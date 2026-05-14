朝日新聞社の脳トレゲーム「朝日GAMES」がリリース

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、手軽に遊べる脳トレパズルゲーム機能「朝日GAMES」を新たにリリースいたしました。計算力を鍛える「ナンバーズリンク」、記憶力を試す「メモリーシャッフル」の2つのオリジナルゲームを株式会社セガ エックスディー（以下、セガXD）と共同開発。さらに、The New York Times発で世界的人気を誇る英単語パズル「Wordle」の日本初の公式版「Wordleにほんご」も搭載しています。

■朝日GAMES特設ページ：https://digital.asahi.com/pr/games/(https://digital.asahi.com/pr/games/?ref=AsahiGAMES_2605release_prtimes_asahi)

朝日GAMESとは？

「朝日GAMES」は、1回1分で思考力を刺激する、カジュアルな脳トレパズルゲームです。一部のゲームや機能を除き基本プレイは無料で、広告も表示されません。パソコンやスマートフォンから、いつでも手軽にプレイできます。

朝日新聞社はデジタル事業の拡大を掲げています。そのひとつの形として、読者の生活の中に、ニュースを読む合間にふと立ち寄りたくなる楽しい時間をお届けしたいと考えました。静かに集中できるひととき、解けたときの小さな達成感、そして「また明日も来たくなる」日々の積み重ね。「朝日GAMES」は、誰かと競い合うためではなく、昨日の自分より少し前に進む喜びを味わいながら、自分のペースで長く楽しめることを大切にしたサービスとして設計されています。

ナンバーズリンク

フィールド内に表示されたカラフルな数字のピースをつなげて、画面上部に表示されるお題の数字を作ります。ピースは長くつなげて消すほど高得点に。シンプルなのに、指が止まらないゲームです。

メモリーシャッフル

ランダムに配置されたパネルを記憶し、シャッフルされたあとに覚えた位置へ戻していく脳トレゲームです。10秒間記憶し、10秒間で並び替え。クリアするごとに難易度が上がるため記憶力を鍛えられます。

Wordleにほんご

世界中で人気の「Wordle」が日本初上陸！The New York Timesから公式にライセンスを受けた日本語版です。10回以内に、隠された5文字の日本語を当てたらクリア。1日1問限定の出題です。「Wordleにほんご」は朝日新聞（デジタル版）の有料会員の方のみプレイすることができます。

ほかにも朝日新聞（デジタル版）の有料会員の方はログインすることで、日々更新されるランキングやミッションへの参加も可能です。毎日の思考トレーニングとして、ぜひご活用ください。

また、「朝日GAMES」のリリースを記念し、ゲーム結果をSNSでシェアすると応募できるプレゼントキャンペーンを実施します。オリジナルのマグカップやトートバッグなどを抽選で200名様にプレゼントします。ぜひゲームをプレイして、かわいいグッズを手に入れてください。

■応募はこちらから： https://que.digital.asahi.com/question/11019065(https://que.digital.asahi.com/question/11019065?ref=AsahiGAMES_2605release_prtimes_asahi_present)

生活に溶け込むサービスを目指して――パートナーとの伴走

開発には、セガグループにおいてゲーミフィケーション事業を担うセガXDが企画段階から参画しました。同社がゲーム開発で培ってきた「毎日続けたくなる仕組み」を生かし、プロジェクト全体を通じて伴走いただきました。また、「Wordleにほんご」については、The New York Times社の開発チームと連携し、日本語版の提供を実現しました。朝日新聞社が培ってきた「読者との長いお付き合い」を大切にする姿勢と、パートナー各社の専門性を掛け合わせることで、生活の中に自然に溶け込むサービスを目指しています。

朝日新聞はこれからも、ユーザーのみなさまに寄り添い、より良い体験をお届けできるよう、さまざまなパートナーと連携してまいります。