あすなろ投資顧問が提供する「あすなろプライム会員」がサービス継続率92%・お客様満足度91%・勝率100%を達成！～過去の行政処分も完全解決、新たなステージへ～

株式会社あすなろ

株式会社あすなろ（関東財務局長（金商）第686号、（一社）資産運用業協会 第011-1393、本社：東京都港区赤坂、代表取締役：大石恭嗣）が提供する大型株売買助言サブスクサービス「あすなろプライム会員」において、「サービス継続率92%」「お客様満足度91.6%」「推奨銘柄の勝率100%」という圧倒的な実績を達成いたしました。本プレスリリースでは、各実績のエビデンス、条件定義、検証期間などの詳細データに加え、過去の行政処分に関する改善措置がすべて完了している事実についても改めてご報告いたします。

＊あすなろプライム会員：https://1376partners.com/asunaroprime

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NrApwtvVlYg ]

運営チャンネルでCEO大石と慶應法学部性が本件について対談してます

1. 驚異の「サービス継続率92%」を達成

投資助言サービスにおいて、会員様の資産増減に直結するシビアな環境下でありながら、92%という極めて高いサービス継続率を記録いたしました 。これは、提供する情報とサポート体制が、会員様の期待に着実に応えられている証であると考えております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40883/table/35_1_79a3a87f8bd693c690e24a0d026359ec.jpg?v=202605141051 ]

2. お客様満足度91%の獲得と透明性の確保

あすなろプライム会員を実際にご利用中の会員様に向けたアンケート調査を実施した結果、約91%の会員様から「満足以上」の好評価をいただきました 。弊社では、データの偏りを防ぎ透明性を確保するため、すべてのコメント及びアンケートデータをPDFにて公開しております。会員様からは「会費を早く回収できた」「乱高下している相場をお陰で安心して見ることができた」といった喜びの声を多数頂戴しております。一方で、約8%の不満足評価につきましても真摯に受け止め、引き続きサービスの品質向上と課題解決に取り組んでまいります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40883/table/35_2_edddaecc96d8bcc785b3873998e4618b.jpg?v=202605141051 ]

3. 2026年第1四半期 推奨銘柄「勝率100%」の快挙

2026年の幕開けとなった第1四半期（1月～3月）は、日経平均株価が乱高下する試練の期間となりました。特に3月は月間13.23%下落する「ショック相場」に見舞われましたが、あすなろプライム会員向けに推奨された限定大型株は卓越したパフォーマンスを発揮いたしました 。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/40883/table/35_3_aa4be25236113a8bdd8e432ed88a1a99.jpg?v=202605141051 ]

※条件定義について対象銘柄は、期間中に推奨された限定大型株全12銘柄です。「勝ち」の定義は、目標株価への到達、またはプライムレターでの利益確定提言を実施したことと定めております。税金等は考慮しておりません。特筆すべきは、市場全体がパニック売りに見舞われた3月の相場における成果です。弊社の専門アナリスト陣はこれを「絶好の押し目買いのチャンス」と合理的に判断し、全6銘柄で利益確定を実現しました。相場の危機をチャンスに変える、これがあすなろ投資顧問の真骨頂です。

4. 過去の行政処分に関する全ての改善措置完了について

一部で未だに真偽不明な風評が広がっている過去の行政処分につきまして、皆様の不安を解消し正確な情報をお伝えするため、全ての改善措置が完了し解決済みであることを改めてご報告いたします 。

2024年6月5日付で、弊社の元社員が会社に無断で顧客2名へ銘柄前出しを行ったことによる「忠実義務違反」として、2か月間の業務停止と業務改善命令を受けました。本件において、会社側の関与は一切なく、「特別な利益の提供」や「広告による虚偽及び誤認勧誘」「詐欺行為」等は認められておりません。

【現在の状況】

- 金融庁の公式HPにおいて、弊社に対する行政処分は「全て解除済」と公表されております（2024年12月時点）- 「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択した企業として、金融庁HPに掲載されております（2025年最新版）

弊社は本件を真摯に受け止め、コンプライアンス担当者の刷新や内部監査室の新設など、社内体制を抜本的に見直しました。今後も皆様に安心してご利用いただけるサービスを継続していくために、当社コンプライアンス部長市丸による社内コンプライアンス研修の実施、旧関東財務局OB上野氏（元証券取引等監視官付統括証券検査官）による内部監査（年間4回実施）の実施、また旧関東財務局OB花岡氏（現一般社団法人日本少額短期保険協会会長）との意見交換等々、コンプライアンス体制の一層の強化に努め、信頼回復に全力で取り組んでまいります。

[出展]

あすなろ投資顧問が2026年第1四半期「あすなろプライム会員」限定大型株のパフォーマンスを公開 。日経平均が乱高下する中、推奨全12銘柄が目標達成・利確（勝率100%）の快挙 | 株式会社あすなろのプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000040883.html)

あすなろ投資顧問の新サービス「あすなろプライム会員」の利用者データを全公開 | 株式会社あすなろのプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000040883.html)

あすなろ投資顧問 YouTube「株式投資攻略チャンネルASUNARO CLUB」参考動画(https://youtu.be/NrApwtvVlYg?si=yV8raqJoBvqezps1)

・あすなろ投資顧問に対する行政処分に関する全ての改善措置完了について | 株式会社あすなろのプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000040883.html)

■私たちはあすなろ投資顧問です

2005年創業個別株の専門家集団

株式会社あすなろ（金融商品取引業者）

https://1376.co.jp

関東財務局長(金商) 第686号

(一社)資産運用業協会011-1393

(一社)人工知能学会18801

(公社)日本証券アナリスト協会01159

■運営YouTube「株式投資攻略チャンネルASUNARO CLUB」

https://www.youtube.com/channel/UCaCRPxbZ8Wtaak2FdIvSGkA

上記URLよりチャンネル登録をして是非とも今後の動向をご観察ください

■運営サイト「あすなろ投資顧問」

https://1376partners.com/

■ほぼすべての銘柄をパフォーマンス公開中

https://1376partners.com/user/ranking

■あすなろ投資顧問に対する行政処分は2024年末時点で全て対応済み

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000040883.html

■あすなろ投資顧問のサブスク（あすなろプライム）が顧客満足度91%以上を獲得

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000040883.html

■あすなろ投資顧問の投資詐欺対策の取り組みが楽天ニュースで取り上げられています

大石恭嗣 氏・あすなろ投資顧問 が世界的物価高の中でSNS投資詐欺急増に警鐘

[2025/12/9 07:00]＊二次掲載許可取得済み

[楽天ニュース]https://news.infoseek.co.jp/article/globalnewsasia_10679/

[ニコニコ]https://news.nicovideo.jp/watch/nw18704035?news_ref=media367_media367