリッシュアカデミー）" として提供してまいりました英語教育・研修事業のブランド名を、2026年7月より 「こどもえいご」 に統一いたします。

大人向け・こども向けを問わず、英語教室の運営から講師育成プログラム、企業・自治体向け研修まで、すべての事業を「こどもえいご」の名称で展開してまいります。あわせて、学習者が仲間とともに学び続けられるオンラインコミュニティ 「こどもえいごラボ」 を立ち上げます。

こどもえいご 新ロゴ

■ ブランド統一の背景

2009年に松谷 愛の個人事業としてスタートした英語教育スクール（HAYA English Academy）は、延べ400人以上の英語教育指導者を育成してきました。発音指導を軸とした関西発のオリジナルメソッドと、「受け取った恩を次の人へ渡したい」というペイフォワード（恩送り）の精神のもとに立ち上げた講師育成プログラムが口コミで広がり、こどもから社会人、指導者を目指す方まで幅広い層にご支持いただいてきました。

このたびのブランド統一は、「楽しく学ぶ、もっと話したくなる英語」という一貫した教育理念のもと、対象・年齢の区別なく、すべての学習者に同じ価値を届けるための決断です。



■ 「こどもえいご」のサービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157336/table/1_1_2830c887b4c9cd6f3f838a7d5e78e1b3.jpg?v=202605151251 ]





■ オンラインコミュニティ「こどもえいごラボ」始動

株式会社だからこそは、「楽しいから続く」学び方を仲間と共有するためのオンラインコミュニティ 「こどもえいごラボ」 を立ち上げます。日々の学びの共有や代表によるミニ講義など、英語を楽しく学び続けるための場として運営してまいります。

コミュニティの詳細・入会手続きは公式noteにて公開していきます。

https://note.com/kodomo_eigo



■ ブランド統一記念トークイベント 開催概要

ブランド統一を記念し、「こどもえいご」のブランディングに携わってきたデザイナーを迎え、「楽しく学ぶとは何か」を紐解くトークイベントを開催します。

ブランド統一記念トークイベント

「一緒に学ぶ、仲間に出会う──オンラインコミュニティ立ち上げます」

- 日時: 2026年7月10日（金）19:30～21:00

- 形式: オンライン（Zoom）

- 参加費: 無料

- 申込: https://kodomoeigo-talk1.peatix.com/view



【スピーカー】

松谷 愛（こどもえいご 代表）

大阪府出身。知人に英語を教えることをきっかけに英語講師の道へ。発音指導を専門とし、2009年に英語教室を開設。発音の師匠が最期に遺した『発音の女神になって』という言葉をもとに講師育成プログラムを立ち上げ、400名以上の指導に携わる。

田中 悠介（designと 代表）

1985年大阪生まれ。神戸大学大学院工学研究科建築学専攻修了。数社のデザイン事務所を経て2016年に「designと」を設立。こどもえいごのブランディングを担当。



■ 会社概要

株式会社だからこそは、「楽しく学ぶ、もっと話したくなる英語」を理念に、奈良県を拠点として英語教育・研修を展開する会社。「こどもえいご」ブランドのもと、2009年の開校以来、独自の発音指導メソッドのもと、こどもから大人まで400名以上の指導実績を持つ。英語教室・講師育成プログラム・企業研修まで、英語を「楽しむ」学び方を届ける。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157336/table/1_2_b9221a5e8d781360225b0ba12acedabd.jpg?v=202605151251 ]





■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社だからこそ こどもえいご

担当：松谷

E-mail: info@88-english.com

TEL: 0745-60-4168



※ 本プレスリリースに記載の情報は発表時点のものです。