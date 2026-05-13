チリツィ・マルワラ国連事務次長、T4IS2026基調講演で「AIはSDGs目標の79%を支援可能、達成見込みは18%」--AI規制の4対象を提示

ソーシャス株式会社

開催概要

ソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、2026年4月26日（日）、東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンスにて開催した招待制エグゼクティブサミット「Tech for Impact Summit 2026」（以下、T4IS2026）のメインステージにて、チリツィ・マルワラ氏（国連大学学長 / 国連事務次長）による基調講演『Diplomacy and AI: The UN Perspective（外交とAI--国連の視点）』を実施いたしました。

過去のサミットには、オードリー・タン氏（元台湾デジタル担当大臣）、平井初代デジタル大臣、チャールズ・ホスキンソン氏（Cardano創設者）、キャシー松井氏（MPower Partners 共同創業者・元ゴールドマン・サックス副会長）らが登壇しています。

EU AI Act が2026年8月から段階的に本格適用フェーズへ入り、日本国内でもAIガバナンス政策が大きく動く今、マルワラ氏は東京拠点の国連大学から、グローバルなAIガバナンスの枠組みについて15分間の集中講演を行いました。

マルワラ氏 講演の核心メッセージ

1. SDGsとAIの「79%対18%」ギャップ--埋めるのは「責任あるガバナンス」

マルワラ氏はまず、2015年に全国連加盟国で採択された持続可能な開発目標（SDGs）の現状について、進捗が停滞している事実を共有しました。

「2030年までに達成見込みのターゲットは18%に留まる」（マルワラ氏、要旨）

その上で、AIが持つ潜在力に言及しました。

「研究によれば、AIはSDGsターゲットの79%の達成を支援できる潜在力を持つ。人類が直面する最も複雑な課題に、革新的な解決策を提供しうる」（マルワラ氏、要旨）

しかしマルワラ氏は、その潜在力が無条件には引き出されないと警鐘を鳴らしました。AIの無責任な利用はSDGsの進捗自体を毀損しうるとし、引き続いて講演の主題--AIガバナンス--へと議論を展開しました。

2. AI規制が対象とすべき4要素

マルワラ氏は、「AIを規制する」という言葉の中身が、実際には4つの異なる対象に分解されると整理しました。

- データ: 収集・分析・保管・使用の方法、越境データフロー、データセットの代表性- アルゴリズム: どのアルゴリズムを選ぶか、なぜか。透明性とセキュリティの両立- コンピューティング: 半導体・原材料の調達、データセンターの水・電力消費- 応用: 産業ごとに異なる精度要件（例：医療診断では95%の精度では不十分）

その上で、4要素を規制する主体は1つではなく、レイヤーごとに役割分担が必要だと指摘しました。

「アルゴリズムをどう選ぶかは、政府ではなく産業が決めるべきだ。国境を越えるデータフローは、国際機関が扱うべきだ。加盟国内のデータセンターについては、その加盟国が規制するべきだ。だからこそ、これらを調和（harmonize）させる必要がある」（マルワラ氏、要旨）

3. 「規制アービトラージ」への警鐘--国際協調が不可欠

マルワラ氏は、AIガバナンスにおいて最も注意すべき構造的リスクとして「規制アービトラージ（regulatory arbitrage）」を挙げました。

「AI企業が、規制が緩い場所に拠点を移してしまう状況--これを『規制アービトラージ』と呼ぶ。グローバル、ナショナル、産業の各レベルで協調しなければ、こうした抜け穴が生まれてしまう」（マルワラ氏、要旨）

