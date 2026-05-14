電気光学対抗装置（EOCM）の世界市場2026年、グローバル市場規模（能動対抗型、受動対抗型）・分析レポートを発表
2026年5月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電気光学対抗装置（EOCM）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電気光学対抗装置（EOCM）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、電気光学対抗装置（EOCM）市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は518百万ドルと評価されており、2031年には972百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は9.5％と高く、防衛技術の高度化と安全保障需要の拡大を背景に急速な成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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電気光学対抗装置（EOCM）は、敵の光学機器や赤外線装置を妨害、欺瞞、無効化するために設計された防衛システムです。標的追尾装置、監視システム、ミサイル誘導装置などに対して、レーザーや赤外線信号を用いた対抗手段を発信し、敵装置の機能を混乱させます。高度な光学技術と赤外線技術を組み合わせることで、接近する脅威を検知し、迅速に対応する能力を備えています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは能動対抗型と受動対抗型に分類され、それぞれ異なる運用目的に応じて利用されます。
用途別では軍事および防衛分野、公共安全および法執行機関、その他の分野に分かれており、特に軍事用途が市場の中心となっています。
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競争環境においては、Northrop Grumman、Boeing、Aselsan、Elbit Systems、Excelitas、BAE Systems、Lockheed Martin、Leonardo、Corning、General Dynamics Corporationなどが主要企業として挙げられます。
さらにIsrael Aerospace Industries LtdやChangchun Tongshi Optoelectronic Technology Co., Ltd.なども市場において重要な役割を担っています。これらの企業は高度な技術力と製品開発力を背景に競争優位性を確立しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。北米では防衛支出の増加により市場が拡大しており、欧州でも安全保障の強化が需要を押し上げています。
アジア太平洋地域では地域安全保障の課題に対応するための投資が増加しており、市場成長が加速しています。
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市場の成長要因としては、防衛技術の高度化、脅威検知能力の強化、安全保障環境の変化が挙げられます。一方で、高度な技術開発コストや規制の影響が市場拡大の制約要因となっています。
また、新技術の導入や人工知能との統合により、今後の成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は防衛および安全保障分野において重要な役割を担い、今後も高い成長が期待される分野です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電気光学対抗装置（EOCM）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電気光学対抗装置（EOCM）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、電気光学対抗装置（EOCM）市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は518百万ドルと評価されており、2031年には972百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は9.5％と高く、防衛技術の高度化と安全保障需要の拡大を背景に急速な成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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電気光学対抗装置（EOCM）は、敵の光学機器や赤外線装置を妨害、欺瞞、無効化するために設計された防衛システムです。標的追尾装置、監視システム、ミサイル誘導装置などに対して、レーザーや赤外線信号を用いた対抗手段を発信し、敵装置の機能を混乱させます。高度な光学技術と赤外線技術を組み合わせることで、接近する脅威を検知し、迅速に対応する能力を備えています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは能動対抗型と受動対抗型に分類され、それぞれ異なる運用目的に応じて利用されます。
用途別では軍事および防衛分野、公共安全および法執行機関、その他の分野に分かれており、特に軍事用途が市場の中心となっています。
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競争環境においては、Northrop Grumman、Boeing、Aselsan、Elbit Systems、Excelitas、BAE Systems、Lockheed Martin、Leonardo、Corning、General Dynamics Corporationなどが主要企業として挙げられます。
さらにIsrael Aerospace Industries LtdやChangchun Tongshi Optoelectronic Technology Co., Ltd.なども市場において重要な役割を担っています。これらの企業は高度な技術力と製品開発力を背景に競争優位性を確立しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。北米では防衛支出の増加により市場が拡大しており、欧州でも安全保障の強化が需要を押し上げています。
アジア太平洋地域では地域安全保障の課題に対応するための投資が増加しており、市場成長が加速しています。
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市場の成長要因としては、防衛技術の高度化、脅威検知能力の強化、安全保障環境の変化が挙げられます。一方で、高度な技術開発コストや規制の影響が市場拡大の制約要因となっています。
また、新技術の導入や人工知能との統合により、今後の成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は防衛および安全保障分野において重要な役割を担い、今後も高い成長が期待される分野です。