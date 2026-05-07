WeaversJAPAN、AI英会話サービス「MAX AI」をEDIX東京2026に出展

株式会社WeaversJapan【画像】AIチューターと1対1で英会話を学習できるサービス「MAX AI」

[2026年5月7日] AI英会話サービスを提供する株式会社WeaversJAPAN（以下、WeaversJAPAN）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第17回EDIX（教育総合展）東京」に出展致します。WeaversJAPANのEDIX出展はこれで2回目となります。

■WeaversJAPANの展示内容とその背景

WeaversJAPANブースでは、AIチューターと1対1で英会話を学習できる主力サービス「MAX AI」を中心に展示致します。特に今回は、日本国内外国人労働者向けの適応学習サービスや、日本人社員と外国人社員が同時に活用できる統合型企業研修ツールとしての側面を強調し、実戦的なデモンストレーションを実施する予定です。

「出展の背景」は、日本企業の語学研修ニーズ拡大に応えることです。近年、日本企業ではグローバル展開の加速に加え、外国人労働者の雇用拡大が急速に進んでおります。WeaversJAPANは、日本人社員の語学力向上だけでなく、外国人社員が日本の業務環境にスムーズに適応するための学習ニーズに着目しました。

教科書的な暗記学習ではなく、実際のビジネス現場で求められる会話力・対応力を養成すること、そしてアジア圏の学習者特性に最適化された1対1のAIチューター型学習体験を提供するということが、「MAX AI」の従来の語学サービスとの差別化要素です。

■「MAX AI」プログラムの強みと特徴

24コース・440レッスンによるパーソナライズ英会話学習を提供【画像】「MAX AI」のAIベース英会話学習の画面イメージ

「MAX AI」は、AIチューターと学習者が1対1で行う英会話学習サービスであり、ウォーミングアップから本レッスン、復習、フィードバックまでを対面授業のような流れで進行することで、単なるチャットボット型学習とは一線を画す学習体験を実現しております。

学習者はレベルや目的に応じて、24コース・440レッスンの「PT（パーソナルトレーニング）」モードや、ネイティブAIフレンドと自由に会話できる「MATE」モードを選択でき、2026年版では英国やインド英語のアクセントにも対応し、よりリアルなグローバルビジネス環境を体験できます。

特に、AIチューターは学習者との過去の会話内容を記憶し、文法構造や文脈の誤りを詳細に分析して段階的なフィードバックを提供します。適切な表現が浮かばない際の日本語サポート機能により、会話を止めることなくリラックスして学習を継続できる点は、初心者にとっても大きなメリットです。

日本人社員の英語力向上と、外国人社員の業務適応学習まで同時に解決

【画像】 AI英会話サービス「MAX AI」の利用イメージ

「MAX AI」のこのような高度なパーソナライズ技術は、昨今の日本企業における研修ニーズの変化に応じ、さらに拡張された価値を提供します。特にMAX AIの状況別ロールプレイ機能は、実際の業務現場を疑似体験させることで、日本国内の外国人労働者の早期適応を支援するツールとして活用できます。

結果として「MAX AI」は、日本人社員の英語力向上のみならず、外国人社員の業務適応学習までを同一プラットフォームで同時に解決し、多様な国籍の社員が共生する組織の生産性を最大化します。

■EDIX東京2026 出展の目的と今後の展開

WeaversJAPANは、グローバルで100以上の企業・公共機関での導入実績を持つ「MAX AI」を基盤に、日本市場では特にB2B領域（人事・研修部門、外国人雇用推進組織）を主要ターゲットとして本格展開を進めます。EDIX東京2026への出展は、日本の教育・人材育成関係者と直接対話できる重要な接点であると考えております。

中長期的には、現在の英語学習サービスを軸にしながら、アジア市場で相互に利用可能な言語学習プラットフォームへと展開領域を広げていく方針です。

WeaversJAPANは、社員の英語力向上に課題を感じている人事・研修担当者、外国人雇用を推進している経営層、そしてAIを活用した新しい語学研修モデルを模索している教育機関関係者皆様のブース訪問をお待ちしております。

■WeaversJAPAN 担当者からのコメント

日本企業の語学人材育成ニーズは、これまで以上に高度化・多様化しています。MAX AIは、AIチューターによる1対1のパーソナライズ学習という強みを活かし、企業の育成課題に具体的なソリューションを提供できると確信しています。EDIX東京は、私たちのサービスを直接体験していただける絶好の機会です。ぜひブースにお立ち寄りいただき、AI英会話の新たな可能性を実感してください！

＜ブース案内＞

・展示会名：第17回 EDIX（教育総合展）東京

・会期：2026年5月13日(水) ～ 15日(金)

・時間：10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）

・会場：東京ビッグサイト 東展示棟1～3ホール

・出展ブース：株式会社WeaversJAPAN

・ブース番号： イーストホール3 / 小間番号 22-9

＜会社概要＞

株式会社WeaversJAPANは、AI英会話サービス「MAX AI」を提供するEdTech企業です。AIチューターによる1対1のパーソナライズ学習体験を強みとし、日本市場でのB2B事業展開を進めております。

・企業名：株式会社WeaversJapan

・Email：partnership_b2bglobal@weaversbrain.com

・ホームページ：https://www.maxai.co.jp/