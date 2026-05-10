現代の商才×ゲーム攻略知識でバッドエンドを粉砕せよ！悪役モブの運命とは!? 漫画配信サイト「コロナEX」にて【無料話増量中】5/24(日)まで

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて、『やり込んだ乙女ゲームの悪役モブですが、断罪は嫌なので真っ当に生きます@COMIC

』が無料話増量キャンペーンを開始いたしました！

■あらすじ

ゲームマニアの会社員・神田一（かんだはじめ）は度重なる過労で倒れ、目が覚めると乙女ゲーム「ときレラ！」の悪役キャラ・リッドとなっていた。

ゲーム内で自身を待つのは断罪バッドエンド――。

断罪を回避するべく、持ち前の頭の良さと転生前にやり込んだゲーム知識で、まずは家族不和の立て直しに取り掛かる。

冷酷な父、ひとりぼっちの妹、そして病に伏せる母。

彼女達を救うためにリッドが行う施策は、ゲームのシナリオを超え、大きなうねりとなって大陸全土を巻き込んでいく！

＜圧倒的な知識量とハイスぺ能力で、絶望的な未来を「完全攻略」する姿は快感……！＞

リッド自身、元々の「超ハイスペック」な頭脳や身体能力に加え

現代の商才を駆使し、周囲を味方に巻き込む彼の物語にワクワクが止まらない!!

⇒第1話を読む :https://to-corona-ex.com/episodes/119911075923064

■作品情報

やり込んだ乙女ゲームの悪役モブですが、断罪は嫌なので真っ当に生きます@COMIC

［漫画］戸張ちょも

［原作］MIZUNA

［キャラクター原案］Ruki

▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/119779180101712)から

＜5/10(日)より！ノベル＆コミック同日発売＞

『やり込んだ乙女ゲームの悪役モブですが、断罪は嫌なので真っ当に生きます@COMIC 第5巻

』

価格：759円(税込)

ISBN：9784867949863

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21491)から

▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21491/same-series-contents)から

＜原作最新情報＞

『やり込んだ乙女ゲームの悪役モブですが、断罪は嫌なので真っ当に生きます14』

[著] MIZUNA

[イラスト]Ruki

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867949955

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21485)から

▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21485/same-series-contents)から

＜コロナEXとは＞

TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。

月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/