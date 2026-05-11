「MetaMoJi ClassRoom 3」と学習eポータル「まなびポケット」が機能連携を開始

株式会社MetaMoJi

株式会社MetaMoJi（本社：東京都港区、代表取締役社長：浮川 和宣）は、リアルタイム授業支援サービス「MetaMoJi ClassRoom 3」が、NTTドコモビジネス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 克重）が提供する学習eポータル「まなびポケット」と、学校現場におけるICT活用の利便性向上を目指し、名簿連携およびシングルサインオン（SSO）による機能連携を開始することをお知らせいたします。

GIGAスクール構想による「1人1台端末」の普及に伴い、現場ではアプリごとに異なるID・パスワードの管理や、年度更新・転入出に伴う名簿登録作業が教職員の大きな業務負担となっています。また、授業開始時にログインできない児童生徒への対応に時間を取られ、本来の「学びの時間」が削られてしまうという課題も指摘されています。

今回の連携により、「まなびポケット」で管理されているクラス・名簿情報が「MetaMoJi ClassRoom 3」へ自動的に取り込まれます。これにより、手作業による名簿更新の手間とミスを排除します。また、シングルサインオン（SSO）への対応により、児童生徒は「まなびポケット」から1クリックで「MetaMoJi ClassRoom 3」を起動できるようになり、パスワード入力による授業の中断をゼロにします。

なお、本連携機能は、NTTドコモビジネス株式会社より提供される「MetaMoJi ClassRoom 3」においてご利用いただけます。提供条件や導入方法の詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

株式会社MetaMoJi とNTTドコモビジネス株式会社は、本連携を通じて先生が子どもたちと向き合う時間を最大化し、誰もが迷わずICTを活用できるスマートな教育環境の提供に貢献してまいります。

■本連携による主要機能とメリット

1. 名簿情報のダイレクト連携（事務作業の大幅削減）

「まなびポケット」上のクラス名簿を「MetaMoJi ClassRoom 3」へ同期。年度更新時や学級替え、急な転入出の際も、複数のアプリを操作することなく常に最新の環境が整います。

2. シングルサインオン（SSO）による授業効率の向上

「まなびポケット」のID一つでログインが完結。低学年の児童でもパスワード入力を省略でき、即座に授業に参加可能。ログインエラーによる授業の停滞を解消します。

3. セキュアで効率的な一元管理

ID管理を一本化することで、運用管理コストを抑制。自治体・学校の安定したICT運用を支えます。

■「まなびポケット」について

NTTドコモビジネスが提供する「まなびポケット」は、児童生徒、教職員が一人ひとりのIDでログインし、提携する様々な学習コンテンツへアクセスできるクラウド型教育プラットフォームです。学習履歴（スタディログ）の活用や、校務・学習のハブとして、全国の自治体・学校で導入されています。

https://manabipocket.ed-cl.com/

■MetaMoJi ClassRoom 3 について

- Chromebook、iPad、Windowsに対応し、混在環境でも利用できる学習支援ソフトです。- 高品質な手書きで、紙に書いているような感覚で編集できます。- 個別最適学習や不登校支援等に必須とされるオンライン巡視ができます。- 1ノート・1アプリだけで、一斉・個別・協働学習を切り替えて授業ができます。- 配布した教材の取り組み状況を常時確認できるので、回収・管理は必要ありません。- 電子黒板アプリやホワイトボードアプリとしても使用できます。- 生徒の手元画面が見えるので、遠隔でも同じ教室にいるように授業ができます。- PC画面でも見やすいUDデジタル教科書体フォントで編集できます。- 教材をカレンダーに表示し、生徒全員が迷わずすぐに開けます。- いつでもワンタップでメモ帳を開け、アイデアを書き留めておけます。- 暗記シートを使い、マーカー部分を隠して覚える学習ができます。- 複数校で授業ノートを共有し、遠隔合同授業ができます。

※「MetaMoJi ClassRoom 3」の製品詳細ページはこちらをご覧ください。

https://product.metamoji.com/classroom/

■株式会社MetaMoJiについて

株式会社MetaMoJiでは、先進的なIT技術をベースに、法人向け、個人向けアプリケーションを開発・提供しています。教育向けには、小学生から大学生まで次世代を担う子どもたちが、幅広い学習形態で、主体的・対話的に深い学びを実践し、ご利用いただけるシステムの研究、開発を行っています。

https://www.metamoji.com/

■本件に関するお問い合わせ

・製品についてのお問い合わせ：

https://product.metamoji.com/classroom/message/