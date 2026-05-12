法人会員向けに与信管理クラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本 太一)の連結子会社である利墨(上海)商務信息咨詢有限公司(以下「リスクモンスターチャイナ」)は、世界最大手の取引信用保険会社アリアンツ・トレードと共同開催で、無料セミナー「中国での与信管理&取引信用保険を活用した債権保全」を2026年5月25日よりオンデマンド配信いたします。





無料セミナー「中国での与信管理&取引信用保険を活用した債権保全」を5月25日よりオンデマンド配信





▼セミナーお申込みはこちら：

https://www.rismon.com.cn/semi20260522-j/?utm_source=rm&utm_medium=press&utm_campaign=260512





ホルムズ海峡の封鎖や中東情勢の緊迫化など、地政学リスクの高まりを背景に、資源調達や物流の不安定化が続いており、企業のコスト構造や資金繰りに影響が広がっています。中国市場においても、外部環境の変化が取引先の業績に波及し、支払遅延や貸倒れリスクの増加が懸念されています。こうした環境下では、「与信管理」と「債権保全」を分けて考えるのではなく、リスクヘッジ策を一体で見直し、実効性のある対策を事前に講じることが不可欠です。

本セミナーでは、世界最大手の取引信用保険会社アリアンツ・トレードと共同で、中国現地法人がローカル企業と取引する際に押さえるべき与信管理のポイントに加え、支払遅延や貸倒れリスクを最小化する具体策を解説します。中国ビジネスにおける与信管理体制を強化したい企業ご担当者様、ならびに中国企業との取引リスクを回避し損失を未然に防ぎたい日本企業のご担当者様にとって、今後の経営戦略に直結する実践的な内容です。





本セミナーでは、以下のテーマについて専門家が最新の分析を交えて解説します。

＊中国およびグローバルにおける最新の経済環境と信用リスクの変化

＊取引信用保険の基本的な仕組み、支払遅延・貸倒れリスクへの具体的な備え方、実務での活用ポイント

＊中国企業の情報収集と与信管理ルールの構築方法





また受講特典として、アンケートへご回答いただいた方へ「リスモン業種別審査ノート 中国・2024年版」を進呈します。本書籍は中国経済における与信審査のポイントとデータ分析結果を15業種にわたり掲載しており、近年注目されている産業用ロボットや車載用半導体チップについても特別収録として詳しく解説しています。

中国市場におけるリスク管理の重要性が高まる今、中国に拠点を持つ企業はもちろん、グローバル展開を進める日本企業にとっても、今後の経営戦略に直結する知見を効率的にインプットできる機会です。









【セミナー概要】

テーマ ： 中国での与信管理&取引信用保険を活用した債権保全

配信期間： 5月25日(月)～6月1日(月)

※5月22日に中国現地で開催するセミナーのオンデマンド配信

対象 ： 法人企業様限定(1社2名様まで)

参加費 ： 無料

申込期限： 5月21日(木)18時まで

申込URL ： https://www.rismon.com.cn/semi20260522-j/?utm_source=rm&utm_medium=press&utm_campaign=260512









【登壇者プロフィール】

■第1部 中国での与信管理

リスクモンスターチャイナ 総経理 財津 隆宗 氏

2010年リスクモンスター株式会社に入社。東京本社営業部勤務、九州営業所の開設、大阪支社勤務など、日本全国各地で企業の与信管理コンサルティングに従事。2019年2月よりリスクモンスターチャイナに赴任。





■第2部 中国におけるアリアンツ・トレードの取引信用保険

アリアンツ・トレード信用保険会社

Regional Head of Japan Desk, APAC 畑 祐輔 氏

大学卒業後、日系メーカー、外資保険ブローカーを経て、2022年からアリアンツ・トレード日本支店に入社。

日本国内の保険代理店、ブローカー向けの営業担当として勤務。2025年10月から現職に就任。(在東京)





Regional Head of Risk Underwriting, Japan Desk 高妻 亮輔 氏

大学院修了後、資産運用会社、VC/PE、ヘッジファンドなど複数の投資会社を経たのち、2011年にアリアンツ・トレード日本支店審査部に入社。以降、日本企業の審査を中心に担当。2024年2月より、同社Regional Officeの現役職に就任。(在東京)









【リスクモンスターチャイナについて】

2012年9月、上海にリスモングループ初の海外拠点として設立。中国に進出する日系企業を対象に与信管理サービスを中心とした経営支援サービスを提供。また、日中両言語対応のクラウド型グループウェアや社員教育に役立つeラーニングを展開し、日系企業の経営・リスクマネジメントを管理面からサポート。2025年12月末時点で530会員の利用実績。





ホームページ：

https://www.rismon.com.cn/jp/?utm_source=rm&utm_medium=press&utm_campaign=260512









【リスクモンスターの概要(東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード：3768)】

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業(定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」)やビジネスポータルサイト事業(グループウェアサービス等)、BPOサービス事業、海外事業(利墨(上海)商務信息咨詢有限公司)にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2025年12月末時点で14,799(内、与信管理サービス等8,158、ビジネスポータルサイト等3,027、教育事業等3,084、その他530)となっております。









【会社概要】

社名 ： リスクモンスター株式会社(英名：Riskmonster.com)

本社所在地： 東京都中央区日本橋2丁目16番5号 RMGビル

代表取締役： 藤本 太一

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 1,188,168,391円(2025年12月末現在)

上場区分 ： 東証スタンダード市場(証券コード：3768)

HP ： https://www.riskmonster.co.jp/?utm_source=rm&utm_medium=press&utm_campaign=260512