1日で52,000本、0.7秒に1本のスピードで販売を記録* 累計販売数300万個突破**の白髪染め***シャンプー「KUROクリームシャンプー」がQVCで好評発売中

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　MOON-X Japan株式会社が運営する、ヘアケアブランド『VALANROSE（バランローズ）』は、白髪染め***シャンプー「KUROクリームシャンプー」をQVCにて発売しております。2026年4月3日にQVC生放送にて当製品の紹介が行われたオンエア当日の総販売本数が、1日で52,000本超を突破し、0.7秒に1本のスピードでの販売実績*となりました。

* 2026年4月3日のQVC実放映時間（計10時間）における販売個数52,000本（2本セット×26,000個）から算出

**2020年12月販売開始〜2025年10月までの累計販売数（自社調べ）

*** 継続利用による着色効果









　「KUROクリームシャンプー」は、1本でシャンプー・トリートメント・白髪染め（継続利用による着色）の3役を担うオールインワンシャンプーです。その仕上がりや手軽さから多くのお客さまにご支持いただき、累計販売数が300万個を突破**しました。今回のQVC発売をきっかけに、より多くの方に「KURO」による手軽で美しい白髪ケアをご提案できれば幸いです。　

【製品情報】

KUROクリームシャンプー

製品特徴

毎日のシャンプーでヘアカラーでの白髪染め*が不要

1本でシャンプー・トリートメント・白髪ケアの3役を担うオールインワンシャンプー

ナノ分子染料と４種の天然染料から抽出したエキスで、髪を傷めることなく、うるつや黒髪を実現

染毛料ジアミン系化合物・パラベン・シリコン・鉱物油・ラウレス硫酸Na・ラウリル硫酸Naフリー

メーカー希望小売価格：5,808円(税込)

内容量：400g

流通：公式オンラインストア、QVC、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、ハンズ

URL

公式オンラインストア：https://b-valance.co.jp/products/kuro_shampoo.html

QVC：https://qvc.jp/catalog/bListu/40/10.html?baseRo=brand_4010&searchType=brandList

　　*白髪染め＝永久染毛剤、酸化染毛剤入りのヘアカラーを示す

　　 　













VALANROSE（バランローズ）

いつまでも美しく、格好良くありたい。

昨日より今日、今日より明日。

もっと自分が好きになる。太古の昔から人々を魅了し、

「愛」と「美」の象徴である誇り高き『薔薇』。

わたしたちバランローズは薔薇にこだわり、

愛し、愛されたいと願うすべての方を支持します。

https://b-valance.co.jp/







会社概要

MOON-X Japan株式会社

代表：長谷川 晋

設立：2026年2月

所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F

事業内容：国内ブランド事業の運営

URL：https://www.moon-x-japan.co.jp

ブランド・製品に関するお問い合わせ：

https://www.moon-x.com/business/brand

本件に関するお問合わせ先

＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞

MOON-X 広報　E-MAIL：press@moon-x.com

関連リンク

公式オンラインストア

https://b-valance.co.jp/products/kuro_shampoo.html