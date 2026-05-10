現代の商才×ゲーム攻略知識でバッドエンドを粉砕せよ！悪役モブの運命とは!? 漫画配信サイト「コロナEX」にて【無料話増量中】5/24(日)まで
株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて、『やり込んだ乙女ゲームの悪役モブですが、断罪は嫌なので真っ当に生きます@COMIC
』が無料話増量キャンペーンを開始いたしました！
■あらすじ
ゲームマニアの会社員・神田一（かんだはじめ）は度重なる過労で倒れ、目が覚めると乙女ゲーム「ときレラ！」の悪役キャラ・リッドとなっていた。
ゲーム内で自身を待つのは断罪バッドエンド――。
断罪を回避するべく、持ち前の頭の良さと転生前にやり込んだゲーム知識で、まずは家族不和の立て直しに取り掛かる。
冷酷な父、ひとりぼっちの妹、そして病に伏せる母。
彼女達を救うためにリッドが行う施策は、ゲームのシナリオを超え、大きなうねりとなって大陸全土を巻き込んでいく！
＜圧倒的な知識量とハイスぺ能力で、絶望的な未来を「完全攻略」する姿は快感……！＞
リッド自身、元々の「超ハイスペック」な頭脳や身体能力に加え
現代の商才を駆使し、周囲を味方に巻き込む彼の物語にワクワクが止まらない!!
⇒第1話を読む :
https://to-corona-ex.com/episodes/119911075923064
■作品情報
やり込んだ乙女ゲームの悪役モブですが、断罪は嫌なので真っ当に生きます@COMIC
［漫画］戸張ちょも
［原作］MIZUNA
［キャラクター原案］Ruki
▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/119779180101712)から
＜5/10(日)より！ノベル＆コミック同日発売＞
『やり込んだ乙女ゲームの悪役モブですが、断罪は嫌なので真っ当に生きます@COMIC 第5巻
』
価格：759円(税込)
ISBN：9784867949863
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21491)から
▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21491/same-series-contents)から
＜原作最新情報＞
『やり込んだ乙女ゲームの悪役モブですが、断罪は嫌なので真っ当に生きます14』
[著] MIZUNA
[イラスト]Ruki
価格：1,399円(税込)
ISBN：9784867949955
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21485)から
▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21485/same-series-contents)から
＜コロナEXとは＞
TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。
月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。
▼作品ページはこちら
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株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。
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TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。
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