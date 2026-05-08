北新地で味わう、メロンが主役のご褒美アフタヌーンティー【初夏限定・1日8セット】
信和グループ・信和ホテルズ株式会社が運営する「ライズホテル大阪北新地」1階「Cafe & Bar KARIN × un treize（カリン × アントレーズ）」では、2026年5月13日（水）より、初夏限定のアフタヌーンティー『Melon Afternoon Tea（メロン アフタヌーンティー）』を提供いたします。
■Melon Afternoon Tea（メロン アフタヌーンティー）
初夏に満ちる、メロンの贅沢。
旬を迎えるメロンを主役に据えた、初夏限定のアフタヌーンティー。
みずみずしい果肉の甘みと芳醇な香りを活かし、
タルトやショートケーキ、ムース、冷菓など多彩なスイーツに仕立てました。
さらに、ほのかにトロピカルな余韻を添えた軽やかな味わいが、
初夏のひとときをより上質に演出します。
心ほどける、季節限定のティータイムをお楽しみください。
■メニュー内容（ウェルカムドリンク付き）
Sweets
・メロンのタルト
・メロンのショートケーキ
・メロンのべリーヌ
・マンゴーチーズケーキ
・トロピカルムース
など他 全９種
Savory
・季節のアミューズ
・スモークサーモンロール
・季節のサンドイッチ
Tea
【紅茶】アールグレー／アッサム
【フレーバーティー】ブルーティー／カラメル
【ハーブティー】フリュイルージュ
■開催概要
Melon Afternoon Tea ～初夏に満ちる、メロンの贅沢～
- 【 1日８セット 限定 】
- 開催期間：2026年5月13日（水）～7月31日（金）
- 料金：お一人様 5,800円（税込）
詳細はこちら ▶ https://un-treize.com/melon-afternoon-tea/
ご予約はこちら ▶ https://x.gd/nUJki
※ご来店の 3日前まで にご予約ください。
※お一人様からご予約可能です。
※メニュー内容は仕入れ状況により変更となる場合がございます。
※営業日が変更となる可能性がございます。
※写真はイメージです。
■ Cafe&Bar KARIN × un treize（カリン × アントレーズ）
「un treize（アントレーズ）」は、ライズホテル大阪北新地1Fのフレンチレストランです。
昼は「Cafe & Bar KARIN × un treize」としてカフェスタイルで営業し、
アフタヌーンティーやスイーツを気軽にお楽しみいただけます。
夜はフレンチレストランおよびバーとして、
落ち着いた空間でゆったりとした時間を提供しています。
店名：Cafe&Bar KARIN×un treize（カリン×アントレーズ）
■公式サイト：https://un-treize.com/
■住所：〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目1番13号 ライズホテル大阪北新地1F・2F
■TEL：06-6147-7915
■定休日：月・火曜日 ※祝日は除く
■営業時間：ランチ 11:30～14:30（LO.14:00）／ディナー 17:30～22:00（LO.21:00）
■アクセス：JR東西線 北新地駅 11～43番出口 徒歩約5分・
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 7番出口 徒歩約6分
※ディナータイムのみ前日22：00までにご予約ください。
お客様のご予約・お問い合わせ先：06-6147-7915
本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）