【グラッドキューブ】国内シェア No.1※ の広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」の「 SILVER 」パートナーに認定
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岩田 進 以下、イルグルム）が提供する国内導入件数1万件超の広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」のパートナープログラムにおいて、2026年4月30日付で「 SILVER 」パートナーに認定され、2026年5月12日（火）よりアドエビスを活用したマーケティング支援を本格的に開始いたします。
※2024年8月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348964/images/bodyimage1】
■ 「 SILVER 」パートナー認定の背景
グラッドキューブは、デジタル広告黎明期より15年以上にわたり、多種多様な業界のお客様へ広告運用およびソリューション提供を行ってまいりました。昨今のサードパーティクッキー（ 3rd Party Cookie ）規制など、デジタルマーケティングを取り巻く環境が激変する中で、当社は一貫して「正確なデータ計測に基づく投資判断」を最優先事項として掲げてまいりました。
今回の「 SILVER 」認定は、当社が長年の事業活動を通じて得た膨大な運用データと知見を活かし、アドエビスを用いた「高精度な計測環境の構築」と「抜本的な成果改善」を積み重ねてきた実績が評価されたものです。国内トップクラスの導入実績を持つアドエビスにおいて、限られた上位パートナーとして認定されたことは、当社の技術力が極めて高い水準にあることを証明しています。
■ 今後の展開
グラッドキューブは、今後もアドエビスとのパートナーシップを深め、より精度の高い計測と分析を通じたマーケティング支援を推進してまいります。不透明な市場環境においても、データという客観的な事実に基づいた意思決定を支援し、お客様や社会からの信頼に応えるべく、デジタルマーケティングの健全な発展に寄与してまいります。
■ 株式会社イルグルムについて
データとテクノロジーによって世界中の企業のマーケティング活動を支援し、売り手と買い手の幸せをつくる、マーケティングテクノロジーカンパニーです。主力サービス「アドエビス」は広告効果測定ツール売上シェア No.1※ を誇り、創業以来の理念「 Impact On The World 」の実現に向けて挑戦を続けています。
大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F
東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS 有楽町12F
代表者：代表取締役 岩田 進
設立：2001年6月4日
事業内容：マーケティング AI 事業、コマース AI 事業
URL：https://www.yrglm.co.jp/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
※2024年8月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348964/images/bodyimage1】
グラッドキューブは、デジタル広告黎明期より15年以上にわたり、多種多様な業界のお客様へ広告運用およびソリューション提供を行ってまいりました。昨今のサードパーティクッキー（ 3rd Party Cookie ）規制など、デジタルマーケティングを取り巻く環境が激変する中で、当社は一貫して「正確なデータ計測に基づく投資判断」を最優先事項として掲げてまいりました。
今回の「 SILVER 」認定は、当社が長年の事業活動を通じて得た膨大な運用データと知見を活かし、アドエビスを用いた「高精度な計測環境の構築」と「抜本的な成果改善」を積み重ねてきた実績が評価されたものです。国内トップクラスの導入実績を持つアドエビスにおいて、限られた上位パートナーとして認定されたことは、当社の技術力が極めて高い水準にあることを証明しています。
■ 今後の展開
グラッドキューブは、今後もアドエビスとのパートナーシップを深め、より精度の高い計測と分析を通じたマーケティング支援を推進してまいります。不透明な市場環境においても、データという客観的な事実に基づいた意思決定を支援し、お客様や社会からの信頼に応えるべく、デジタルマーケティングの健全な発展に寄与してまいります。
■ 株式会社イルグルムについて
データとテクノロジーによって世界中の企業のマーケティング活動を支援し、売り手と買い手の幸せをつくる、マーケティングテクノロジーカンパニーです。主力サービス「アドエビス」は広告効果測定ツール売上シェア No.1※ を誇り、創業以来の理念「 Impact On The World 」の実現に向けて挑戦を続けています。
大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F
東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS 有楽町12F
代表者：代表取締役 岩田 進
設立：2001年6月4日
事業内容：マーケティング AI 事業、コマース AI 事業
URL：https://www.yrglm.co.jp/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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