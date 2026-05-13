株式会社日本TOYO、加水分解処理設備の大型化・連続運転化に関する特許を出願

株式会社日本TOYO

株式会社日本TOYOは、未利用バイオマス、有機性廃棄物、農業系残渣等を対象とした加水分解処理設備の大型化および連続運転化に関する技術について、特許出願を行いましたのでお知らせいたします。

当社は、これまで有機性資源の燃料化・資源化に関する技術開発および事業化検討を進めてまいりました。特に、含水率が高く、従来は燃料利用が困難であった有機性廃棄物や未利用バイオマスについて、加水分解処理により燃料性、乾燥性、破砕性および取扱性を改善し、石炭代替燃料、ボイラー燃料、地域内エネルギー資源等として活用する可能性を検討してきました。

今回の特許出願は、加水分解処理設備を実証段階から事業化段階へ展開するうえで重要となる、処理能力の拡大、運転効率の向上、反応器運用の安定化、および連続的な処理体制の構築を目的とするものです。

従来、加水分解処理は、反応、減圧、投入、排出等の工程を個別に管理する必要があり、大量処理を行う際には、設備構成、運転サイクル、熱エネルギーの利用効率、処理物の安定供給などが課題となります。当社は、これらの課題に対応するため、複数の反応器を組み合わせた運転方式や、処理工程間の効率的な連携を含む技術的検討を進めてまいりました。

本出願は、特定の原料に限定されるものではなく、使用済みきのこ培地、農業系残渣、木質系バイオマス、都市ごみ由来の有機性成分、その他の未利用有機資源への応用可能性を視野に入れたものです。

株式会社日本TOYOは、今回の特許出願を通じて、加水分解処理技術の知的財産基盤を強化するとともに、国内外における廃棄物処理、資源循環、再生可能燃料、石炭代替燃料分野での事業展開を進めてまいります。

なお、本件は特許出願に関するお知らせであり、現時点で特許権の取得が確定したものではありません。今後、審査手続を通じて権利化を目指してまいります。