グルメ杵屋、阪神タイガース「未来につなぐトライアルベースボール」へ協賛。次世代の野球振興に向けた取り組みを推進

株式会社グルメ杵屋

株式会社グルメ杵屋（本社：大阪市、代表執行役社長：椋本充士）は、阪神タイガースが実施する野球振興活動「未来につなぐトライアルベースボール」に協賛することをお知らせいたします。

近年、少子化の進行や部活動の地域移行に伴い、若年層における野球競技人口の減少が課題となっています。こうした背景のもと、本取り組みは未就学児から小学校低学年の児童とその保護者を対象に、野球の基本である「打つ・捕る・投げる」を体験する機会を提供し、野球に親しむきっかけを創出するものです。

当社は、日々の食を支える企業として、また大阪に本社を置く企業として、地域社会への貢献と次世代育成の重要性を認識しております。本協賛を通じて、子どもたちがスポーツに触れ、成長する機会の創出に寄与するとともに、地域に根差した活動を推進してまいります。

■開催概要

・イベント名：「未来につなぐトライアルベースボール Supported by グルメ杵屋」

・開催日程：

姫路ウインク球場

2026年5月10日（日）試合終了後

・対象：小学生の児童およびその保護者

■内容

小学生の児童およびその保護者を対象として、試合終了後の2軍選手による特別指導を実施予定。

当日は、投手・捕手と野手の各ポジションに応じて、以下のような指導を予定しております。

○投手・捕手

１.バッティング指導（ティ打撃でバットコントロールを指導）

２.ピッチング・キャッチング指導（バッテリーへの指導）

○野手

１.バッティング指導（ティ打撃でバットコントロールを指導）

２.ノック守備指導（グラブの使い方や足の運び方を指導）

■詳細

・ウォームアップ（約5分）※試合終了後のミーティング中

・トライアルべースボール（約20分×２か所）

・写真撮影＆閉会の挨拶（約5分）

■株式会社グルメ杵屋について

1967年に設立した当社は、チェーン展開によるレストランの黎明期である1971年に実演手打うどん「杵屋」1号店を開店して以来、うどん・そばを中心に多様な業種業態のレストラン事業を展開してまいりました。加えて、M&A等を重ねることで、１.ニッポンの食の魅力を国内外に適正な価格で提供する事業、２.地域から求められる生活に欠かせない事業、３.参入障壁の高い事業などにチャンレンジし、近年では機内食事業や、業務用食品製造事業や日本語学校など業容を拡大してまいりました。

■グルメ杵屋 公式SNS

公式ホームページ

https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/

グルメ杵屋レストラン公式ホームページ

https://gourmet-kineya.co.jp/

公式X

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公式Instagram

https://www.instagram.com/gourmetkineya/