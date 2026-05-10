5月に急増する登校しぶり・不登校　頑張り屋の子ほど必要な親の関わり方を解説【5/13オンライン】

株式会社パステルコミュニケーション

（株）パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年5月13日（水）お昼12時より、「登校しぶりを最短で解消する！OK対応NG対応ガイド」をテーマにオンラインライブを開催いたします。

詳細：https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0513

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

2025年10月、文部科学省は不登校の児童生徒数が過去最多を更新したと発表しました。不登校児童生徒数は35万人を超え、年々増加傾向が続いています。一方で、統計には表れにくいものの、「朝になると学校に行きたがらない」「遅刻や早退を繰り返す」「母子登校をしている」「別室登校をしている」など、“登校しぶり”の段階で悩みを抱える家庭も少なくありません。特にゴールデンウィーク明けの5月は、新学期の緊張や疲れが表面化しやすく、登校しぶりが増える時期とされています。

こうした背景を受け、「Nicotto!塾」では「登校しぶりを最短で解消する！OK対応／NG対応ガイド」をテーマにオンラインライブを開催いたします。今回登壇するのは、発達科学コミュニケーショントレーナーの横山美穂さんです。横山さんは、不安が強く登校しぶりを抱える子どもへの支援を専門としており、「脳科学×勇気づけ」の視点を取り入れた家庭でのコミュニケーション支援を行っています。自身も多くの親子相談に携わっており、「登校しぶりは、子どもたちが頑張り切れなくなった最後のSOS」と捉え、家庭でできる実践的な関わり方を伝えています。

ライブでは、

・子どもが出しているSOSの見抜き方

・登校しぶりを悪化させやすいNG対応

・子どもの活力を取り戻す“勇気づけの声かけ”

などについて解説します。

また、「学校に行けるかどうか」だけに目を向けるのではなく、子どもが学校でも家庭でも安心して過ごせる状態づくりを重視し、登校しぶりの長期化を防ぐための“基本の対応”を学べる内容となっています。

登校しぶりは、親の関わり方次第ですぐに解決するものではありません。一方で、子どもの状態を正しく理解し、追い詰めない関わり方を知ることで、親子双方が安心を取り戻すきっかけになる可能性があります。子どもの「学校に行きたくない」という言葉の背景を理解し、家庭でできる支援を考える機会の一助になれば幸いです。

【このライブで得られること】

・今すでに出ているかもしれない我が子からのSOSの見抜き方

・登校しぶりを悪化させやすいNG対応

・子どもの活力を取り戻す“勇気づけの声かけ”

・学校でも家庭でもイキイキ過ごすための関わり方

【こんな方におすすめ】

・朝になると子どもが「学校に行きたくない」と言う

・登校しぶりが長引かないか不安を感じている

・子どもへの声かけに自信が持てない

・学校を休ませるべきか、行かせるべきか悩んでいる

・発達グレーゾーンの子どもの不安や繊細さへの対応を知りたい

【講師紹介】

横山 美穂（よこやま みほ）

発達科学コミュニケーショントレーナー

不安の強い登校しぶりキッズに、夢に向かって挑戦する勇気を授ける専門家として活動。「脳科学×勇気づけ」のコミュニケーションを通して、登校しぶりを“親子が関わり方を見直す機会”へと変えていく支援を行っている。

■開催概要

タイトル： 「登校しぶりを最短で解消する！OK対応NG対応ガイド」

日時： 2026年5月13日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0513

～初月無料実施中～

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月の利用料金は無料です。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブを初めて利用する方にも試しやすい機会となっています。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、子育てに困りごとを抱える保護者が、日々の子育てを一人で抱え込まず、安心して学び、考え、相談できるオンラインライブです。子育ての「常識」や「こうあるべき」を見直し、新しい子育ての考え方や、今すぐできる関わり方を通して、親子の関係を少しずつ整えていく視点をお届けします。毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出し・音声なしで視聴でき、ライブ中はチャットを通してパネリストに質問することも可能です。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝えることで、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー