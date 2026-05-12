次世代のWEB小説プラットフォーム「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区 代表取締役：Evan Luo）は、理不尽な環境や人間関係を、最後の一撃で鮮やかに“ひっくり返す”。 そんな“スカッとする逆転劇”をテーマにした投稿型コンテスト「第1回 逆転ヒロイン大賞」にて、特に読者の熱狂的な支持を集めた入賞12作品を決定いたしました。 近年、SNSやWEB小説を中心に「最後に見返す」「理不尽から脱する」といった自立とカタルシスを伴う物語への需要が急増しています。ネオページでは、恋愛・仕事・家庭など、あらゆる場面での“逆転”を支援。本日より全4回にわたり、最新トレンドを体現する入賞作品を順次発表してまいります。 第1弾となる今回は、結婚生活や職場での理不尽を跳ね除け、自らの足で立ち上がるヒロインを描いた3作品をピックアップ。また現在、第2回コンテストの応募受付も開始しており、さらなる「新時代のヒロイン像」の発掘を加速させています。 「第1回 逆転ヒロイン大賞」 入賞作品中間発表ページ： https://www.neopage.com/announcements/1045084672459427840

■なぜ今、“スカッと逆転劇”が熱狂的に支持されるのか

現代のWEB小説において、自分を軽んじた相手を見返す「ざまぁ」の爽快感は、もはや定番の支持を集めるジャンルとなりました。 「第1回 逆転ヒロイン大賞」では、そのカタルシスをさらに一歩進め、ヒロインが単なる復讐に留まらず、自らの意志と才能で人生を輝かせる「自立」や「品格ある逆転」を象徴する12作品を選出しました。 SNSを中心に「理不尽な現状をひっくり返す」物語への共感が広がる中、ネオページ編集部は、こうした「現代女性の承認欲求を解放する物語」の最前線を、全4回にわたる連載形式で発信してまいります。

■第1弾：理不尽を跳ね除ける「スカッと逆転」3作品

1. 『離婚届に印鑑を捺したら夫が泣いた』／作家：雫石しま

【キーワード：離婚、裏切りからの再生、静かな決意】

・【離婚・ざまぁ】 “替えのきく妻”として軽んじられた女性が、静かな決意で人生を奪還する逆転劇 ・作品概要： 妊娠という幸福の絶頂で知った、夫の残酷な裏切り。絶望の淵に立たされたヒロイン・奈美が、悲しみを「静かな覚悟」に変え、自らの手で未来を選び取る再起の物語。 ・[作品ページで第1話を無料で読む]https://neopage.co/hEHc53

2. 『「君は不要」と左遷されたので、廃墟ホテルを世界一にしました。謎の客（次期総帥）からの溺愛は業務外です！』／作家：秦江湖

https://neopage.co/hEHc53

【キーワード：お仕事下克上、左遷、プロフェッショナル、実力行使】

・【お仕事・再生】 不当な左遷をスキルで跳ね返す！廃墟ホテルを再生させるプロの意地と下克上 ・作品概要： 婚約破棄に濡れ衣、そして「不要」の言葉とともに命じられた廃墟ホテルへの左遷。絶望的な状況下で、ヒロイン・玲奈が持ち前の実務能力と美意識を武器に、最悪の環境を「世界一」へと変えていく痛快サクセスストーリー。 ・[作品ページで第1話を無料で読む] https://neopage.co/bL2jc5

3. 『お望み通り消えてあげます～身の程知らずと笑われた私の華麗なる反撃～』／作家：オデットオディール

https://neopage.co/bL2jc5

【キーワード：引き去りの美学、屈辱からの解放、自己再生】

・【追放・反撃】 “身の程知らず”と笑われたあの日。すべてを捨てて消えた先に掴んだ、真の輝き ・作品概要： 婚約披露の場で受けた身勝手な屈辱と、冷淡な恋人の裏切り。すべてを捨てて「消える」ことを選んだヒロイン・瑠衣が、自分を認めない場所から飛び出し、自らの力で本物の輝きを掴み取る華麗なる反撃劇。 ・[作品ページで第1話を無料で読む] https://neopage.co/zV7df1

■なぜ今、この3作品が選ばれたのか

『離婚届に印鑑を捺したら夫が泣いた』

https://neopage.co/zV7df1

本作が「逆転ヒロイン」として選出された最大の理由は、 「幸福と絶望を同一線上でぶつける圧倒的な感情インパクト」にあります。 妊娠という人生最高の報せと、夫の不倫という最悪の裏切り。 この二つを同時に突きつけることで、読者は冒頭からヒロインの痛みを 自分事のように感じ、一気に物語へ引き込まれます。 また、現代の恋愛ジャンルにおいて、ヒロインはただ救われるのを待つ存在ではありません。 奈美が持つ、自らの意志と行動で未来を選び取ろうとする力強さこそが、 タイトルの約束する「最高の逆転劇」へと読者を導く、最大の魅力であると評価されました。

『「君は不要」と左遷されたので、廃墟ホテルを世界一にしました。謎の客（次期総帥）からの溺愛は業務外です！』

本作が入選となった最大の理由は、 「玲奈の圧倒的な頼もしさと、逆転への明快な構造」にあります。 冒頭で一気に畳みかけられる不条理な展開が、 読者に「絶対に見返してほしい！」という強い応援スイッチを入れさせます。 加えて、特筆すべきは、玲奈がただ耐えるヒロインではない点です。 彼女が備えた「戦えるヒロイン」としての個性が、 現代の女性読者に爽快感と勇気を与えてくれると高く評価されました。

『お望み通り消えてあげます～身の程知らずと笑われた私の華麗なる反撃～』

本作の最大の魅力は、「自ら立ち去る」という決断が生むカタルシスにあります。 単に相手を攻撃するのではなく、自分が去ることで相手に「自分の過ち」を突きつけるという構造が、読者に深い満足感を与えます。 また、反撃の手段が「自らの実力と才能」である点が、ヒロインをより一層、凛とした、応援したくなる存在に昇華させていると高く評価されました。

■【告知】第2回 逆転ヒロイン大賞、絶賛募集中！

ネオページでは現在、「第2回 逆転ヒロイン大賞」の作品募集を行っています。理不尽な現状を打破し、自らの意志で未来を書き換える「逆転ヒロイン」の物語をお待ちしています。 「第2回逆転ヒロイン大賞」特設ページ： https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624

■ネオページについて

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「誰かの『書きたい』が、誰かの『救い』になる場所へ」を掲げるweb小説プラットフォーム。作家の収益性とIP展開のスピードを重視し、読者には日々、日常を彩る最高の物語を提供しています。

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