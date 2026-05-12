4月を通じて90％超の定時運航率を維持、堅調な旅客需要を背景に柔軟で価値ある旅行体験を提供

マレーシア航空は、変化が続く航空業界において安定した運航体制を維持するとともに、旅行者のニーズに応じた柔軟な対応の強化を進めています。 同社は2026年4月、定時運航率（OTP）90％超を記録し、平均OTPは2カ月連続で90％を上回りました。さらに、2026年1月以降は社内目標である85％を継続的に上回っています。これらの成果は、搭乗プロセスの改善や地上支援体制の強化をはじめとするネットワーク全体での継続的な運航改善を反映しており、よりスムーズで信頼性の高い旅行体験の実現につながっています。

旅客需要も引き続き堅調に推移しています。2026年3月の旅客数は前年同月比で30％増、4月も同8％増と、安定した回復基調が続ていいます。これは、世界的な航空旅行市場が変化を続ける中でも、主要市場における安定した旅行需要が維持されていることを示しています。 マレーシア・アビエーション・グループ（MAG）航空事業部門CEOのBryan Foong氏は、次のように述べています。

「旅行者が不確実性の高い環境で計画を立てる中、信頼性と柔軟性の重要性はこれまで以上に高まっています。当社は安全で安定した運航に加え、お客様の変化するニーズに応える柔軟なサービスの提供に注力しています。ここ数カ月の安定した運航実績と継続的な需要は、全社的な取り組みが着実に成果を上げていることを示しています。」

旅行者が「安心感」と「価値」の両方を重視する傾向が高まる中、マレーシア航空は主要市場において新キャンペーン「Now Boarding」を開始しました。本キャンペーンでは、柔軟性と安心感を重視する旅行者に向けた、お客様中心の特典やサービスを展開しています。 その中核となるのが、追加料金なしで何度でもフライト変更が可能な「Flex」運賃です。不確実な状況下においても、旅行者が安心して旅程を計画・調整できる柔軟性を提供します。また、家族旅行向けには子ども運賃に加え、お子様向けのアクティビティパックを用意し、家族全員が快適に楽しめる旅行体験をサポートします。 さらに、公式ウェブサイトおよびモバイルアプリからの直接予約では、Enrich会員向け5％割引や限定特典*を提供し、より付加価値の高い予約体験を実現します。 また、同社の成長はブランド価値にも反映されています。Brand Financeが発表した「Airlines 50 2026」によると、マレーシア航空はマレーシアの航空会社の中で最も高いブランド価値成長率を記録しました。ブランド価値は前年比27％増の7億7,100万米ドルに達し、世界ランキングでは41位（前年比4ランク上昇）となりました。これは、持続的な回復基調と、プレミアムかつ顧客中心のサービス強化への取り組みを示すものです。 マレーシア航空は今後も運航品質とサービスのさらなる向上に取り組み、グローバルネットワーク全体での旅行体験価値の最大化を目指してまいります。 *利用規約が適用されます。詳細および航空券予約についてはhttps://www.malaysiaairlines.com/jp/ja/promotions/flexible-travel.html をご覧ください。

マレーシア航空について

マレーシア航空はマレーシアのナショナル・キャリアとして、国内外を結ぶプレミアムかつフルサービスの旅行体験を提供しています。多様な文化遺産に着想を得た "マレーシアン・ホスピタリティ" を体現し、毎日最大40,000名のお客様をお迎えしています。 2015年9月以降、同社は Malaysia Airlines Berhad の所有・運営下にあり、航空・ライフスタイル領域の多様なポートフォリオを有するマレーシア・アビエーション・グループ（MAG）の一員です。 また oneworld® アライアンスのメンバーとして、世界170の地域・900以上の都市へ拡張されたネットワークを提供しています。詳細は http://www.malaysiaairlines.com/、またはモバイルアプリをご利用ください。