「肌に纏うスキンケア」を提案するSkinea、Beautyworld Japan Tokyo 2026に初出展

アミアズ株式会社

アミアズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：財間宣彰）は、衣料品でありながらスキンケア発想を極限まで高めた次世代のCosmetic Wear（化粧品衣料）の新ブランド「Skinea（スキネア）」を、2026年5月18日（月）～20日（水）に東京ビッグサイトで開催される「Beautyworld Japan Tokyo 2026」に初出展いたします。

Beautyworld Japan Tokyoは、化粧品、ネイル、美容機器、ヘア、スパなどの美と健康に関する最新製品、サービス、情報、技術が国内外から一堂に集う総合ビューティ見本市です。2026年は東京ビッグサイト 西1～4ホール＋アトリウム、南1～4ホールで開催されます。

衣料品の枠を超え、“塗る”から“纏う”へ。Skineaはスキンケア発想を極限まで高めた次世代のCosmetic Wear（化粧品衣料）。衣料品として日常に寄り添いながら、肌に触れる時間そのものに着目し、毎日身につけるものの中に“肌を想う”価値を取り入れることを目指しています。

繊維そのものに美容成分を施し、日常の中で肌をケアするという新しい化粧品の形を提案しています。それは単なる衣料品ではなく、肌に直接作用する“もうひとつの化粧品”。本展示会にて、“着ることで美しさを育む”という新しいスキンケア習慣をご体験いただけます。

Skineaを支える技術として、ベシクル構造によるナノサイズ設計や、肌に触れる時間に着目したアプローチを採用しています。ベース成分として、シュガースクワラン、シルクプロテイン、ウンデシレン酸モノグリセライドなどを用い、“衣料品”と“化粧品”の境界を越える新しい商品企画を進めています。

今回の初出展では、Skineaのブランドコンセプトに加え、日常に取り入れやすい商品ラインナップをご紹介予定です。タンクトップ、キャミソール、Tシャツ、タイツなど、毎日のインナーやリラックスタイムに寄り添うアイテムを中心に、従来のスキンケアの概念を覆す、ライフスタイル一体型の化粧品提案をぜひご体感ください。

Beautyworld Japan Tokyoは、美容業界の最新トレンドや新たな価値提案が集まる場です。Skineaは本出展を通じて、「衣料品であり、化粧品発想も備える」という新しいカテゴリの可能性を発信し、美容・流通・アパレル・ライフスタイル領域の関係者との接点を広げてまいります。

展示会概要

展示会名：Beautyworld Japan Tokyo 2026（第28回）

会期：2026年5月18日（月）～20日（水）

時間：10:00～18:00（最終日は16:30まで）

会場：東京ビッグサイト 西1～4ホール＋アトリウム、南1～4ホール

主催：メッセフランクフルト ジャパン株式会社

Skinea出展情報

展示ゾーン名：プラチナエリア/コスメティックゾーン

ブース番号：W2-A004

Skinea 公式Instagram

https://www.instagram.com/skinea_cosme/?hl=ja