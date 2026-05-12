電気自動車向けワイヤレス給電市場は2032年には8億2,000万米ドル規模へ
電気自動車向けワイヤレス給電市場は2026年末までに1億1,000万米ドル規模となり、年平均成長率（CAGR）38.7%で成長し、2032年には8億2,000万米ドルに達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348976/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「電気自動車向けワイヤレス給電市場 - 給電システム（電磁誘導、容量性、磁気式）、推進方式、給電方式（固定式、移動式ワイヤレス給電）構成要素、電源、車両タイプ - 2032年までの世界予測 - Wireless Charging Market for Electric Vehicles by Charging System (Inductive, Capacitive, Magnetic Power Transfer), Propulsion, Charging Type (Stationary, Dynamic Wireless Charging), Component, Power Supply, and Vehicle Type - Global Forecast to 2032」は電気自動車向けワイヤレス給電の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
主な掲載内容
市場概観
● 市場力学
● 価格分析
● エコシステム分析
● バリューチェーン分析
● ケーススタディ分析
● 投資と資金調達シナリオ
● 特許分析
● 技術分析
● 市場構造と競合優先事項
● EV用ワイヤレス給電施設と競合依存関係
● 投資とCAPEX分析
● 法規制概観
● 主要会議とイベント 2026-2027年
● 世界のTV動向
● 重要ステークホルダーと購入基準
● 顧客ビジネスに影響を与える動向／ディスラプション
● OEM分析
給電システム別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● 電磁誘導
● 磁気式
● 電界結合方式（容量性）
給電タイプ別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● 固定式ワイヤレス給電
● 移動式ワイヤレス給電
● 用途別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● 家庭用給電ユニット
● 商用給電施設
構成要素別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● ベース給電パッド
● 電源制御ユニット
● 車載給電パッド
電源
● 3.7kW未満
● 3.8～7.7kW
● 7.8～11kW
● 11kW超
推進システム別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● 電池式電気自動車（BEV）
● プラグインハイブリッド車（PHEV）
車両タイプ別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● 乗用車
● 商用車
地域別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● アジア太平洋地域：中国、インド、日本、韓国
● 欧州：フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スペイン、スイス、英国
● 北米：カナダ、米国
競合勢力図
● 主要プレイヤーの戦略／勝つ権利 2022-2025年
● 市場シェア分析 2025年
● 収益分析 2021-2025年
● 企業評価と財政メトリクス
● ブランド／製品比較
● 企業評価マトリクス：主要プレイヤ 2026年
● 企業評価マトリクス：スタートアップ／中小企業 2026年
● 競合シナリオ
企業情報
調査メソドロジー
別表
レポート概要
電気自動車向けワイヤレス給電市場 - 給電システム（電磁誘導、容量性、磁気式）、推進方式、給電方式（固定式、移動式ワイヤレス給電）構成要素、電源、車両タイプ - 2032年までの世界予測
Wireless Charging Market for Electric Vehicles by Charging System (Inductive, Capacitive, Magnetic Power Transfer), Propulsion, Charging Type (Stationary, Dynamic Wireless Charging), Component, Power Supply, and Vehicle Type - Global Forecast to 2032
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmat5554/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「電気自動車向けワイヤレス給電市場 - 給電システム（電磁誘導、容量性、磁気式）、推進方式、給電方式（固定式、移動式ワイヤレス給電）構成要素、電源、車両タイプ - 2032年までの世界予測 - Wireless Charging Market for Electric Vehicles by Charging System (Inductive, Capacitive, Magnetic Power Transfer), Propulsion, Charging Type (Stationary, Dynamic Wireless Charging), Component, Power Supply, and Vehicle Type - Global Forecast to 2032」は電気自動車向けワイヤレス給電の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
主な掲載内容
市場概観
● 市場力学
● 価格分析
● エコシステム分析
● バリューチェーン分析
● ケーススタディ分析
● 投資と資金調達シナリオ
● 特許分析
● 技術分析
● 市場構造と競合優先事項
● EV用ワイヤレス給電施設と競合依存関係
● 投資とCAPEX分析
● 法規制概観
● 主要会議とイベント 2026-2027年
● 世界のTV動向
● 重要ステークホルダーと購入基準
● 顧客ビジネスに影響を与える動向／ディスラプション
● OEM分析
給電システム別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● 電磁誘導
● 磁気式
● 電界結合方式（容量性）
給電タイプ別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● 固定式ワイヤレス給電
● 移動式ワイヤレス給電
● 用途別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● 家庭用給電ユニット
● 商用給電施設
構成要素別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● ベース給電パッド
● 電源制御ユニット
● 車載給電パッド
電源
● 3.7kW未満
● 3.8～7.7kW
● 7.8～11kW
● 11kW超
推進システム別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● 電池式電気自動車（BEV）
● プラグインハイブリッド車（PHEV）
車両タイプ別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● 乗用車
● 商用車
地域別電気自動車向けワイヤレス給電市場
● アジア太平洋地域：中国、インド、日本、韓国
● 欧州：フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スペイン、スイス、英国
● 北米：カナダ、米国
競合勢力図
● 主要プレイヤーの戦略／勝つ権利 2022-2025年
● 市場シェア分析 2025年
● 収益分析 2021-2025年
● 企業評価と財政メトリクス
● ブランド／製品比較
● 企業評価マトリクス：主要プレイヤ 2026年
● 企業評価マトリクス：スタートアップ／中小企業 2026年
● 競合シナリオ
企業情報
調査メソドロジー
別表
レポート概要
電気自動車向けワイヤレス給電市場 - 給電システム（電磁誘導、容量性、磁気式）、推進方式、給電方式（固定式、移動式ワイヤレス給電）構成要素、電源、車両タイプ - 2032年までの世界予測
Wireless Charging Market for Electric Vehicles by Charging System (Inductive, Capacitive, Magnetic Power Transfer), Propulsion, Charging Type (Stationary, Dynamic Wireless Charging), Component, Power Supply, and Vehicle Type - Global Forecast to 2032
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
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お問合せ先
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TEL：044-872-8755
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