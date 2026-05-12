無料オンライン Liveセミナー｜攻めと守りの両利きによる組織改革 ― エンゲージメント向上とハラスメントリスク低減を同時に実現する方法｜5/25(月) 14：00開催

株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース

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https://fmhr.co.jp/seminar/2026_05e

本セミナーはこんな方におすすめ

・エンゲージメント向上に取り組んでいるが、成果につながっていない

・ハラスメント対策を実施しているが、離職防止に結びついていない

・人事施策が個別最適となり、全体としての設計思想がない

・マネジメントの質にばらつきがあり、組織力に課題を感じている

・制度・評価と現場運用が連動していない

・「攻め」と「守り」の施策が分断されている

セミナー詳細内容

労働人口の減少が進む中、企業にとって人材の確保・定着は、事業成長を左右する重要な経営課題となっています。

こうした中で、多くの企業がエンゲージメント向上やハラスメント対策に取り組んでいるものの、それぞれが個別施策として実行され、十分な成果につながっていないケースが少なくありません。

本来、エンゲージメントの向上（攻め）と、ハラスメントリスクの低減（守り）は切り離して考えるものではなく、組織の魅力と健全性を同時に高めるための一体的な取り組みとして設計されるべきものです。

本セミナーでは、

・ハラスメントをはじめとした離職リスクの実態と、その未然防止に向けたガバナンス強化のポイント ・エンゲージメントを高め、組織の魅力を引き上げるための制度設計・改善アプローチ

を組み合わせ、“攻めと守りを両立する組織づくり”の具体的な進め方を解説します。

単なる施策の紹介にとどまらず、「なぜ取り組みが機能しないのか」「どのように設計すれば成果につながるのか」といった構造的な観点から整理し、

自社の現状を踏まえた次の一手を描くための実践的な示唆を提供します。

登壇者プロフィール

SOMPOリスクマネジメント株式会社 HRガバナンスグループリーダー 上級コンサルタント 西 彩奈

国内コンサルティング会社においてリスクアセスメントやコンプライアンス、BCMに関するコンサルティングに従事。SOMPOリスクマネジメント入社後は、顧客満足（CS）や従業員満足（ES）向上支援のコンサルティングやコミュニケーションやモラル・ハラスメントに関する研修講師など、人や現場を支援するコンサルティング・ワークショップ・研修業務などの実績多数。厚生労働省委託事業「平成27年度働きやすい職場環境形成事業（パワハラ対策取組支援セミナー分）」事務局に従事。

株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース シニアコンサルタント 永久保 達也

日系大手の組織人事コンサルティングファームに入社。主に、採用領域を中心とした組織・人事コンサルティングをエンタープライズ企業を中心に支援。支援企業の採用人気企業ランキング1位獲得、中小企業で100名を超える採用目標の達成支援など、多数の実績あり。その後、フィールドマネージメント・ヒューマンリソースに参画し、人事制度改定、教育体系構築等の支援に従事。