Global X Japan株式会社「グローバルＸ チャイナテック・カバード・コール ETF」（銘柄コード：576A）東京証券取引所より上場承認

Global X Japan株式会社

大和証券グループのGlobal X Japan株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 智男、以下「当社」）は、本日、東京証券取引所より「グローバルＸ チャイナテック・カバード・コール ETF」（銘柄コード：576A、以下「当ETF」）の上場の承認がなされたことをお知らせします。

上場予定日は2026年5月28日（木）となります。

当ETFは、香港籍の上場投資信託である「Global X Hang Seng TECH Covered Call Active ETF」の受益証券を主要投資対象とします。

当ETFは国内初の香港株式を対象とするカバード・コール戦略のETFとなります。カバード・コール戦略では、原資産を保有しつつ、その原資産に対応するコール・オプションを売却します。売却によって得られるオプション・プレミアムが、主な収益源となります。香港取引所に上場する代表的なテクノロジー関連企業30銘柄で構成されるハンセンテック指数（Hang Seng TECH Index）の構成銘柄を保有しながら、毎月、翌月が満期のコール・オプションを売却することで得られるオプション・プレミアムを主な分配原資としています。

ファンド概要

ファンド費用

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137367/table/81_1_97c76a8fbc8716bd884f4da5581ff984.jpg?v=202605080451 ]

● 投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替リスク」、「カントリー・リスク」、「カバード・コール戦略の利用に伴うリスク」、「その他」

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

● 指数の著作権等について

Hang Seng TECH Index（以下「本指数」）は、Hang Seng Data Services Limitedからのライセンスに基づき、Hang Seng Indexes Company Limitedによって公表・算出されています。Hang Seng TECH Indexの名称および商標は、Hang Seng Data Services Limitedに帰属します。Hang Seng Indexes Company LimitedおよびHang Seng Data Services Limitedは、Global X Japan株式会社がグローバルＸ チャイナテック・カバード・コール ETF（以下「本商品」）に関連して本指数を使用および参照することに合意していますが、Hang Seng Indexes Company LimitedおよびHang Seng Data Services Limitedは、いかなる証券会社、本商品の保有者、またはその他の者に対しても、(i) 本指数およびその算出、またはこれに関連するいかなる情報の正確性または完全性、(ii) 本指数またはその構成要素もしくはデータのいかなる目的への適合性または妥当性、(iii) 本指数またはその構成要素もしくはデータのいかなる目的での利用から得られる結果、について保証または表明を行うものではなく、いかなる種類の保証または表明も行わず、また暗示されることもありません。

本指数の計算および算出の手法や基準、関連する数式、構成銘柄や要素等は、Hang Seng Indexes Company Limitedによって予告なく変更または修正される場合があります。

適用法令で許容される範囲において、Hang Seng Indexes Company LimitedおよびHang Seng Data Services Limitedは、(i) Global X Japan株式会社が本商品に関連して本指数を使用または参照したこと、(ii) 本指数の計算におけるHang Seng Indexes Company Limitedによる不正確さ、遺漏、誤り、(iii) 本指数の計算に関連して他者から提供された情報の不正確さ、遺漏、誤り、不完全性、(iv) 上記に起因して本商品の証券会社、保有者またはその他本商品を取り扱う者が直接的または間接的に被った経済的その他の損失、に関して一切の責任や義務を負いません。また、Hang Seng Indexes Company Limitedおよび/またはHang Seng Data Services Limitedに対して、本商品に関連して、いかなる証券会社、保有者またはその他の取扱者が訴訟、請求その他法的手続きを行うことはできません。

したがって、いかなる証券会社、保有者またはその他本商品を取り扱う者も、本免責事項を十分に理解したうえで本商品を取り扱うものであり、Hang Seng Indexes Company LimitedおよびHang Seng Data Services Limitedに一切依拠することはできません。なお、本免責事項は、いかなる証券会社、保有者またはその他の者とHang Seng Indexes Company Limitedおよび/またはHang Seng Data Services Limitedとの間に契約上または準契約上の関係を創設するものではなく、そのように解釈されてはなりません。

Global X Japan とは？

Global X Japan株式会社は、株式会社大和証券グループ本社、大和アセットマネジメント株式会社、Global X Management Company Inc.（米国）との合弁で、日本初のETF専門資産運用会社として2019年9月に設立されました。

投資家の皆さまの多様なニーズに応えるべく、成長テーマ型、インカム型、コア型、コモディティ型など、多岐にわたる革新的なETFラインアップを揃えており、上場銘柄数も66本まで拡大しています。

公式Webサイト：https://globalxetfs.co.jp/index.html

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@GlobalXETFsJPN

【本件に関するお問い合わせ先】

Global X Japan株式会社

＜報道関係者の皆さま＞ info＠globalxetfs.co.jp

＜投資家の皆さま＞ GXJ_cs@globalxetfs.co.jp

Global X Japan株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3174 号

一般社団法人資産運用業協会会員