1日で52,000本、0.7秒に1本のスピードで販売を記録* 累計販売数300万個突破**の白髪染め***シャンプー「KUROクリームシャンプー」がQVCで好評発売中

1日で52,000本、0.7秒に1本のスピードで販売を記録* 累計販売数300万個突破**の白髪染め***シャンプー「KUROクリームシャンプー」がQVCで好評発売中