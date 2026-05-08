株式会社トモズ、スフィーダ世田谷FC「トモズスポンサーマッチ」開催のお知らせ（2026年5月24日（日））

株式会社トモズ



株式会社トモズ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：角谷真司 以下トモズ）は、2026年5月24日(日)に味の素フィールド西が丘にて開催されるスフィーダ世田谷FCのプレナスなでしこリーグ1部第11節ホームゲームに、マッチスポンサーとして協賛いたします。

トモズは、お客様の健康で豊かな生活を支える「かかりつけドラッグストア」として、地域に寄り添い、人々に笑顔と安心を届ける存在を目指しています。

スフィーダ世田谷FCは、世田谷区をホームタウンとする女子サッカークラブであり、地域密着型の活動を通じて地元の方々に夢と活力を提供しています。当社は、その取り組みに共感し、これまでスポンサーとしてクラブの活動を支援してまいりました。

本試合では「トモズ KDS(R)（かかりつけドラッグストア）マッチ」と冠し、体験型イベントや商品お試し会、健康知識を楽しく学べる企画などバラエティ豊かな催しを通じて、ドラッグストアへの理解を深めていただくとともに、地域の皆さまに笑顔を届ける場を提供いたします。

【観戦方法】

トモズアプリをご提示いただくと、入場無料でご招待いたします。

【試合情報】

■ 対戦カード：スフィーダ世田谷FC vs. 愛媛FCレディース

■ 開催日時：2026年5月24日(日) 14：00キックオフ

■ 会場：味の素フィールド西が丘

■ 詳細：スフィーダ世田谷FC公式サイト こちら(http://www.sfida.or.jp/)

また、飲食ブースもご用意しており、世代を問わず幅広い方々にお楽しみいただける内容となっております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【About トモズ】

首都圏を中心に、調剤併設を基本としたドラッグストアを展開。

お客様の健康で豊かな生活に役立つ『かかりつけ薬局』を目指し、地域に根ざしたヘルスケアサービスに取り組んでいます。