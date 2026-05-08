『脆弱性の「可視化」と「防御」の間に潜む、連携のタイムラグが引き起こす工場停止のリスク』というテーマのウェビナーを開催

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■可視化で終わるプロジェクト-なぜ対策の実装までに時間がかかるのか？

製造現場の可視化は、ツール導入によって一時的に達成可能です。しかし、抽出された膨大なリスクの中から「どの資産を、どの優先順位で守るか」の判断や、現場ごとに異なる最適なソリューション選定には、多大な工数と時間が費やされています。この「評価・選定」の停滞こそが、OTセキュリティ推進の大きな壁となっています。



■侵入検知から対策完了まで「48時間」の空白-タイムラグをゼロにする

ランサムウェア侵入発見後、対策策定に最短でも30分以上、ソリューションへの設定反映（展開）が完了するまでには平均48時間を要すると言われています。高度化する攻撃に対し、この「48時間」の空白は致命的です。検知から対処までのタイムラグをいかに短縮し、自動化できるかが、工場停止を防ぐ鍵となります。



■可視化から「即対処」へ-一貫したガバナンスでOTセキュリティサイクルを繋ぐ

本セミナーでは、現在分断されている「可視化（評価）」と「防御（対処）」をシームレスに統合し、インシデント発生時の空白時間を極小化するOTセキュリティプラットフォームの構築方法を、具体的な導入事例を交えて解説いたします。



■主催・共催

TXOne Networks Japan合同会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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