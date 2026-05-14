愛犬のおやつ・ごはんを販売する株式会社ホットドッグ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森田 卓夫)は、ペット専用ブランド「コミフPETS」より、愛犬用総合栄養食を新発売いたします。





コミフPETS総合栄養食





これまで株式会社ホットドッグが展開してきたコミフ、コミフデリブランドは「飼い主様と愛犬が一緒に食べられること」をコンセプトとしておりましたが、

わんちゃんの健康に配慮したペットフードをお作りするため、新たに「コミフPETS」という専用ブランドを立ち上げました。





その記念すべき第一弾として、総合栄養食※を発売いたします。





※総合栄養食とは

犬又は猫に毎日の主要な食事として給与することを目的とし、当該ペットフードと水だけで指定された成長段階における健康を維持できるような、栄養素的にバランスのとれた製品





今回新発売となる総合栄養食は、嗜好性や安全性にこだわる当社ホットドッグと、獣医師との共同開発です。

成犬・高齢犬用の総合栄養食で、愛犬の健康をサポートします。





コンセプトは「おいしく、健康に。」

3種類のフレーバーは、それぞれ、おなかケア、皮膚・被毛ケア、シニアケアに特化しています。





コミフPETS総合栄養食 3フレーバーイメージ





●コミフPETS総合栄養食 牛肉＆豚レバー

・おなかケア

・ビフィズス菌10億個配合

小食や食欲が低下しているわんちゃん、高齢のわんちゃんにもオススメです。

https://comif.shop/items/691ae3c3fa2afe7429042aa4





●コミフPETS総合栄養食 鶏肉＆豚レバー

・皮膚・被毛ケア

・DHA・EPAなどオメガ3脂肪酸を含む栄養設計

皮膚トラブルなど、デリケートなわんちゃんに配慮しています。

https://comif.shop/items/691ae380df6a596fb3ad368f





●コミフPETS総合栄養食 馬肉＆豚レバー

・シニアケア

・高タンパク ※当社比

ダイエット中のわんちゃんや体重・体型を管理したいわんちゃんにも安心です。

https://comif.shop/items/691ae3a74fdf6e35316a15f5





■ヒューマングレードの食材を使用し、国内の食品工場で製造

■素材を細かく刻み、ワンちゃんが食べやすいよう工夫

■100gはお試しサイズ、240gは使いたい分だけ解凍できる小分けタイプになっています

トッピングとしてもおすすめです





コミフPETS総合栄養食 240gラインナップ 小分けイメージ





【商品概要】

ブランド名 ：コミフPETS

商品名 ：コミフPETS総合栄養食

牛肉＆豚レバー、鶏肉＆豚レバー、馬肉＆豚レバー

内容量 ：100g/1袋、240g/1袋の2タイプ

金額 ：100g 495円(税込)、240g 990円(税込)

販売チャネル(予定) ： 全国のペットショップ、ホームセンター、

スーパーマーケット、公式オンラインショップ等

公式オンラインショップ： https://comif.shop/

賞味期限 ： 製造より冷凍で1年(要冷凍)





現在は公式オンラインショップで先行販売中です。

6月15日頃より、全国のペットショップ、ホームセンターなどの小売店の店頭でも販売予定です。









【商品開発・監修】

開発責任者は「犬のおやつ・ごはん研究家」のパイオニアであり、コミフ・コミフデリブランドの創業者のひとりである「Deco (今戸 秀子)」。

獣医師とともに愛犬の健康をサポートする総合栄養食を開発しました。





犬のおやつ・ごはん研究家 Deco (今戸 秀子)





【会社概要】

商号 ： 株式会社ホットドッグ

代表者 ： 代表取締役社長 森田 卓夫

所在地 ： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-20-14

設立 ： 2000年12月

事業内容： 愛犬を中心にした冷凍スイーツおよび冷凍惣菜の開発・製造・販売卸

飲食店運営事業

書籍・イベント等の企画・運営事業

資本金 ： 3,050万円

URL ： https://hot-dog.co.jp/