具体例として、EU の AI Act と GDPR を挙げ、これらが他地域における規制枠組みの良き参照になっているとしました。

4. 国連大学が日本拠点であることの戦略的意義--具体的な国際枠組み

マルワラ氏は、東京を本拠とする国連大学（UNU）が、AIガバナンスの国際枠組み構築をリードしている具体的な活動を紹介しました。

講演の冒頭と結び--ホーキング博士からグテーレス事務総長へ

- UNU Global AI Network：AI政策・研究を統括する100以上のメンバー機関ネットワーク- Microsoft × LinkedIn × UNU 共同コース『Responsible AI in the Global Context』：日英で無料公開、修了証発行UNU AI Institute（イタリア・ボローニャ）：欧州拠点として新設- Global Digital Compact：AI技術およびAIを活用するためのデバイスへのアクセス格差に対処する国連枠組み- 国連 国際AIパネル：新興リスクとその対処方策に関する報告書を作成- 国連 デジタル・新興技術オフィス：AIに限らずデジタル・新興技術全般を所管

マルワラ氏は、AIガバナンスの議論を、英国の物理学者スティーヴン・ホーキング博士の遺言ともいえる警句で立ち上げました。

「AIの実現は人類史上最大の出来事となる。ただし、もし私たちがこの技術がもたらすリスクを回避する方法を学べなければ、最後の出来事にもなりかねない」（ホーキング博士の言葉として、マルワラ氏がT4IS2026で引用）

そして、講演の結びには、アントニオ・グテーレス国連事務総長の言葉を引用し、行動への呼びかけを行いました。

「AIの軌跡は、私たちが聴き、適応し、協力する用意があるかどうかにかかっている」（グテーレス国連事務総長の言葉として、マルワラ氏がT4IS2026で引用）

「今日ここで対話していること自体が、その『聴く』ことの一部だ。私たちが代表する組織には『適応』を促し、そして『協力』に踏み出してほしい」（マルワラ氏、要旨）

マルワラ氏 プロフィール

チリツィ・マルワラ（Tshilidzi Marwala）氏--国連大学学長 / 国連事務次長。米国、英国、中国、南アフリカの大学で客員研究員・教授を歴任。工学、社会科学、経済学、政治学、金融、医学にわたるAIの理論と応用を研究。米国芸術科学アカデミー、世界科学アカデミー、南アフリカ科学アカデミー、アフリカ科学アカデミーのフェロー。南アフリカ最高栄誉であるマプングブウェ勲章、南アフリカ科学アカデミーの科学・社会貢献金メダルなど多数受賞。ケンブリッジ大学にて人工知能・工学の博士号取得。

LinkedIn：https://www.linkedin.com/in/tshilidzimarwala/

講演映像

チリツィ・マルワラ氏 基調講演『Diplomacy and AI: The UN Perspective』（YouTube）： https://www.youtube.com/watch?v=enCvV-1y3OQ

メディア取材のお問い合わせ

本講演の引用・写真・取材のお問い合わせは、Tech for Impact Summit 運営事務局（summit@socious.io）まで。マルワラ氏ご本人または国連大学への取材取次ぎは、対応可能な範囲でお繋ぎいたします。

引用にあたっては、本リリースに掲載した発言を、出典「Tech for Impact Summit 2026『Diplomacy and AI: The UN Perspective』チリツィ・マルワラ 基調講演（2026年4月26日、東京・紀尾井カンファレンス）」明記の上、そのままご利用いただけます。なお、本リリース中のマルワラ氏の発言は、英語での講演内容を日本語に要約・翻訳したものです。

Tech for Impact Summit について

Tech for Impact Summit（T4IS）は、ソーシャス株式会社が2023年から東京で主催する、テクノロジーと社会的インパクトの交差点を扱う招待制エグゼクティブサミットです。SusHi Tech Tokyo の公式パートナーイベントとして開催され、ビジネス・政策・文化の各領域のリーダーが、人類が直面する最も緊急な課題への対応を議論しています。

お問い合わせ先

ソーシャス株式会社Tech for Impact Summit 運営事務局

会社概要

- Email：summit@socious.io- 公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=prtimes-11-marwala-un-diplomacy-ai(https://tech4impactsummit.com/ja?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=prtimes-11-marwala-un-diplomacy-ai)

ソーシャス株式会社

- URL：https://socious.io/ja- 業種：情報通信- 本社所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号1階- 代表者名：尹世羅- 設立：2021年07月