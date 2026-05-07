エミレーツ航空、ドバイと世界をふたたびつなぎ、グローバルネットワークの96％を回復

エミレーツ航空

アラブ首長国連邦（UAE）ドバイ、2026年5月4日：エミレーツ航空は、一時的な混乱の期間を経て、グローバルネットワークの96％を回復し、ほぼ完全な運航体制へ復帰したことを発表しました。過去数週間にわたり、南北アメリカ、欧州、アフリカ、西アジア、中東および湾岸地域（GCC諸国）、極東およびオーストラリア・ニュージーランド地域において段階的に運航を再開してきました。

現在、エミレーツ航空は72か国137都市へ週1,300便以上を運航しており、これは平常時の運航能力の75％に相当します。フライト数と提供座席数を日々拡充し、渡航ニーズに応じた多様な選択肢を提供することで、ドバイが、世界の移動を支える重要なハブとしての存在感をさらに高めています。

減便体制が続く中でも、エミレーツ航空は、当該期間中（2026年3月1日～4月30日）に470万人のお客様にご利用いただきました。これは旅行需要の底堅さと、移動手段として同社に対する信頼が維持されていることの表れといえます。

世界中どこでも、エミレーツならではの体験を

エミレーツ航空を利用するすべてのお客様は、どこへ向かう場合でも、卓越した快適性、心のこもったおもてなし、そして長距離旅行の基準を確立してきた高水準のサービスにより、クラス最高水準の機内および地上での体験をご満喫いただけます。

機内では、受賞歴のあるシェフチームが手がけた、各地域の特色を採り入れたコース仕立てのメニューと、豊富なプレミアムドリンクのセレクションによる特別な食事体験をお楽しみいただけます。受賞歴のある機内エンターテインメントシステムiceでは、映画、テレビ番組、音楽、ポッドキャスト、ゲーム、オーディオブックなど、約40言語で6,500以上のコンテンツをご用意しており、長時間のフライトでも快適にお過ごしいただけます。

また、機内でも常にインターネット接続を必要とするお客様のために、上空40,000フィートでも快適な高速Wi-Fi環境を提供しています。現在、27機の航空機でスターリンク（Starlink）による接続サービスを導入しており、機内で高速かつ安定したインターネット環境を提供しています。

自由で安心な旅行と充実した特典を

エミレーツ航空では、柔軟な予約変更、ドバイ・コネクトによるストップオーバー体験、強化されたスカイワーズ特典を通じて、お客様がより安心してご旅行いただける環境を整えました：

柔軟な予約変更：4月2日以降にご予約のお客様は、すべての客室クラスにおいて、フライトの変更を1回、無料でご利用いただけます。また、エミレーツ航空より直接ご予約のお客様は、運賃を最長24時間無料で確保しておくことも可能です。

ドバイ・コネクト：ドバイでの乗り継ぎ時間が6時間から26時間のお客様を対象に、エミレーツ航空のドバイ・コネクト・サービスでは、長時間の乗り継ぎを快適な滞在へと変えます。対象のお客様には、4つ星または5つ星ホテルでの宿泊、空港送迎、お食事、さらに必要に応じUAE入国ビザを無料でご提供します。本サービスは所定の乗り継ぎ時間を満たすすべての乗客クラスのお客様にご利用いただけます。emirates.comの「予約管理（Manage Your Booking）」より、出発の12時間前までにお申し込みください。なお、利用規約が適用されます。

スカイワーズ：2026年5月8日から8月31日までの期間中、エミレーツ・スカイワーズ会員は、ティア達成に必要な条件の緩和に加え、エミレーツ航空およびフライドバイ（flydubai）便のご利用でボーナス・ティアマイルを付与いたします。これにより、上位会員ステータスへより早く到達いただけます。

日本において、エミレーツ航空は現在、成田国際空港、東京国際空港（羽田）、関西国際空港へ毎日旅客便を運航しています。また、貨物専用便を関西国際空港へ週2便、成田国際空港へ週1便運航しています。さらに、成田路線では、2便目のデイリー旅客運航の開始時期を2026年10月26日へ延期するとともに、2026年5月22日より貨物専用便を週2便へ増便します。これにより、日本発着の輸送力および接続性の強化を図り、日本とドバイ、そしてその先の世界各地をスムーズに結んでいきます。