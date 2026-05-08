北新地で味わう、メロンが主役のご褒美アフタヌーンティー【初夏限定・1日8セット】

信和建設株式会社

信和グループ・信和ホテルズ株式会社が運営する「ライズホテル大阪北新地」1階「Cafe & Bar KARIN × un treize（カリン × アントレーズ）」では、2026年5月13日（水）より、初夏限定のアフタヌーンティー『Melon Afternoon Tea（メロン アフタヌーンティー）』を提供いたします。

■Melon Afternoon Tea（メロン アフタヌーンティー）

初夏に満ちる、メロンの贅沢。

旬を迎えるメロンを主役に据えた、初夏限定のアフタヌーンティー。

みずみずしい果肉の甘みと芳醇な香りを活かし、

タルトやショートケーキ、ムース、冷菓など多彩なスイーツに仕立てました。

さらに、ほのかにトロピカルな余韻を添えた軽やかな味わいが、

初夏のひとときをより上質に演出します。

心ほどける、季節限定のティータイムをお楽しみください。

■メニュー内容（ウェルカムドリンク付き）

Sweets

・メロンのタルト

・メロンのショートケーキ

・メロンのべリーヌ

・マンゴーチーズケーキ

・トロピカルムース

など他 全９種

Savory

・季節のアミューズ

・スモークサーモンロール

・季節のサンドイッチ



Tea

【紅茶】アールグレー／アッサム

【フレーバーティー】ブルーティー／カラメル

【ハーブティー】フリュイルージュ

■開催概要

Melon Afternoon Tea ～初夏に満ちる、メロンの贅沢～

- 【 1日８セット 限定 】- 開催期間：2026年5月13日（水）～7月31日（金）- 料金：お一人様 5,800円（税込）

詳細はこちら ▶ https://un-treize.com/melon-afternoon-tea/

ご予約はこちら ▶ https://x.gd/nUJki

※ご来店の 3日前まで にご予約ください。

※お一人様からご予約可能です。

※メニュー内容は仕入れ状況により変更となる場合がございます。

※営業日が変更となる可能性がございます。

※写真はイメージです。

■ Cafe&Bar KARIN × un treize（カリン × アントレーズ）

「un treize（アントレーズ）」は、ライズホテル大阪北新地1Fのフレンチレストランです。

昼は「Cafe & Bar KARIN × un treize」としてカフェスタイルで営業し、

アフタヌーンティーやスイーツを気軽にお楽しみいただけます。

夜はフレンチレストランおよびバーとして、

落ち着いた空間でゆったりとした時間を提供しています。

店名：Cafe&Bar KARIN×un treize（カリン×アントレーズ）

■公式サイト：https://un-treize.com/

■住所：〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目1番13号 ライズホテル大阪北新地1F・2F

■TEL：06-6147-7915

■定休日：月・火曜日 ※祝日は除く

■営業時間：ランチ 11:30～14:30（LO.14:00）／ディナー 17:30～22:00（LO.21:00）

■アクセス：JR東西線 北新地駅 11～43番出口 徒歩約5分・

大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 7番出口 徒歩約6分



※ディナータイムのみ前日22：00までにご予約ください。



お客様のご予約・お問い合わせ先：06-6147-7915

本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）