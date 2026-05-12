公益社団法人東京共同住宅協会（所在地：東京都渋谷区、会長：谷崎 憲一）は、同協会が運営する土地活用の専門資格「土地活用プランナー」の学習教材として、「土地活用プランナー養成講座テキスト（上、中、下巻セット）」を2026年5月11日（月）より販売開始いたします。 土地活用プランナー養成講座テキスト申し込みページ：https://tochikatsuyou.jp/shiken-sentaku/

「土地活用プランナー養成講座テキスト」について

「土地活用プランナー」は、内閣府から公益認定を受けている公益社団法人東京共同住宅協会が運営する「土地活用の専門資格」です。本資格では、土地活用に関する幅広い専門知識を体系的に学ぶことができ、土地活用の専門家であることを「資格」という形で示せる点に特徴があります。 「土地活用プランナー養成講座テキスト」は、土地活用プランナー資格の取得を目指す方に向けた公式教材です。土地活用に関する知識を個別分野ごとに学ぶだけでなく、土地オーナー様への提案や事業計画の検討に必要となる視点を、法務・税務・建築・資金計画・事業収支計画などの横断的な構成で学習できる点が特徴です。 不動産・建築業界でスキルアップを図りたい方、土地オーナー様への提案力を高めたい方、土地活用分野における専門性を客観的に示したい方にとって、本テキストは、資格取得に向けた学習の入口としてご活用いただけます。

＜目次＞

第１編 総論 第２編 法令編 第３編 資金計画編 第４編 税務編 第５編 建築・設備編 第６編 実務編①～土地活用の事前準備～ 第７編 実務編②～土地活用前の諸問題～ 第８編 実務編③～土地活用プランニングの実践と留意点～ 第９編 実務編④～土地活用プランニングとパートナー～ 第10編 実務編⑤～事業収支計画書の見方～ 第11編 実務編⑥～活用方法別・事業収支計画書のつくり方～ 第12編 実務編⑦～さまざまな土地活用手法・付加価値物件～ 第13編 実務編⑧～建物完成後の賃貸管理・建物管理～ 第14編 倫理規定

＜書籍概要＞

タイトル： 土地活用プランナー養成講座テキスト（上、中、下巻セット） 価格 ： 7,700円(税込) 発売日 ：2026年5月11日(月) 発行日 ：2026年5月7日(木) ページ数： 上巻277ページ、中巻220ページ、下巻215ページ 仕様 ： B5サイズ、モノクロ 発行人 ： 公益社団法人東京共同住宅協会 URL ： https://tochikatsuyou.jp/

土地活用プランナー試験概要

【試験実施期間】2026年9月5日（土）～2026年9月27日（日） 【試験受付期間】2026年6月1日（月）～2026年9月24日（木） 【受験料】8,800円（税込） 【試験時間・出題形式】CBT四肢択一式40問（60分）

法人概要

商号 ： 公益社団法人東京共同住宅協会 代表者 ： 会長 谷崎 憲一 所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-4 原宿こみやビル4Ｆ 設立 ： 1969年12月 事業内容 ： 共同住宅改善のための調査と研究、共同住宅経営に関する講習会見学会の開催等 URL ： https://tojukyo.net/

＜お問い合わせ＞

公益社団法人東京共同住宅協会 土地活用プランナー受付センター TEL：03-6897-4115 お問い合せフォーム：https://tojukyo.shop-pro.jp/customer/inquiries/new