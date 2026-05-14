日本を代表するデザイン組織の裏側を公開する「Cocoda」、掲載事例数が500を突破

株式会社alma

株式会社alma（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：斎藤孝俊、以下「alma」）が運営する、日本を代表するデザイン組織の裏側を公開する「Cocoda」にて、掲載事例数が500を突破したことをお知らせいたします。

業界・組織の枠を超え、500以上のデザイン事例を公開

Cocodaは2021年より、日本を代表するデザイン組織の取り組みの裏側を「デザインケース」として編集・公開し続けています。



DeNA、チームラボ、LayerX、三菱UFJ銀行、コニカミノルタ、東京ガス、エムスリーなど、業界や強みも異なる100を超える組織が、デザインの実践知を詳細にまとめた事例を公開しています。



そしてこのたび、掲載事例数が500を突破しました。

掲載されているデザイン事例のジャンルは、プロダクトデザイン、コミュニケーションデザイン、組織づくり、空間設計、学校のデザイン、医療用ハードウェアのデザインなど、多岐にわたります。



今後もCocodaでは、業界の基準となるようなデザイン組織の取り組みの裏側を編集・公開し、デザインの実践知が組織を超えて活用されていく流れをつくってまいります。

Cocodaを見る :https://cocoda.design/teams

■Cocodaについて

Cocodaは、日本を代表するデザイン組織の取り組みの裏側を編集・公開するプラットフォームです。事業会社からデザイン会社まで、プロダクト開発やブランドづくり、組織づくりなどの裏側にあるデザインプロセスを、具体的な事例として公開しています。

その過程では、500以上のデザイン事例を編集してきたCocodaが、各社のデザイン組織への取材・編集を行っています。掲載企業では、事例公開を通じた認知獲得や採用などの効果も生まれています。



Cocodaのサービス詳細やお問い合わせはこちら

https://team.cocoda.design/

Cocodaについてお問い合わせ :https://team.cocoda.design/

■株式会社almaについて

”DESIGN for ALL”をミッションに2018年に創業。すべての人が「デザイン」を扱えるような未来を目指して、企業内のデザインの裏側を発信・活用できるサービスCocoda、インサイトマネジメントサービスCentou、ブランドマネジメントサービスBrandateをはじめ、さまざまなプロダクトを通して実験を繰り返す企業です。

コーポレートサイト：https://alma-inc.co.jp/