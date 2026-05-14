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1日で52,000本、0.7秒に1本のスピードで販売を記録* 累計販売数300万個突破**の白髪染め***シャンプー「KUROクリームシャンプー」がQVCで好評発売中
MOON-X Japan株式会社が運営する、ヘアケアブランド『VALANROSE（バランローズ）』は、白髪染め***シャンプー「KUROクリームシャンプー」をQVCにて発売しております。2026年4月3日にQVC生放送にて当製品の紹介が行われたオンエア当日の総販売本数が、1日で52,000本超を突破し、0.7秒に1本のスピードでの販売実績*となりました。
* 2026年4月3日のQVC実放映時間（計10時間）における販売個数52,000本（2本セット×26,000個）から算出
**2020年12月販売開始〜2025年10月までの累計販売数（自社調べ）
*** 継続利用による着色効果
「KUROクリームシャンプー」は、1本でシャンプー・トリートメント・白髪染め（継続利用による着色）の3役を担うオールインワンシャンプーです。その仕上がりや手軽さから多くのお客さまにご支持いただき、累計販売数が300万個を突破**しました。今回のQVC発売をきっかけに、より多くの方に「KURO」による手軽で美しい白髪ケアをご提案できれば幸いです。
【製品情報】
KUROクリームシャンプー
製品特徴
毎日のシャンプーでヘアカラーでの白髪染め*が不要
1本でシャンプー・トリートメント・白髪ケアの3役を担うオールインワンシャンプー
ナノ分子染料と４種の天然染料から抽出したエキスで、髪を傷めることなく、うるつや黒髪を実現
染毛料ジアミン系化合物・パラベン・シリコン・鉱物油・ラウレス硫酸Na・ラウリル硫酸Naフリー
メーカー希望小売価格：5,808円(税込)
内容量：400g
流通：公式オンラインストア、QVC、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、ハンズ
URL
公式オンラインストア：https://b-valance.co.jp/products/kuro_shampoo.html
QVC：https://qvc.jp/catalog/bListu/40/10.html?baseRo=brand_4010&searchType=brandList
*白髪染め＝永久染毛剤、酸化染毛剤入りのヘアカラーを示す
VALANROSE（バランローズ）
いつまでも美しく、格好良くありたい。
昨日より今日、今日より明日。
もっと自分が好きになる。太古の昔から人々を魅了し、
「愛」と「美」の象徴である誇り高き『薔薇』。
わたしたちバランローズは薔薇にこだわり、
愛し、愛されたいと願うすべての方を支持します。
https://b-valance.co.jp/
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
公式オンラインストア
https://b-valance.co.jp/products/kuro_shampoo.html
* 2026年4月3日のQVC実放映時間（計10時間）における販売個数52,000本（2本セット×26,000個）から算出
*** 継続利用による着色効果
「KUROクリームシャンプー」は、1本でシャンプー・トリートメント・白髪染め（継続利用による着色）の3役を担うオールインワンシャンプーです。その仕上がりや手軽さから多くのお客さまにご支持いただき、累計販売数が300万個を突破**しました。今回のQVC発売をきっかけに、より多くの方に「KURO」による手軽で美しい白髪ケアをご提案できれば幸いです。
【製品情報】
KUROクリームシャンプー
製品特徴
毎日のシャンプーでヘアカラーでの白髪染め*が不要
1本でシャンプー・トリートメント・白髪ケアの3役を担うオールインワンシャンプー
ナノ分子染料と４種の天然染料から抽出したエキスで、髪を傷めることなく、うるつや黒髪を実現
染毛料ジアミン系化合物・パラベン・シリコン・鉱物油・ラウレス硫酸Na・ラウリル硫酸Naフリー
メーカー希望小売価格：5,808円(税込)
内容量：400g
流通：公式オンラインストア、QVC、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、ハンズ
URL
公式オンラインストア：https://b-valance.co.jp/products/kuro_shampoo.html
QVC：https://qvc.jp/catalog/bListu/40/10.html?baseRo=brand_4010&searchType=brandList
*白髪染め＝永久染毛剤、酸化染毛剤入りのヘアカラーを示す
VALANROSE（バランローズ）
いつまでも美しく、格好良くありたい。
昨日より今日、今日より明日。
もっと自分が好きになる。太古の昔から人々を魅了し、
「愛」と「美」の象徴である誇り高き『薔薇』。
わたしたちバランローズは薔薇にこだわり、
愛し、愛されたいと願うすべての方を支持します。
https://b-valance.co.jp/
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
公式オンラインストア
https://b-valance.co.jp/products/kuro_shampoo.html