【立ち姿勢を支えるイス】アルケリス、「立ち仕事の疲労を軽減するデバイスを用いた新しいワークスタイルの実証実験」を大阪梅田エリアのコワーキングスペースで開始

アルケリス株式会社

アルケリス株式会社（代表取締役：佐保勝彦・藤澤秀行、本社：神奈川県横浜市金沢区）は、大阪梅田エリアのコワーキングスペース「FUTRWORKS」において、自社開発の立ち仕事疲労軽減デバイス、スタビシリーズ（スタビハーフ・スタビフル・スタビレフト）を用いた実証実験を、2026年5月8日（金）より開始します。

本実証実験は、大阪商工会議所と阪急阪神不動産が共同で公募・採択した実証実験事業の一環として実施するものです。

■背景・目的

健康経営や生産性向上の観点から、オフィスへの「スタンディングデスク」導入が拡大しています。立ち作業には、座りすぎによる腰痛・血行不良の軽減、眠気防止による集中力向上といったメリットがある一方、長時間の立ち仕事による足腰の疲労が新たな課題となっています。特に、限られたスペースで効率的なワークスタイルを維持することが求められる都市部のオフィスワーカーにとって、この課題解決の需要は高まっています。

本実証実験では、実際のオフィス環境におけるスタビシリーズの疲労軽減効果と、立ち姿勢による新しいワークスタイルの有効性を検証し、オフィス市場への本格展開を目指します。

■実証実験の概要

実施期間：2026年5月8日（金）～ 9月15日（水）

実施場所：FUTRWORKS（大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル26階）

実施主体：アルケリス株式会社

参考：実証実験採択の背景

大阪商工会議所と阪急阪神不動産は共同で、2026年2月2日～2月27日に、大阪梅田エリアの施設「NORIBA10 umeda」と「FUTRWORKS」を活用した先端技術実証実験を公募し、2件を採択。2026年9月30日（水）まで実施されます。

弊社の実証実験はその採択案件の一つです。

公募プレスリリース（2026年2月2日）：

https://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/20260202machinaka.pdf

■実証内容

「FUTRWORKS」内のスタンディングデスクに、スタビシリーズ3種類（スタビハーフ・スタビフル・スタビレフト）を設置し、施設利用者に体験していただきます。

体験後のアンケート調査により、以下のデータを収集します。

- 疲労軽減効果の評価- オフィス空間への適合性- 製品ごとの使用感・利便性

収集したデータは、製品改良およびオフィス・公共空間向け製品カスタマイズに活用します。

■アルケリスとは

archelis（アルケリス）は、「世界の立ち仕事をアップデートする」をミッションに掲げ、テクノロジーとデザインで立ち姿勢の負担から人を解放する、立ち仕事専用のサポートデバイスブランドです。2014年に医工連携で外科医向けアシストスーツの開発からスタートし、現在は産業・サービス分野へと展開。製造ライン・物流倉庫・小売店舗・歯科医院など、幅広い現場で「立ちっぱなしのつらさ」を解消してきた実績を、オフィス・公共空間へお届けします。

■スタビシリーズについて

アルケリスが開発した立ち仕事の疲労を軽減するデバイス。立ち姿勢を優しくサポートし、足裏や脚、腰、そして首などの負担を軽減します。スタビハーフ使用時には、通常の立ち姿勢と比較して足裏への荷重を約33%軽減する効果が確認されています（自社計測データ）。

■スタビハーフの機能・効果

スタッフの身体負荷を最大33％軽減

ヒザ下を支えるスタンディングレスト「スタビシリーズ」により、足裏に集中する体重負荷を分散。長時間の立ち作業による疲労を抑え、パフォーマンスの維持に貢献します。

コンパクトなデザイン

足元に自然に収まるデザインで、足腰の疲労を抑えながら立ち姿勢のメリットを得られます。

電源不要・置くだけ簡単導入

バッテリーや配線が不要で、設置は足元に置くだけ。改修工事を伴わず、明日からすぐに導入できます。

■オフィス向け製品ラインナップ

スネ・ヒザで支えて足腰の負担を軽減する、シンプルなスタンディングレスト

本実証実験では、3種類の製品を体験していただけます。

スタビハーフ https://www.archelis.com/product/stabi-half/(https://www.archelis.com/product/stabi-half/)

寸法：46 × 40 × 47 cm（最長時）

重量：7.6 kg ～

使用可能体重：最大105 kg

価格：48,400円～（税込）

スタビフル https://www.archelis.com/product/stabi-full/(https://www.archelis.com/product/stabi-full/)

モモから腰までを柔軟に支える、汎用性の高いスタンディングレスト。344 mmの高さ調整ストロークで体型・作業姿勢に応じて最適化。長時間の調理・盛り付け作業にも対応します。

寸法：57 × 40 × 100 cm（最長時）

重量：12.8 kg ～

使用可能体重：最大105 kg

価格：81,400円～（税込）

スタビレフト https://www.archelis.com/product/stabi-left/(https://www.archelis.com/product/stabi-left/)

スネとモモを支えることで、足裏荷重が最大65%軽減。ヒザ角度も3段階で調整可能。

寸法：58cm × 40cm × 86cm（最長時）

重量：10.0 kg

使用可能体重：最大105 kg

価格：107,800円～（税込）

■今後の展開

本実証実験で得られた知見をもとに、オフィスや公共空間に最適な製品カスタマイズを進めます。都市型オフィス環境における新しいワークスタイルの実現に向け、国内外のオフィス市場への展開を加速させてまいります。

■会社概要

アルケリス株式会社は、立ち仕事の負担を軽減するサポートデバイスを開発・製造・販売しています。「世界の立ち仕事をアップデートする」をミッションに掲げ、医療・産業・サービス業界に向けて、装着型アシストスーツ・スタンディングレスト・身体サポート製品などを展開。横浜発のものづくりを通じて、働く人の身体的負担軽減と労働環境の改善、省力化に貢献しています。

代表取締役：佐保勝彦・藤澤秀行

設立 ：2020年2月

本社 ：横浜市金沢区鳥浜町14-16

事業内容 ：「世界の立ち仕事をアップデートする」をミッションに活動するスタートアップ企業。 立ち仕事の足腰の負担を軽減する革新的アシストスーツ「アルケリス」や「スタビシリーズ」等製品の企画・開発・販売。

URL ： https://www.archelis.com/

オンラインショップ：https://shop.archelis.com/

お問い合わせ

E-mail：sales_team@archelis.com

TEL：045-370-9101