東京都品川区に初開校個別指導学院フリーステップ「大森」教室が新規開校

株式会社成学社

点数アップと大学受験に強い個別指導学院フリーステップ（株式会社 成学社）は、2026年6月1日（月）、東京都品川区に個別指導学院フリーステップ「大森教室」を新規開校します。

～オーダーメイドの学びで、可能性を最大限に引き出す～

東京都品川区に個別指導学院フリーステップ「大森教室」をオープンします。フリーステップはこれまでに各教室で「点数アップ」と「志望校合格」の実績を評価いただき、順調に生徒数が増加してまいりました。このたび新規開校します「大森教室」におきましても、お子さま一人ひとりの学習状況や目標に合わせたカリキュラムで、潜在能力を開花させ、学力向上を徹底的にサポートいたします。

これまで以上に地域のお子さまの「点数アップ」と「志望校合格」に尽力してまいります。

【大森教室の概要】

教室名 ：個別指導学院フリーステップ 大森教室

住所 ：〒140-0013 東京都品川区南大井6-28-9 大成ビル5階

アクセス：JR京浜東北線「大森駅」徒歩1分

■個別指導学院フリーステップについて

成学社が約40年にわたって培ってきた指導ノウハウ、厳選した講師陣がさらなるレベルアップを図るべく定期的に開催している勉強会、そして「目標点数までの学習計画」「生徒の目標までの進捗管理」「生徒の自学習支援」までサポートするITシステム「S-CUBE」。「毎回の授業の出席状況や指導内容」「理解度」「次回までの宿題を生徒だけでなく、保護者にも連絡」「テスト問題と模範解答の確認や解説動画の視聴」など家庭での学習まで支援するアプリ「My Step Log」。これらのシステムは迅速に機能改善を行うために、自社でエンジニア部隊を抱え、企画・開発・運用を行っています。「指導ノウハウ」「人」「最新のITシステム」という「３本の柱」で、生徒の圧倒的な点数アップを実現します。

▼点数アップ事例掲載数年間10,419件（2024年2学期期末テスト～2025年2学期中間テスト掲載数）

▼ 2026年度大学受験合格者数

国公立大 311名、早慶上理 25名、GMARCH 161名、関関同立 1,349名、日東駒専 233名

▼受賞

イード・アワード全国顧客満足度 2025「塾」

・高校生・大学受験生/個別指導の部 関西 最優秀賞

【入塾及びカリキュラムに関するお問合せ先】

株式会社成学社／個別指導学院フリーステップ

お問合せフォーム：https://www.kaisei-group.co.jp/freestep/request/

TEL：0120-88-0656 (9:00-22:00)