株式会社ドラEVER、「ジャパントラックショー2026」に出展（ブースA-33） ～運送会社の「採用・経営DX・資金調達」を、3日間で体験できる～

出展背景

株式会社ドラEVER

2024年問題以降、運送業界では運賃交渉・原価管理・労務改善・資金調達といった経営課題が複合的に押し寄せ、現場のDX化と経営基盤の強化が業界全体の喫緊のテーマとなっています。

ジャパントラックショー2026は、トラック輸送に関する製品・技術を一堂に展示する日本最大級の総合展示会で、来場者60,000人が見込まれる業界最大の商談・情報収集の場です。当社はこの機会に、運送会社の経営をワンストップで支援する「運SOUL」と、新サービス「がんばろ～ん」を業界関係者の皆様へ直接お届けし、現場の声をいただきながらさらなる進化につなげてまいります。

ブース見どころ（ブース番号：A-33）

採用 ──「ドラEVER」会員数12万人突破

ドライバー職特化の国内最大級求人サイト。業界ドライバー人口80万人のうち約15%のシェアを獲得。「採れない時代」の攻めの採用ノウハウをブースで直接ご提案します。

経営DX ──「運SOUL」新機能を実機デモ

マーケットプレイス：運SOULユーザー同士で直接トラック売買。AIが画像から装備を自動判別、中間マージンゼロ

AI名刺管理：撮影だけでAIが17項目を自動抽出、電話番号は5種別に自動分類

決算書AI分析：PDFアップロードで43項目を自動読取、100点満点の信用スコアと9段階の銀行格付けを即時算出

資金調達 ── 新サービス「がんばろ～ん」初お披露目

「リース枠が一杯」「銀行融資が通らない」運送会社のための、車両価値を担保とした新しい割賦販売。決算書ではなく車両そのもので調達可能、原則 個人保証なし。事業拡大を止めない正攻法の資金調達手段をご紹介します。

＼その場でできる個別相談メニュー／

・ 自社の決算書をAI分析 ・ 名刺管理トライアル ・ がんばろ～ん導入相談 ・ 求人掲載の効果改善相談

ワークショップ登壇「攻めの採用術」を1時間で

「脱・ドライバー不足！ドラEVER流"攻めの採用術"」

▼ こんな課題に答えます 「求人を出しても応募が来ない」「採用してもすぐ辞めてしまう」「採用コストが年々膨らんでいる」

▼ ワークショップ概要

会員数12万人を抱える業界最大級のドライバー専門求人サイトを運営する当社が、これまで蓄積してきた採用ノウハウとデータをもとに、運送会社が今すぐ実践できる「攻めの採用術」を1時間で解説します。求人原稿の作り方、応募が集まる媒体選び、定着率を上げる仕組みづくりまで、明日から使える具体的な打ち手をお持ち帰りいただける内容です。

タイトル：脱・ドライバー不足！ドラEVER流"攻めの採用術"

開催日時：2026年5月14日（木）15:00～16:00／2026年5月15日（金）15:00～16:00

※両日同内容

会場：パシフィコ横浜 2Fアネックスホール β会場

聴講料：無料（事前予約制）

対象：運送会社の経営者・採用担当者、人事ご担当者など

事前予約：https://f-vr.jp/truck-show/enq/mail_reg/registration/seminar_new_form.cgi

開催概要

会期：2026年5月14日（木）～16日（土） 10:00～18:00（最終日17:00終了）

会場：パシフィコ横浜

入場料：無料（Web登録／招待券／名刺持参）

公式サイト：https://truck-show.jp/

ドラEVERブース：A-33

「採用・経営DX・資金調達」の答えが揃う3日間。ぜひブース【A-33】とワークショップ会場でお会いしましょう。

株式会社ドラEVERについて

会社名：株式会社ドラEVER

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-34-3 栄進開発ビル4階

代表者：岡野 照彦

設立：2017年1月

資本金：100,000千円

事業内容：インターネットを利用した運送会社サポートサービスの提供

▼基幹システム「運SOUL」

https://doraever.jp/lp_unsoul

▼求人サイト「ドラEVER」

https://doraever.jp/

▼コーポレートサイト

https://driverforever.com/

ドラEVERは、2017年の創業以来、ドライバー専門の求人サイトを通じて全国のドライバーと運送企業をつなぐプラットフォームを提供してまいりました。現在では、求人事業で培ったノウハウを活かし、運送業向け基幹システム「運SOUL」の開発・提供を通じて、運送業界のDX化・生産性向上・人材確保支援に取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ドラEVER

TEL：048-645-4192

E-mail：marketing@doraever.jp

マーケティング担当：鈴木

ドラEVERのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/37142