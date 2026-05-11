酸素の部屋（愛知県）が、酸素カプセル（オキシリウムエス）を導入！（2026/5）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348896/images/bodyimage1】
【お店の紹介と地域性やお客様層についてお聞かせください】
アスリート（スポーツ選手）、ジュニアアスリート（子どもたち）、ビジネスアスリート（仕事を頑張る皆さま）そして日々支えているご家族の方々もサポートしたいという思いから、酸素カプセルを活用したお店をオープンしました。
スポーツに励む学生の方から、忙しい毎日を過ごす社会人の方、そして健康意識の高い方々まで、幅広い方にご利用いただける空間を目指しています。
【お店にとっての酸素カプセルの魅力とは？】
当店では、もみほぐしのメニューもご用意しておりますが、身体の内側からしっかりと変えていくためには、酸素カプセルが非常に効果的だと考えています。
さまざまなお悩みを根本から改善していくには、細胞レベルでのケアが重要。
そのためには「酸素」が必要不可欠です！
【導入の目的や購入の決め手となったポイントを教えてください】
酸素カプセルに興味はあるけど、使うきっかけや場所が無い方に気軽に試してほしく、商品を探していました。
KMCの酸素カプセルはとても静かなのが気に入りました。
【酸素カプセルの効果・体感について、具体的な例があればお聞かせ下さい】
寝起きがすっきりに変わった、目がすっきりした、冷え性改善、体温が上がった、血行が良くなった、代謝が良くなった…
といった体感があります。
【今後、カプセルの導入を検討されている方に一言いただけますか】
酸素カプセルは、きっと効果を実感していただけると思います。だからこそ、まずはご自身で体験してみることが何より大切です。
実際に体感することで、その良さや可能性を自信を持って伝えられるようになります。
【酸素カプセルと併用した、店舗のオリジナルメニュー】
・酸素カプセル60分+もみほぐし30分（ヘッドスパ30分）
酸素カプセルで血流を良くして、さらに筋肉にアプローチ出来るので効果倍増です！
お得な回数券やスタンプカードもご用意しています。
【酸素の部屋】
店名 酸素の部屋
所在地 〒464-0001 愛知県名古屋市千種区東千種台14-23
電話番号 ： 052-715-4610
instagram https://www.instagram.com/sanso.no.heya
【酸素カプセル OXYRIUM の特徴】
詳細ページ→https://biomag2008.org/product/oxyrium.html
・最高気圧1.3気圧まで加圧可能なハードカプセルタイプの酸素カプセルです。
・限界加圧を超えた高圧化/減圧テストを1200時間繰り返し合格した安全性です。
・オールアルミ一体化により従来品より耐久性・静音性に優れ、つなぎ目（ボルト留め）が無い為、
歪み/ねじれ音/キシミ音やエア漏れの心配がありません。
・静音性を徹底追及し40dBを実現させました。
・ランニングコストは1時間約6円の消費電力370Wです。
※新電力料金：単価22円/1kwh（税込）として計算
・優れた安全対策セーフティ設計です。
新開発ドアクローズセンサー
手動式強制排気弁（内外）
気圧上昇防止機能
気圧過昇リリーフバルブ
強制遮断装置
上記のように従来品から進化したスペックに共感を頂いており
病院・整骨院・鍼灸院・スポーツ選手と 幅広く導入していただいております。
※酸素カプセルOXYRIUMは健康機器です。医療機器では有りません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348896/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社神戸メディケア
【お店の紹介と地域性やお客様層についてお聞かせください】
アスリート（スポーツ選手）、ジュニアアスリート（子どもたち）、ビジネスアスリート（仕事を頑張る皆さま）そして日々支えているご家族の方々もサポートしたいという思いから、酸素カプセルを活用したお店をオープンしました。
スポーツに励む学生の方から、忙しい毎日を過ごす社会人の方、そして健康意識の高い方々まで、幅広い方にご利用いただける空間を目指しています。
【お店にとっての酸素カプセルの魅力とは？】
当店では、もみほぐしのメニューもご用意しておりますが、身体の内側からしっかりと変えていくためには、酸素カプセルが非常に効果的だと考えています。
さまざまなお悩みを根本から改善していくには、細胞レベルでのケアが重要。
そのためには「酸素」が必要不可欠です！
【導入の目的や購入の決め手となったポイントを教えてください】
酸素カプセルに興味はあるけど、使うきっかけや場所が無い方に気軽に試してほしく、商品を探していました。
KMCの酸素カプセルはとても静かなのが気に入りました。
【酸素カプセルの効果・体感について、具体的な例があればお聞かせ下さい】
寝起きがすっきりに変わった、目がすっきりした、冷え性改善、体温が上がった、血行が良くなった、代謝が良くなった…
といった体感があります。
【今後、カプセルの導入を検討されている方に一言いただけますか】
酸素カプセルは、きっと効果を実感していただけると思います。だからこそ、まずはご自身で体験してみることが何より大切です。
実際に体感することで、その良さや可能性を自信を持って伝えられるようになります。
【酸素カプセルと併用した、店舗のオリジナルメニュー】
・酸素カプセル60分+もみほぐし30分（ヘッドスパ30分）
酸素カプセルで血流を良くして、さらに筋肉にアプローチ出来るので効果倍増です！
お得な回数券やスタンプカードもご用意しています。
【酸素の部屋】
店名 酸素の部屋
所在地 〒464-0001 愛知県名古屋市千種区東千種台14-23
電話番号 ： 052-715-4610
instagram https://www.instagram.com/sanso.no.heya
【酸素カプセル OXYRIUM の特徴】
詳細ページ→https://biomag2008.org/product/oxyrium.html
・最高気圧1.3気圧まで加圧可能なハードカプセルタイプの酸素カプセルです。
・限界加圧を超えた高圧化/減圧テストを1200時間繰り返し合格した安全性です。
・オールアルミ一体化により従来品より耐久性・静音性に優れ、つなぎ目（ボルト留め）が無い為、
歪み/ねじれ音/キシミ音やエア漏れの心配がありません。
・静音性を徹底追及し40dBを実現させました。
・ランニングコストは1時間約6円の消費電力370Wです。
※新電力料金：単価22円/1kwh（税込）として計算
・優れた安全対策セーフティ設計です。
新開発ドアクローズセンサー
手動式強制排気弁（内外）
気圧上昇防止機能
気圧過昇リリーフバルブ
強制遮断装置
上記のように従来品から進化したスペックに共感を頂いており
病院・整骨院・鍼灸院・スポーツ選手と 幅広く導入していただいております。
※酸素カプセルOXYRIUMは健康機器です。医療機器では有りません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348896/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社神戸メディケア
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