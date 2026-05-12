【ＪＲ東海】子ども向け職業・技術体験イベント「FUN＋TECH DAY!」を初開催　～リニア駅周辺の「楽しい」や「学び」に貢献します～

東海旅客鉄道株式会社

東海旅客鉄道株式会社が運営するイノベーション創出促進拠点「FUN＋TECH LABO」（ファンタステックラボ）では、これまでの活動で培ってきた企業等との関係性を生かし、子ども向けの職業・技術体験イベント「FUN＋TECH DAY!」（ファンタステックデイ）を神奈川県相模原市で開催します。子どもたちの「楽しい」や「学び」に寄与するイベントを実施することで、リニア中央新幹線沿線都市の価値向上に貢献します。

１．開催概要

参加企業・団体が子ども向けのブースを出展し、小学生を中心とした参加者の方に多様な職業や技術を体験いただけます。

２．開催日時

2026年６月７日（日） 11:00～16:00

３．開催場所

相模原市立産業会館（相模原市中央区中央3-12-1）

４．当日ブース内容（一部抜粋・予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160429/table/56_1_3cfc420ed7c8b0bd5c0fe4b50bc3bf0e.jpg?v=202605120451 ]提供：大成建設株式会社提供：株式会社Preferred Networks提供：大和製罐株式会社提供：カヤバ株式会社

※写真はイメージです。

５．参加企業・団体一覧

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）・相模原市（合同参加）、SUS株式会社、NTTドコモビジネス株式会社、カヤバ株式会社、株式会社瑞起・株式会社タイトー（合同参加）、ソフトバンク株式会社、大成建設株式会社、大和製罐株式会社、天文・宇宙ワークショップチーム、東京都 社会課題解決に向けたスマートサービス実装促進プロジェクト、TRIP（Tokyo Railway Innovation Partnership）、FUN＋TECH DAY！学生チーム、双葉鉄道工業株式会社、株式会社Preferred Networks、株式会社山梨中央銀行・株式会社横浜銀行（合同参加）、株式会社ＵＡＣＪ

※50音順

※法人格を除く、参加単位ごと

６．参加申込

以下のURLからお申し込みください（６月５日（金）締切・先着順）。

申込URL https://market.jr-central.co.jp/shop/g/gEvent260607/(https://market.jr-central.co.jp/shop/g/gEvent260607/)

参加申込はこちら :https://market.jr-central.co.jp/shop/g/gEvent260607/

※参加費は無料です。

※ブース推奨年齢は小学生ですが、未就学児及び中学生以上もご参加いただけます。

※小学生および未就学児には保護者の方の付き添いをお願いします。

※11:00～13:00、12:30～14:30、14:00～16:00の三部制としており、それぞれ保護者を含め先着約350名の定員を予定しています（予約した時間内で入退出自由となります）。

７．実施体制

（※１）CHEERS株式会社について「すべての子どもたちが、今と未来にワクワクできる社会」を目指し、全国51の自治体で、1,100社を超える皆様と協力しながら、約35,000人を超える親子にさまざまな体験機会を届けています。・事業内容：地域・自治体活性、親子向けファンマーケティング、社員研修・セミナー・コーポレートサイト： https://100will100cheer.com/



（※２）TRIPについてTRIP（https://tib-trip.com/）は、全国の鉄道事業者18社局（小田急電鉄、京王電鉄、京浜急行電鉄、ＪＲ東日本スタートアップ、西武ホールディングス、東急、西日本鉄道、東京地下鉄、東武鉄道、相鉄ホールディングス、名古屋鉄道、東海旅客鉄道、東京都交通局、京成電鉄、神戸電鉄、静岡鉄道、京阪ホールディングス、名古屋市交通局）と TIS株式会社が中心となり、鉄道や交通インフラ分野を基盤に、スタートアップとの連携を通じて持続可能な社会的インパクトのあるイノベーションを創出し続けていくコンソーシアムです。



- 主催 東海旅客鉄道株式会社- 企画・運営 CHEERS株式会社（※１）- 後援 相模原市- 連携 TRIP（※２）