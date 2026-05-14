【やみつきの新食感】コリコリとシャキシャキ感が人気のザーサイキムチが、さらに美味しくなって新登場！発酵ザーサイ×保存食の切り干し大根、秘伝の薬味で漬けた”キムチソムリエ監修”オリジナルキムチ！
1960年創業の手作りキムチ専門店「第一物産」（東京・上野）は、人気商品「ザーサイキムチ」をリニューアルし、切り干し大根を加えた「ザーサイ切干大根キムチ」として新発売いたします。発酵食のザーサイと保存食の切り干し大根を秘伝のヤンニョム（薬念）で漬け合わせた、他では味わえないオリジナルキムチです。冷蔵・冷凍の2タイプからお選びいただけます。
■ ザーサイ切干大根キムチとは
「ザーサイ切干大根キムチ」は、発酵食であるザーサイの深みのある旨みと独特の風味に、保存食として親しまれてきた切り干し大根の甘みとシャキシャキとした食感を組み合わせた、第一物産オリジナルのキムチです。
コリコリとしたザーサイの食感と、噛むほどに広がる切り干し大根の旨みが秘伝のヤンニョムと絡み合い、一度食べたら止まらないやみつきの味わいに。ご飯のお供に、おつまみに、料理のアクセントに--使い方は無限大の万能キムチです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349119/images/bodyimage1】
■ さらに美味しく - リニューアルのポイント
◇ 切り干し大根をプラスして、旨みと食感をアップ
今回のリニューアル最大のポイントは、切り干し大根の追加です。コリコリとしたザーサイに、切り干し大根のシャキシャキとした食感が加わることで、食べるたびに異なる食感が楽しめます。また、切り干し大根が持つ凝縮された甘みと旨みがザーサイの風味に深みをプラスしました。
◇ 秘伝のヤンニョム（薬味）で漬けたオリジナルレシピ
1960年の創業以来受け継がれてきた秘伝のヤンニョムを使用。唐辛子の辛みとにんにくの香り、焼肉のたれの旨みが素材に深く染み込み、ザーサイと切り干し大根の持ち味を最大限に引き出しています。キムチ専門店だからこそ作れる、他では味わえないオリジナルの味わいです。
◇ 冷蔵・冷凍の2タイプから選べる
すぐに食べたい方には冷蔵タイプ（200g・980円）を、まとめ買いやストックには冷凍タイプをご用意しました。冷凍タイプは食べたい分だけ解凍できるため、毎日の食卓に無理なく取り入れられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349119/images/bodyimage2】
■ 2つの素材のこだわり
◇ 発酵食・ザーサイ
ザーサイは中国の伝統的な発酵食品で、コリコリとした独特の食感と深みのある塩気が特徴。発酵によって生まれる旨みの凝縮感は、キムチのヤンニョムと組み合わせることで一層引き立ちます。ザーサイ自体が発酵食品であるため、キムチとの相性は抜群です。
◇ 保存食・切り干し大根
日本の伝統的な保存食である切り干し大根は、乾燥させることで旨みと甘みが凝縮されます。生の大根にはない独特のシャキシャキとした食感と、噛むほどに広がる甘みが、ザーサイキムチに新しい奥行きをもたらします。食物繊維も豊富で、腸活にもぴったりな食材です。
■ キムチソムリエおすすめの食べ方
◇ そのままで
◆ アツアツのご飯に合わせてご飯のお供に。辛みとコクがごはんを何杯でも呼ぶ
◆ お酒のおつまみに。コリコリ食感がビールや焼酎によく合う
◆ 冷奴のトッピングに。豆腐のやさしい味わいとキムチの旨みが絶妙
◇ 料理のアクセントに
◆ 豚肉と一緒に炒めておかずに。旨みがプラスされてひと味違う炒め物に
◆ 刻んで餃子の種に混ぜる。キムチの旨みと食感がアクセントになった絶品餃子に
◆ チャーハンの具材に。ザーサイの風味が本格中華風チャーハンに仕上げてくれる
◆ 冷麺や素麺のトッピングに。さっぱりとした麺に旨みと食感をプラス
■ こんな方に届けたい
◆ キムチ好きで、他では味わえない個性的なキムチを試したい方
◆ ご飯のお供やおつまみになる、箸が止まらない発酵食品を探している方
◆ 腸活・発酵食品に興味があり、日常に取り入れたい方
◆ 料理のアクセントになる万能調味料的なキムチを探している方
◆ 自分へのご褒美に、また韓国・発酵食品好きの友人・家族へのギフトや手土産に
◆ 創業1960年の老舗キムチ専門店の味を試してみたい方
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349119/images/bodyimage3】
■ 商品概要
◇ 冷蔵タイプ
【商品名】 ザーサイ切干大根キムチ（冷蔵）
【内容量】 200g
【価格】 980円（税込）
【賞味期限】 製造日より13日
【保存方法】 要冷蔵（10℃以下）
購入はこちら https://shop.d1b.jp/view/item/000000000813
◇ 冷凍タイプ
【商品名】 ザーサイ切干大根キムチ（冷凍）
【内容量】 200g
【価格】 980円（税込）
【保存方法】 要冷凍（-18℃以下）
購入はこちら https://shop.d1b.jp/view/item/000000000814?category_page_id=ct308
【主な原材料】 ザーサイ（中国）、切干大根（中国）、漬け原材料（焼肉のたれ、砂糖、唐辛子粉、にんにく、食塩、糖果、トマトジュースづけ、アミ塩辛、ごま）
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349119/images/bodyimage4】
■ 会社概要
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年（2025年で創業65周年）
