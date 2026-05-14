次世代再生美容ブランド DDS iPS-X、カンヌ国際映画祭 コラボレーションイベントにてVVIP招待客への特別ギフトに選定

株式会社NOBLE MIND

株式会社 NOBLE MIND（本社：東京都港区、代表取締役：西峯 亮）は、当社が公式運営を担う次世代型再生美容ブランド 「DDS iPS-X」が、2026年5月14日(木)、フランス・カンヌの地で開催される カンヌ国際映画祭 コラボレーションイベント において、世界各国から集う VVIP招待客への特別ギフティングプロダクト に選定されたことを発表いたします。本コラボレーションイベントは、「芸術 × 歴史」 の文脈を持つ世界的アーティストの活動と、「再生美容」 の最先端を担う DDS iPS-X が、文化的な交差点で出会う夢のクロスオーバー企画です。世界の文化的中心地カンヌの地で、選ばれたVVIPの手に届くこの瞬間は、DDS iPS-X というブランドの世界市場における歴史的なお披露目となります。

■ 開催概要

■ 「芸術 × 歴史 × 再生美容」夢のクロスオーバー

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183242/table/1_1_b49f097ebc7a9ad0046cae9b054795ec.jpg?v=202605141051 ]

本企画の哲学は、それぞれ独立した文脈と歴史を持つ三つの世界が、文化的な交差点で対等に交わることにあります。広告的なコラボレーションでも、単なる協賛関係でもありません。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183242/table/1_2_74589e4aa30766157bb89adc00f8d0b0.jpg?v=202605141051 ]

これら三つの極がカンヌの地で交差することで、機能の先にある「格」と「物語」を纏うブランドの、本当の歴史が静かに始まります。

■ VVIPギフティングの意義

単なる製品サンプリングではありません。文化的影響力を持つVVIPに、文化的文脈を持つブランドとして届けられること--これは、DDS iPS-X が世界に向けて自らを「文脈あるブランド」として位置づけるための、歴史的な第一歩です。カンヌ国際映画祭 コラボレーションイベントに招かれる VVIP は、各国の文化・芸術・産業の最前線で活躍する人々です。そうした方々の手に、ひとつの新生ブランドが特別ギフトとして届けられること--これは、世界市場における認知獲得の起点として、極めて象徴的な意味を持ちます。

◆ なぜ「VVIPギフティング」なのか

● 文化的影響力を持つ層への直接的なアプローチ

● 「文脈と物語を纏うブランド」としての初対面

● 単なる広告露出ではない、手触りを伴ったブランド体験

● 世界の文化的中心地から始まる、グローバル認知の波

DDS iPS-X は、機能性製品としてではなく、芸術と歴史の文脈で語られる「格を持つブランド」として、世界市場への一歩目を踏み出します。

■ DDS iPS-X 商品情報

カンヌでの世界お披露目を記念し、DDS iPS-X はブランド始動記念キャンペーンを国内で同時実施します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/183242/table/1_3_194c5c3b4cd142b1c629d28411c24f09.jpg?v=202605141051 ]

■ ブランド戦略：『数年内に累計100万本』を見据えたロードマップ

株式会社 NOBLE MIND は、本企画を起点として、DDS iPS-X のブランド支援パートナーとして段階的なグローバル展開を支援していきます。

◆ ロードマップの基本構造

カンヌでのVVIPギフティングは、単独のプロモーション活動ではなく、中長期的なブランディング戦略の起点として位置づけられています。NOBLE MIND は、ブランド支援パートナーとして、以下の三層構造に基づき、DDS iPS-X が数年内に累計100万本規模の流通を実現できるよう支援していきます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/183242/table/1_4_3b4014efa4a870223a84f6a46cc2020a.jpg?v=202605141051 ]

これら三層を有機的に組み合わせ、短期的な売上獲得ではなく、長期にわたって支持されるブランドとしての価値を育てていきます。数年内に累計100万本という流通規模は、本企画を起点とした段階的な認知拡大、戦略的なプロモーション、海外パートナーとの連携によって、現実的に達成可能な目標として設定されています。

カンヌの地でのVVIPギフティングは、その第一歩として、世界の文化的中心地にブランドの存在を刻む意義を持ちます。

■ 株式会社 NOBLE MIND の役割と展望

株式会社 NOBLE MIND は、DDS iPS-X の独立したブランディング・プロモーションパートナーです。具体的には、公式ランディングページの運営、国内外の販売代理店およびディストリビューターとの提携拡大、ならびにアンバサダー・インフルエンサー戦略の立案と実行を通じて、ブランド価値の確立と認知向上を担っています。特に、ブランディングを目的としたアンバサダー戦略、インフルエンサー連動、海外代理店ネットワーク構築の領域において、iPS シリーズの先導役として営業全体を支える立場にあります。今後、本企画を契機として、シリーズ全体の認知拡大とブランド価値の確立を加速させてまいります。

■ 会社概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/183242/table/1_5_6bd7e0beb1fd67e25d3eda9959f9db7e.jpg?v=202605141051 ]

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社 NOBLE MIND 広報担当

竹中 仁志

press@noblemind.site

公式サイト：https://www.noblemind.site/

DDS iPS-X 公式：https://ips-x.site/