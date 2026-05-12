飯綱町

飯綱町では、農家の慢性的な働き手不足解消に向けた取り組みの一つとして、5月13日から15日にかけて、町外企業を招いての農業支援事業を実施いたします。

1 本取組の趣旨

- 飯綱町は、「楽天ふるさと納税」にてりんご売上が1位（2023年度）となるなど、おいしい果物の生産が町の強み・魅力となっています。しかしながら、その生産現場では、若者の町外への流出や農家の高齢化などにより農業者の減少が大きな問題となっています。町の農業を維持・発展させていくためには、町内の農業者だけでは限界があり、「農外企業に勤める人を含めて、町外からの多くの人たちのサポートを得ること」が重要と考えています。- 一方で町では、令和６年度と７年度にかけて、東日本旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ東日本）と順天堂大学との共同事業として「農作業によるストレス軽減効果の測定等業務」を実施しました。その結果、適度な農作業がストレスの軽減に効果があることが認められ、「健康経営」の観点から、社員の健康の維持・向上に取り組む企業にとって、農作業は有効な活動であることが明らかとなりました。- 本取組では、「農作業を取り入れた社内研修・福利厚生」や「社会貢献（ＣＳＲ活動）の実現」、「企業による農業副業の推進」などの可能性を広めていくため、賛同いただいた企業の社員を招き、農業支援を行っていただきます。- また、本取組においては、1日農業バイトアプリ「daywork（デイワーク）」を活用しています。

2 本取組の概要

◆日時 ： 2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～16:00

◆作業内容 ： りんご畑作業（摘果、枝の誘引、草刈り（乗用草刈り機））

水田作業（田植え補助、苗箱の運搬、機械植えのムラを手植えする植え直し作業等）

雨天の場合は作業場での加工品へのラベル貼り等の室内作業

◆集合場所 ： 芋川防災センター（長野県上水内郡飯綱町大字芋川1531-2）

◆参加予定企業 ： 民間企業 ３社

◆当日のスケジュール（３日間とも同様）

問合せ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76519/table/265_1_8f1b9eb7669556beeea2f08dc1b3f88e.jpg?v=202605120951 ]

飯綱町 産業観光課 農政係

TEL： 026-253-4765

E-mail： nousei@town.iizuna.nagano.jp