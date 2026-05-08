公式サイトをリニューアル！

株式会社トドケール

株式会社トドケール（本社：東京都千代田区、代表取締役：野島剛、以下トドケール）は、昨年の発送管理機能のリリースに伴い、2026年5月7日（木）に公式サービスサイト（https://www.todoker.com/）をリニューアルしました。今回のリニューアルでは、新たにリリースした発送管理機能を含む「受取管理」「発送管理」それぞれの専用詳細ページを新設するなど、サービス紹介コンテンツを大幅に拡充しました。あわせてサービスラインナップの掲載や月間工数削減シミュレーターの搭載も行い、導入を検討されているお客様がトドケールの価値を一目で把握できるサイトへと刷新しました。

■ リニューアルの背景

トドケール サービスサイト：https://www.todoker.com/

トドケールはこれまで「受取管理」機能を中心にサービスを展開してまいりましたが、昨年末、新たに「発送管理」機能をリリースしました。発送準備から配送ステータスの追跡、完了確認まで、発送に関わる業務をシステム上で一元管理できるようになり、受取と発送の両方をトドケール上で完結できる体制が整いました。

この発送管理機能のリリースを契機に、サービス全体の機能紹介を充実させ、受取・発送それぞれの活用シーンをお客様にわかりやすく伝えるべく、公式サイトを全面的にリニューアルしました。

■ 主なリニューアル内容

１. 受取管理・発送管理のサービス詳細ページを新設

新たにリリースした「発送管理」機能、および既存の「受取管理」機能について、それぞれ専用の詳細ページを新設しました。各サービスで提供できるソリューション、機能の概要・具体的な利用シーンを図解付きでわかりやすく解説しており、初めてトドケールをご覧になった方でも導入後のイメージを具体的に描けるよう構成しています。

【受取管理】

届いた荷物のリアルタイム通知・保管状況の可視化・受取履歴の管理機能を詳しく解説

【発送管理】

発送リストのデータ化・発送伝票印刷・配送ステータス追跡等の管理機能を詳しく解説

【その他】

トドケールをご利用いただける、バーチャルオフィスページの開設

リニューアルページ イメージ２. サービスラインナップの掲載

受取管理・発送管理を含むトドケールのサービスプランをサイト上で一覧表示できるようになりました。各サービスの特徴を比較しやすい形式で整理し、課題や用途に応じた最適なプランをお選びいただけます。

・トドケールが提供する各サービスを一覧でわかりやすく提示

・オプションサービスの内容も合わせて掲載

リニューアルページ イメージ３. 月間工数削減シミュレーターの搭載

月間の郵便数・発送数などを入力するだけで、トドケール導入後に月間どれくらいの業務時間を削減できるかを即時に試算できるシミュレーターをサイトに追加しました。効果を数値で可視化することで、導入検討の意思決定をスムーズにサポートします。

・月間荷物件数、担当者の人数などを入力するだけで即時に試算結果を表示

■ 今後の展開

リニューアルページ イメージ

トドケールは引き続き、企業オフィスにおける「受取」「発送」双方のオペレーションをクラウドで一元管理できるプラットフォームの拡充を進めてまいります。また、配送会社・物流サービスとのシステム連携をさらに広げることで、あらゆる規模の企業における郵便・配送業務の完全デジタル化を支援してまいります。

「トドケール」について

株式会社トドケールは「人とモノをつなぐ」をミッションに、郵便物・配送物のウケワタシをデジタル化することで、柔軟な働き方と新しいオフィスの形を実現することを目指しています。

【サービスページ】

https://www.todoker.com/

郵便物・配送物管理アプリケーション「トドケール」

「トドケール」はオフィスに届く郵便物・配送物をクラウドで一元管理するアプリケーションです。スマートフォンとPCで手軽に郵便物や配送物のデジタル管理を始めることができ、受取・発送の一元管理と状況の可視化により、情報管理のガバナンス強化と新しい働き方を支援します。

【トドケール サービスページ】

https://www.todoker.com/

郵便物・配達物管理ミニBPOサービス「クラウドメール室」

「クラウドメール室」は、オフィスに届く郵便物の受け取り・仕分け・通知・転送等をトドケールが遠隔で代行するサービスです。郵便物は画像形式で従業員に通知され、PDFスキャンや転送をボタン一つで依頼できます。郵便物対応のための出社負担を解消し、総務の人材不足解消にも貢献します。

【クラウドメール室 サービスページ】

https://www.todoker.com/product-cloudmail

会社概要

会社名：株式会社トドケール

所在地：東京都千代田区平河町1丁目3番12号 第二秩父屋ビル1階

設立：2018年7月24日

代表取締役：野島 剛

事業内容：

オフィス・館内物流を管理するクラウドアプリケーション「トドケール」(https://www.todoker.com/)の開発・運営

オフィスに届く郵便物をデジタルに通知・管理するメール室業務代行サービス「クラウドメール室」(https://www.todoker.com/product-cloudmail)の提供

導入事例：

コクヨ株式会社・コクヨ＆パートナーズ株式会社(https://www.todoker.com/stories/kokuyopartners)

株式会社湖池屋(https://www.todoker.com/stories/koikeya)

公式キャラクター：トドの「トドケルくん」