【究極のソイ】「食べる」を楽しむ。ULTORAが”ザクザク”食感のトッピング入り新ソイプロテインを発売

「食べる」楽しさと栄養を両立。ダイエット中の空腹感と栄養不足に応える新設計ソイプロテイン

株式会社ULTORA

株式会社ULTORA(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 玲)は、成分設計と満足感を追求し、トッピングによる食感を楽しめる「SOY PROTEIN FOR DIET（ソイプロテイン フォーダイエット）」3種を2026年5月13日18時より発売します。

■ 開発の背景：ダイエット中の「空腹感」と「栄養不足」の課題を解決

これまでのソイプロテインにおいて、ユーザーから寄せられていた「満足感が続かない」「たんぱく含有量や付加価値成分が物足りない」という課題に向き合い、本製品を開発しました。

ソイプロテイン特有の「腹持ちの良さ」を起点に、ダイエット目的のユーザーが抱える「食事の置き換え」や「満腹感の維持」というニーズを全方位でサポートする設計へとリニューアル。

■ 商品の5つの特徴

１.小さなご褒美、”ザクザク”食感：食感を楽しむトッピング入り

シェイクするだけのプロテインにはない「食べる楽しさ」を演出するため、各フレーバーに合わせたトッピングをプラスしました。

黒蜜きなこには「大豆パフ」、ココアには「ココアビスケット」、ストロベリーバナナには「いちご果実チップ」を配合。置き換えシーンでも飽きのこない、ご褒美のような一杯です。

*200ml当たり”栄養素等表示基準値”による２.理想のラインへ、スマートに届く：糖質を抑えたロカボ設計

理想のボディラインを目指す方に最適な、徹底した低糖質組成を実現しました。

1食あたりの糖質を約0.9g～1.3gという極めて低い水準*に抑え、ロカボな食生活を支援します。

余計なものを控えた設計で、毎日の飲用も安心です。

３.植物のチカラを、内側から整える：1食18gの植物性タンパク質

大豆由来ポリフェノールの一種であるイソフラボンを含み、毎日の美しいカラダづくりを内側からサポートします。

ホエイと同様にアミノ酸スコア100という質の高さに加え、1食あたり約18gのタンパク質を摂取可能です。ゆっくりと体に吸収される特徴により、満足感が持続します。

４.置き換えても、しっかり満たす：満足感を高める食物繊維

スッキリとした毎日を支える難消化性デキストリンやイヌリンなどの食物繊維を配合しました。

腹持ちの良さと満足感の持続をもたらし、無理のないダイエット習慣をスマートにサポートします。

５.不足しがちな栄養を、これ一杯に：ダイエットを支える16種の栄養素

栄養が偏りがちな制限中もカラダを支えられるよう、ビタミン12種とミネラル4種をバランスよく網羅。エネルギー代謝を助けるビタミンB群をはじめ、ビタミンA・C・D・Eは1/2日分、女性に不足しがちな鉄分は1日分を配合しています。

さらに亜鉛、マグネシウム、カルシウムが体のコンディションを保ちます。

■ フレーバー詳細

■ 商品概要

- ストロベリーバナナ風味コクのあるミルクに、甘酸っぱいストロベリー果実チップとバナナが華やぐ。まろやかな甘みを残し、軽やかに抜ける。- ココア風味カカオのコクとやわらかな甘さに、ココアビスケットのザクザク食感が重なる。噛むたびに香ばしさが際立ち、深みが増していく。- 黒蜜きなこ風味香ばしいきなこに、黒蜜のコク深い甘みが溶け合う。大豆パフの軽やかな食感が映え、なめらかな余韻が続く。

商品名：SOY PROTEIN FOR DIET（ソイプロテイン フォーダイエット）

内容量：810g（30食分）

販売価格：3,990円（税込）

■会社概要

商号 ： 株式会社ULTORA

代表者 ： 代表取締役 山崎 玲

所在地 ： 〒150-6018

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス18F

設立 ： 2019年8月21日

事業内容： 各種健康食品の製造・販売

資本金 ： 900万円



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