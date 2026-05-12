5月19日開催「スポーツ現場におけるセーフガーディングを考える」〜冬季五輪銅メダリストの野明花菜選手ら有識者が登壇〜

5月19日開催「スポーツ現場におけるセーフガーディングを考える」〜冬季五輪銅メダリストの野明花菜選手ら有識者が登壇〜