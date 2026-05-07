【カラキャス】ファンの応援がキャストの活動支援につながる「有料応援機能」を提供開始

カラフルキャスティング株式会社

カラフルキャスティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本豊季）は、オーディション・コンテスト・投票イベント等において、ユーザーが応援したいキャストを有料で支援できる「有料応援機能」の提供を開始いたします。

本機能により、カラキャス上で開催されるイベントにおいて、ファンや一般ユーザーは、応援したい参加者に対して有料で投票・応援を行うことが可能になります。これにより、イベントへの参加体験をより熱量の高いものにするとともに、キャストの活動機会の拡大や、企業・団体によるファン参加型マーケティングの強化を支援してまいります。

■有料応援機能について

「有料応援機能」は、カラキャス上で開催されるオーディション、コンテスト、キャンペーン、ランキングイベント等において、ユーザーが応援したい参加者に対して有料で応援・投票できる機能です。

ユーザーは、イベントページ上で参加者のプロフィールや投稿内容を確認し、応援したいキャストに対して有料の応援アクションを行うことができます。

キャストにとっては、ファンや応援者からの支持が可視化されることで、イベント参加へのモチベーション向上につながるほか、自身の活動を知ってもらう機会の拡大や、新たなファンとの接点創出が期待できます。

また、有料応援によって発生した収益の一部は、イベント内容や規定に応じてキャストへ還元されます。これにより、ファンの応援が単なる投票にとどまらず、キャストの活動継続や新たな挑戦を支える仕組みとして機能します。

主催企業・団体は、本機能を活用することで、ファン参加型のイベント設計、話題化、ユーザーエンゲージメントの向上、収益化を同時に実現することが可能になります。

■主な特徴

1. ファンの応援を可視化し、イベントの熱量を高める

従来の無料投票に加え、有料応援という選択肢を設けることで、ファンの応援意欲をより明確に反映できます。参加者にとっては、応援されている実感を得やすくなり、イベント期間中のSNS発信やファンとのコミュニケーションの活性化にもつながります。

2. キャストの活動支援につながる仕組みを構築

有料応援によって発生した収益の一部は、イベント設計に応じて、参加者への還元や活動支援、賞金・特典等に活用することが可能です。カラキャスは、個人の才能や個性が正当に評価され、次の活動機会につながる仕組みづくりを目指しています。

3. 企業・団体のファンマーケティングを支援

本機能は、企業や団体が開催するオーディション、アンバサダー募集、広告モデル選考、ブランドキャンペーン、地域活性化イベントなど、幅広い施策に活用できます。ユーザー参加型の企画を通じて、単なる認知拡大にとどまらず、ファンの参加、応援、拡散を促すマーケティング施策を実現します。

4. 無料投票・審査との組み合わせも可能

イベントの設計に応じて、無料投票、有料応援、運営審査、企業審査などを組み合わせることが可能です。これにより、単純な課金額のみで結果が決まる設計ではなく、参加者の魅力や企画趣旨に応じた柔軟なイベント運営を行うことができます。

■想定される活用シーン

本機能は、以下のようなイベントでの活用を想定しています。

・広告モデルオーディション

・アンバサダー選出イベント

・ミス・ミスターコンテスト

・アイドル・アーティスト・声優オーディション

・ファン参加型のランキングイベント

・地域・店舗・ブランドと連動した投票企画

・企業キャンペーンにおける参加者応援企画

・ライブ配信やSNS投稿と連動した応援イベント

特に、SNS上での拡散やファンの参加を促したい企業・団体にとって、イベントの話題化と収益化を両立できる新たな施策として活用いただけます。

■今後の展開

カラキャスでは、今後も個人の才能や個性がより多くの機会につながるサービスづくりを推進してまいります。

今回の有料応援機能を皮切りに、イベント機能、投票機能、キャスティング機能、プロモーション機能との連携をさらに強化し、企業・団体とキャスト、そしてファンが一体となって楽しめるエンタメマーケティングの新しい形を提供してまいります。

また、今後はイベントごとの収益分配設計、参加者への還元、応援体験の拡張、ランキング表示、特典連動、企業タイアップ企画など、より多様な活用ができる機能拡充を予定しています。

■カラキャスについて

カラキャスは、プロフィールを軸に、自分の個性や才能を活かしてさまざまな企画・お仕事に挑戦できる国内最大級のエンタメプラットフォームアプリです。インフルエンサー、モデル、タレント、俳優、声優、アーティスト、ミュージシャン、ダンサーをはじめ、25万人以上のさまざまな個性を持つユーザーが登録しており、オーディションや投票イベント、キャンペーン、プロモーション案件などに参加することができます。「個性（キャラ）が輝く、個性豊か（キャラフル）な世界」を目指し、一人ひとりの好きなことや得意なことが、新たな出会いやチャンスにつながる世界を創出します。

会社概要

会社名： カラフルキャスティング株式会社

公式HP： https://about.colorfulcast.com

IOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/id1506114878

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ColorfulCasting

WEB版：https://colorfulcast.com