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店】 東京都台東区東上野2-15-5（上野本店）
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349119/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
■ ザーサイ切干大根キムチとは
「ザーサイ切干大根キムチ」は、発酵食であるザーサイの深みのある旨みと独特の風味に、保存食として親しまれてきた切り干し大根の甘みとシャキシャキとした食感を組み合わせた、第一物産オリジナルのキムチです。
コリコリとしたザーサイの食感と、噛むほどに広がる切り干し大根の旨みが秘伝のヤンニョムと絡み合い、一度食べたら止まらないやみつきの味わいに。ご飯のお供に、おつまみに、料理のアクセントに--使い方は無限大の万能キムチです。
■ さらに美味しく - リニューアルのポイント
◇ 切り干し大根をプラスして、旨みと食感をアップ
今回のリニューアル最大のポイントは、切り干し大根の追加です。コリコリとしたザーサイに、切り干し大根のシャキシャキとした食感が加わることで、食べるたびに異なる食感が楽しめます。また、切り干し大根が持つ凝縮された甘みと旨みがザーサイの風味に深みをプラスしました。
◇ 秘伝のヤンニョム（薬味）で漬けたオリジナルレシピ
1960年の創業以来受け継がれてきた秘伝のヤンニョムを使用。唐辛子の辛みとにんにくの香り、焼肉のたれの旨みが素材に深く染み込み、ザーサイと切り干し大根の持ち味を最大限に引き出しています。キムチ専門店だからこそ作れる、他では味わえないオリジナルの味わいです。
◇ 冷蔵・冷凍の2タイプから選べる
すぐに食べたい方には冷蔵タイプ（200g・980円）を、まとめ買いやストックには冷凍タイプをご用意しました。冷凍タイプは食べたい分だけ解凍できるため、毎日の食卓に無理なく取り入れられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349119/images/bodyimage2】
■ 2つの素材のこだわり
◇ 発酵食・ザーサイ
ザーサイは中国の伝統的な発酵食品で、コリコリとした独特の食感と深みのある塩気が特徴。発酵によって生まれる旨みの凝縮感は、キムチのヤンニョムと組み合わせることで一層引き立ちます。ザーサイ自体が発酵食品であるため、キムチとの相性は抜群です。
◇ 保存食・切り干し大根
日本の伝統的な保存食である切り干し大根は、乾燥させることで旨みと甘みが凝縮されます。生の大根にはない独特のシャキシャキとした食感と、噛むほどに広がる甘みが、ザーサイキムチに新しい奥行きをもたらします。食物繊維も豊富で、腸活にもぴったりな食材です。
■ キムチソムリエおすすめの食べ方
◇ そのままで
◆ アツアツのご飯に合わせてご飯のお供に。辛みとコクがごはんを何杯でも呼ぶ
◆ お酒のおつまみに。コリコリ食感がビールや焼酎によく合う
◆ 冷奴のトッピングに。豆腐のやさしい味わいとキムチの旨みが絶妙
◇ 料理のアクセントに
◆ 豚肉と一緒に炒めておかずに。旨みがプラスされてひと味違う炒め物に
◆ 刻んで餃子の種に混ぜる。キムチの旨みと食感がアクセントになった絶品餃子に
◆ チャーハンの具材に。ザーサイの風味が本格中華風チャーハンに仕上げてくれる
◆ 冷麺や素麺のトッピングに。さっぱりとした麺に旨みと食感をプラス
■ こんな方に届けたい
◆ キムチ好きで、他では味わえない個性的なキムチを試したい方
◆ ご飯のお供やおつまみになる、箸が止まらない発酵食品を探している方
◆ 腸活・発酵食品に興味があり、日常に取り入れたい方
◆ 料理のアクセントになる万能調味料的なキムチを探している方
◆ 自分へのご褒美に、また韓国・発酵食品好きの友人・家族へのギフトや手土産に
◆ 創業1960年の老舗キムチ専門店の味を試してみたい方
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349119/images/bodyimage3】
■ 商品概要
◇ 冷蔵タイプ
【商品名】 ザーサイ切干大根キムチ（冷蔵）
【内容量】 200g
【価格】 980円（税込）
【賞味期限】 製造日より13日
【保存方法】 要冷蔵（10℃以下）
購入はこちら https://shop.d1b.jp/view/item/000000000813
◇ 冷凍タイプ
【商品名】 ザーサイ切干大根キムチ（冷凍）
【内容量】 200g
【価格】 980円（税込）
【保存方法】 要冷凍（-18℃以下）
購入はこちら https://shop.d1b.jp/view/item/000000000814?category_page_id=ct308
【主な原材料】 ザーサイ（中国）、切干大根（中国）、漬け原材料（焼肉のたれ、砂糖、唐辛子粉、にんにく、食塩、糖果、トマトジュースづけ、アミ塩辛、ごま）
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349119/images/bodyimage4】
■ 会社概要
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年（2025年で創業65周年）
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店】 東京都台東区東上野2-15-5（上野本店）
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349119/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
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