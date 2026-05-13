標高約350メートルに位置する高槻市立樫田小学校で一足早い田植え

高槻市

令和8年5月13日(水曜日)、高槻市立樫田小学校（全校児童57人）で、全校児童が近隣農家などの指導のもと毎年恒例の田植え体験をしました。同市北部山間地域の標高約350メートルに位置する樫田地域は、都市部に比べて気温が低く、毎年、約1か月早く田植えが行われます。

高槻市北部の山間地域にある同校では、豊かな自然に恵まれた環境と小規模校の特徴を生かし、児童にたくましく心豊かに育ってほしいとの思いから、樫田地域の豊かな自然や文化・歴史を取り入れた学習を行っています。また、同校は一定の条件の下、他の校区からでも入学・転入が認められる「特認校」制度を平成15年から採用していて、同校の田植えの授業は、地元の児童と都市部の児童が一緒になって、小規模校の特性を生かしながら全校児童一斉に、豊かな自然の恵みを生かす農作業体験ができるのが大きな特徴です。

この日の田植えは、全校児童に加え、近隣農家や保護者が参加。児童たちは、水の張られた田んぼに入り、学校職員からの「苗を2、3本ずつ持って、指が半分以上水に浸かるようにしっかりと植えてください」などの説明を受けたあと、キヌヒカリの苗を植えていきました。手慣れた様子の上級生が、初めての田植え体験で悪戦苦闘する1年生に植え方を教えると、見る見るうちに上達するといった光景が見られました。泥まみれになった児童は「うまく植えられるようになったのが嬉しかった」と話し、みんなで汗を流しながら田植え体験を楽しみました。今後は、苗の成長を観察し、秋に児童たちが刈り取る予定になっています。