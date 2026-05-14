【やみつきの新食感】コリコリとシャキシャキ感が人気のザーサイキムチが、さらに美味しくなって新登場！発酵ザーサイ×保存食の切り干し大根、秘伝の薬味で漬けた”キムチソムリエ監修”オリジナルキムチ！

【やみつきの新食感】コリコリとシャキシャキ感が人気のザーサイキムチが、さらに美味しくなって新登場！発酵ザーサイ×保存食の切り干し大根、秘伝の薬味で漬けた”キムチソムリエ監修”オリジナルキムチ！